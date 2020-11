Norge trenger en nasjonal industriplan

“Inntektene stuper. Utgiftene øker.” Dette var ordene til finansministeren da han lanserte statsbudsjettet for 2021. Handelsbalansen fra Fastlands-Norge blir stadig mer negativ, og klimautfordringene blir større. Vi trenger en ny kurs gjennom en ny nasjonal industriplan.

Grønt skifte blir forbundet med å kutte utslipp. Det er riktig og viktig. Vi må ved hjelp av dagens situasjon og ressurser sørge for at vi bygger strukturer som tilrettelegger for et næringsliv som gir arbeidsplasser og inntekter til staten i et evighetsperspektiv. Dette fundamentale poenget blir det ikke satt nok fokus på.

Dagens handlingsregel handler om hvor mye staten årlig kan disponere fra Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet). Jeg vil ta til orde for en ny handlingsregel der om lag en firedel av midlene vi tar fra oljefondet årlig går til omstilling og utvikling av morgendagens arbeidsplasser.

Disse midlene skal fungere som tilskudd, risikolån og investeringskapital for å reise ny norsk fastlandsindustri. Midlene kan inngå i etablerte og velfungerende programmer i Innovasjon Norge og Enova, gjennom NYSNØ, samt gjennom nye ordninger i en nasjonal industriplan som utvikles til disse formål.

Når oljepengene eksplisitt benyttes til å omstille samfunnet – vekk fra utslipp, mot ny norsk industri – vil det være mulig å kombinere utvinning med omstilling. Et viktig aspekt i en slik omstilling er at petroleumssektoren og oljearbeideren vil være nyttige verktøy for å skape grønne arbeidsplasser – ikke bare en utskjelt post for fossile utslipp. Oljeeventyret har vært godt for norsk økonomi. Nå må vi bruke momentet til å skape nye eventyr som kan vare.

På linje med en nasjonal transportplan trenger vi en nasjonal industriplan som kan bidra til å gjennomføre det grønne skiftet i praksis, sikre norske arbeidsplasser og verdiskapning. LO og NHO har begge langsiktige strategier for ny verdiskapning og nye jobber.

Vi må våge å være enda mer offensive. Vi har en verden som trenger vår industri, og vi har en økonomi som tillater en satsning. Verden står i et veiskille, det er viktig at vi sindige nordmenn ikke blir passive – både på vegne av fremtidige arbeidstakere og industribyggere.

Det er flere norske industrimuligheter som står for våre føtter, både konvensjonelle og mer banebrytende. Felles for disse er at de mangler risikokapital for å realisere nye industrisatsninger. Staten vil kunne spille en vesentlig rolle i fremtiden for norsk industri og samfunn.

"Vi må utvide perspektivet fra et næringsliv som tenker kvartaler og politikere som tenker valgperioder."

Det bør investeres i størrelsesorden 500 milliarder over ti år. Det er et stort tall, og det er hele poenget. Vi vet ikke til hvilke prosjekt hver krone skal gå, men vi vet at vi trenger en betydelig økt omstillingstakt for norsk økonomi. Både trontale- og budsjettdebatten i Stortinget gir gode indikasjoner om politikere som vil satse på ny norsk industri som ivaretar en velfungerende natur.

Ved riktig bruk av dagens midler vil avkastningene fra disse investeringer være mange ganger investeringskostnaden, og tjene staten på lang sikt – slik oljefondet gjør det i dag.

Industrien som bygges skal være innenfor 1,5-gradersmålet som Norge har forpliktet seg til. Den må i hovedsak utvikles rundt fornybare og sirkulære ressurser som kan levere produkter verdenssamfunnet trenger. En sirkulær utnyttelse av ressurser gir mulighet for å skape høy verdi av dagens ressurser – i et langt perspektiv.

I dag er finanssektoren og norsk næringsliv motoren i norsk omstilling. Næringslivet og industrien sitrer etter nye investeringer og muligheter til å bidra i omstillingen. Statens hovedfunksjon bør være å tilrettelegge for at industri blir realisert, i offentlig-private samarbeid.

Vi må utvide perspektivet fra et næringsliv som tenker kvartaler og politikere som tenker valgperioder. Vi må tilrettelegge dagens aktivitet for resultater og systemer som kan genere verdi i et evighetsperspektiv. Det trengs en ny kurs. Den kursen må ta oss langt fram, i en retning og et landskap med en velfungerende natur, verdiskapning og trygge arbeidsplasser for fremtidige generasjoner. Vi trenger en nasjonal industriplan.