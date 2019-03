Norske Skog kan være en del av det grønne skiftet

Fornybare ressurser vil være avgjørende for verdensøkonomien i fremover. Vi skal gjennom et grønt skifte for å redusere klimagassutslipp og skape jobber med mindre CO2-avtrykk. Skogen vil spille en viktig rolle i utviklingen av ny og bærekraftig produksjon.

Mange i Norge jobber med å ta våre fremste råvarer fra skogen og skape produkter, arbeidsplasser og verdier for samfunnet. Skal vi skape disse verdiene i Norge og ikke eksportere mulighetene til utlandet, må vi ha konkurransedyktige rammevilkår for treforedlingsindustrien og andre bionæringer.

Bioøkonomien er nøkkelen for en realistisk utfasing av fossil energi og materialer. Norge har rikelig tilgang på skogressurser og annet biomateriale som kan brukes til å produsere alt fra bærekraftig biodrivstoff til mer miljøvennlig plast.

Norske Skogs fabrikker på Skogn og Saugbrugs er gode eksempler på at norsk industri jobber med mål om å ta i bruk hele trestokken for å skape verdier. På Skogn produseres det i dag biogass på restmaterialet fra treforedlingen og biorestene fra oppdrettsnæringen i nærområdet. Det miljøvennlige og klimanøytrale drivstoffet skal benyttes til å erstatte fossilt drivstoff i busser og tungtransport i Norge, og dette vil gi et vesentlig bidrag til å kutte klimagassutslipp i norsk transportsektor.

På Saugbrugs i Halden bruker vi også bioavfall fra papirproduksjonen til å produsere fornybar energi. Dette blir fylt på busser og lastebiler som kjører på norske veier, og bidrar til å redusere utslippene med om lag 6500 tonn hvert år.

I Norske Skog ser vi også nå resultater av lang tids innovasjonsarbeid rundt bruken av trefiberen i nye produkter. Blant disse finner vi trefiberbaserte produkter som kan erstatte oljebaserte produkter og verdens første konstruksjonsplater med høy styrke og lav vekt helt uten bruk av lim og kjemikalier. Dette er å skape verdier og bygge en bionæring for fremtiden.

Norsk papirindustri har vært gjennom en eventyrlig reise, men dagens realitet er at næringen er en av de tøffeste og mest konkurranseutsatte. Vi som arbeider i industrien, har effektivisert og skapt innovasjoner i en takt få andre har gjort. Dette har vært helt nødvendig i en verden som endrer seg raskt, og i et marked med sterk konkurranse og fallende etterspørsel etter papir.

Vi er fremdeles mange som arbeider i treforedlingsindustrien. Bare på Saugbrugs er det 450 arbeidsplasser og 50 fremtidsrettede lærlingplasser. Dette er faktiske grønne arbeidsplasser som det trengs enda flere av for å få fart på den grønne omstillingen. Disse arbeidsplassene er også avgjørende for lokalsamfunnet.

Den norske skogen gir oss noen fortrinn, men norske produkter selges i et internasjonalt marked. Vi er derfor helt avhengige av minst like gode rammevilkår som de vi konkurrerer mot.

En av de viktige rammevilkårene for norsk industri er CO2-kompensasjonsordningen. Norge har i likhet med land i EU, valgt å utnytte CO2- kompensasjonsordningen for å sikre at norsk (og europeisk) klimavennlig industri ikke skal bli lidende i konkurransen mot land som ikke stiller de samme klima- og miljøkrav til sin industri. Hele ideen bak ordningen er at vi ikke skal konkurrere ut klimavennlige arbeidsplasser fra Norge og resten av Europa, fordi vi har en pris på CO2 gjennom kvoter.

Saugbrugs er en av fabrikkene som kvalifiserer for ordningen, men har fått avkortet nesten hele støtten av byråkratene i Miljødirektoratet. I etterkant av konkursen i Norsk Skogindustrier ASA er det anmodet om en ny vurdering av denne saken. Konkursen gjør at det er et juridisk handlingsrom for å gi kompensasjon uten avkortning.

Hvert eneste år starter Saugbrugs rundt 60–80 millioner kroner bak de av våre konkurrenter, som nyter godt av en eller annen form for CO2-kompensasjon, og bak de som produserer i land som ikke har innført CO2-prising. Dette betyr at vi hvert år må være 60–80 millioner kroner mer effektive enn våre konkurrenter før vi går likt ut av startblokken.

Når vi lager produkter i verdensklasse på ren energi og med et tilnærmet karbonnøytralt fotavtrykk, skaper dette stolthet blant våre ansatte. I dag er ikke bare treforedlingsindustrien ren, men produktene som vi kan produsere har alle muligheter til å bli en vesentlig byggekloss i Norges løsning på klimautfordringene.

Regjeringen har ambisjoner om å følge opp bioøkonomistrategien og tiltakene som stimulerer til bruk av tre i Granavolden-plattformen. Nå er tiden inne for regjeringen og klimaminister Ola Elvestuen å ta på alvor det grønne skiftet.

Regjeringen og Elvestuen må vise politisk handlekraft og ikke la seg overstyre av byråkratene i Miljødirektoratet. De må gi Saugbrugs CO2-kompensasjon og rammevilkår som vil gi fabrikken en realistisk mulighet til å være en motor i det grønne skiftet i Norge.