Først korona og bemanningskrise, så strømkrise, så gjødselkrise, så krig, så kornkrise. Og samtidig i flere tiår har matjord sakte, men sikkert blitt omstrukturert fra det familiejordbruket vi idylliserer til større og større bruk med masse leiejord.

Og hva har bonden fått ut av det? En økende gjeldskrise, som gir dem insentiv til heller å leie ut låven til fest og konferanser enn å drive med matproduksjon, for det er det man tjener helt klart best på som jordbruker i Norge i dag.

Etter krise etter krise, som mye kommer fra hendelser som ikke skjer i Norge, men i utlandet, har mange i Norge nå fått øynene opp for hvor viktig det er å snakke om matsikkerhet og selvforsyning. Men om vi i Norge kommer til å merke matmangel, det er nok mer spekulativt. Det som derimot ikke kan betviles er at mange land i sør nå opplever en av de største matkrisene noensinne, ifølge Røde Kors.

Hvorfor? Fordi kornavlingene i verden er svært varierende på grunn av variasjon i klimaet fra år til år. Det er derfor det er så viktig med stabile og lave kornpriser på verdensmarkedet.

En stor del av verden er avhengige av lave priser for å kunne fø sin egen befolkning, hvis det for eksempel blir lave avlinger i uår. Med krig i verdens kornkammer har Russland kuttet ut opptil hver tredje sekk av kornet man kan kjøpe på verdensmarkedet. Dette slår uheldigvis inn samtidig som man mange steder opplever en svært alvorlig tørke.

Konsekvensene er at hundrevis av millioner av mennesker sulter.

Det som gjør det hele absurd er at et av landene som konkurrerer om dette kornet på verdensmarkedet er Norge. Vi er netto importør av korn med varierende importbehov fra 50 til 30 prosent hvert år.

Hvis man ikke kjente oss bedre skulle man trodd at Norge også vil komme i knipe. Heldigvis for oss har vi penger. Masse penger. Under disse krisene har den norske stat aldri tjent mer penger. Energikrisa i Europa er en pengemaskin uten like for det norske oljeeventyret.

Korn er dessuten viktig for å øke selvforsyninga her til lands. Å spise maten selv i stedet for å la den gå via en ineffektiv foredling inni en drøvtygger gir mer mat per dekar land.

Her til lands er tilgangen til rik nok matjord en begrensning på det totale taket på hvor mye matkorn vi kan produsere. Likevel er den kanskje største hindringen fra å gjøre oss mindre avhengig av kornimport et politisk valg.

"Årets jordbruksoppgjør er tidenes viktigste også for oss i Natur og Ungdom og resten av miljøbevegelsen." Viktig

At prisen på matkorn er så lav som den er nå, sammen med ekstraordinært høye kunstgjødsel og drivstoffpriser, gjør at man må være virkelig modig for å satse på matkorn over grovfôr når man sår. I forkant av at landbrukets krav til jordbruksforhandlingene legges fram sier kornbonde Torbjørg Kylland til Nationen at kornprisen må opp minst 1,50kr for å ikke gå i underskudd.

De fleste kjenner til de 3 prosent av Norges areal som vi kan bruke til dyrking av mat. Det færre vet er at 95 prosent av Norges areal er utmark og halvparten av dette arealet er egnet til beite.

Det betyr at vi har langt mer areal vi kan bruke til matproduksjon enn de 3 prosent alle snakker om. Halvparten av de 3 prosentene brukes forresten til beiteareal på innmark i dag. I tillegg bygges 8000 dekar matjord ned hvert år for veiprosjekter og flere boliger i bynære områder.

Vi bygger og bygger. Byggesektoren er Norges største sysselsetter for øyeblikket, men hvor lenge kan det vare? I hvert fall så lenge vi fortsetter med å nedprioritere vår egen matproduksjon.

I en tid der klimaendringene truer og handling kreves raskere enn noen gang trenger vi at alle monner drar, også landbruket. Det er et helt urimelig krav slik situasjonen for mange norske bønder er i dag.

For at landbruket skal kunne henge med på omstillinga, med sine stadig økende energipriser og strengere krav, må de faktisk ha både det fysiske og finansielle overskuddet til å imøtekomme disse kravene.

Derfor er det ingen annen yrkesgruppe det haster mer å tette inntektsgapet til resten av lønnstakerne med, sett fra et rent klimastandpunkt. Årets jordbruksoppgjør er tidenes viktigste også for oss i Natur og Ungdom og resten av miljøbevegelsen.

Maten kommer ikke av seg selv. Noen ganger er skylda for matkrise været, konflikt eller mangel på matjord. Norge burde i det aller minste sørge for at i møte med den krisa verden nå står overfor ikke skyldes at vi ikke satset nok på egen matproduksjon når det var det eneste riktige valget å ta.

For bonden, for nordmannen og ikke minst for alle de andre som vil rammes aller hardest: støtt landbrukets krav og ta jorda i bruk!