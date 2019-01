Nortura – hva nå?

Nortura er et viktig verktøy for kjøttprodusentene. I en rekke investeringsprosjekter og avtaleinngåelser har resultatet ikke blitt som forutsatt, men selskapet bommer på målene. Stikkord her er Hærland-utbyggingen, overgang til grossistdistribusjon, manglende og for dårlige kjedeavtaler samt innføring av nytt IT-system. Det har også vært flere oppslag i mediene i desember som svekker Norturas omdømme.

Nationen skriver den 20. desember «Feilstegene kan ikke settes på Kolbergs konto alene. Både Nortura-styret og Nortura-administrasjonen må bære sin del av ansvaret.»

Arne Kristian Kolberg har sluttet, styresammensetningen vil bli nøye vurdert først av valgkomiteen, deretter under valgene på Årsmøtet i 2019. Jeg vil her reise noen spørsmål om Nortura-administrasjonen og organisasjonskulturen i Nortura, selv om dette er et internt anliggende for konsernsjefen hvor eierne ikke har direkte innflytelse.

Dog står styret foran den aller viktigste beslutningen styret skal ta - ansettelse av ny konsernsjef. Konsernsjefen har sin fulle frihet til å organisere og bemanne Nortura slik at selskapet ikke bommer på målene, men når de målene som fastsettes av styret.

Hvilke egenskaper kreves av en konsernsjef for å levere på den oppgaven? I tillegg til en lang rekke ønskelige egenskaper, så mener jeg mot og uavhengighet er nødvendig. Mot og uavhengighet er nødvendig for å gjennomføre endringer. Det vil ikke være mulig å finne en konsernsjef som fyller hele kravspesifikasjonen. Jeg oppfordrer derfor styret til å legge stor vekt på de 2- 3 viktigste egenskapene. Resten kan løses i ei ledergruppe sammensatt av mellomledere som utfyller hverandre.

Det er mange flotte medarbeidere i Nortura. Som tidligere styremedlem i Prior Norge og leder av valgkomiteen i Nortura var jeg i disse årene tett på organisasjonene. Prior Norge hadde, da selskapet ble fusjonert med Gilde i 2007, vært igjennom krevende omstillinger og hadde opparbeidet en offensiv og endringsvillig organisasjonskultur hvor salg/marked hadde stort fokus.

I Gilde ble store utfordringer synlige etter fusjonen i 2007 og selskapet hadde på fusjonstidspunktet en traust og tradisjonell organisasjonskultur. Nortura har således de fleste av disse årene løpende vært nødt til å gjennomføre store endringer. Kulturendring, som jeg tror er nødvendig i Nortura, er noe av det mest krevende for et selskap å gjennomføre.

Når man ser at Nortura sliter med å lykkes med gjennomføring av byggeprosjekter, forhandlinger og andre mer tekniske prosjekter, så er det betimelig å spørre om selskapet har lykkes med å etablere en sterk organisasjonskultur og en vinnerkultur. Har Nortura for liten selvtillit og kjenner alle ansatte Norturas visjon og mål? Når ansatte på Nortura Hærland i fellesskap avstår fra julegaver, mens Proff-avdelingen i selskapet bevilger seg julegaver og oppfordrer til hemmelighold, så vitner det om en kultur som ikke er bra.

Vi som er eiere må kjenne vår besøkelsestid og ta tak i utfordringene i god tid før årsmøtet.

Til tross for de endringer som er gjennomført i Nortura, så peker pilene fortsatt nedover. Tiltakene som er gjennomført er rett og slett ikke gode nok. Svak prosjektledelse ved gjennomføring av investeringsprosjekter og kontraktsforhandlinger har tæret på Norturas egenkapital med mange hundre millioner kroner. Prisen for dette må eierne betale.

Selskapet har i dag ikke tilstrekkelig økonomi til å kompensere for kostnadsøkninger på primærleddet slik at lønnsomheten i husdyrproduksjonene som et minimum kan opprettholdes. Vi som er eiere må kjenne vår besøkelsestid og ta tak i utfordringene i god tid før årsmøtet. Vi må bidra til at de beste tar tillitsverv og stille krav!

Målene som fastsettes kan være gode nok, men selskapet mangler kompetanse til profesjonell gjennomføring. Hvordan styres og kontrolleres prosjektene? Hvilke konsekvenser får det for de prosjektledere og forhandlingsledere som ikke lykkes? Får de lettere arbeidsoppgaver med samme lønnsbetingelser.

Den nye konsernsjefen får en spennende, men krevende oppgave. Landbrukspolitikken bør overlates til faglagene. Det viktigste for selskapet vil være å etablere en offensiv og endringsvillig organisasjonskultur hvor salg/marked får stort fokus. Eiere med volumproduksjoner, som ikke mottar produksjonstilskudd, representerer de største volumene. For disse er det helt avgjørende at Nortura lykkes i markedet.

Norturas konkurransekraft må løpende styrkes for å sikre markedsadgang, selv om det kan komme i konflikt med samvirkeprinsipper. Samtidig må det være et skarpt fokus på resultatene av forhandlinger og profesjonell gjennomføring av prosjekter.

Årsmøtetets oppgave er å velge et styre som har kompetanse til å spille den nye konsernsjefen god og gi ryggdekning for å nå de mål som settes.