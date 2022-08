Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hvorfor gjøre det avansert når det kan gjøres enda bedre enkelt?

Helse og livsstil blant barn og unge er et viktig og dagsaktuelt tema. Det snakkes om skolemat, bygge gode vaner og mat i barnehagen. Vi mener det er helt nødvendig å minne om at vi har kunnskap om hva som skal til for å bygge helse hos barn og unge.

For eksempel er både fagmiljø og politikere helt enig om at gode og sunne kostholdsvaner i barneårene er svært viktig og at barnehagen dermed blir en svært viktig arena. Likevel ser vi ikke at barnehagene får føringer og hjelp til å gjøre de riktige grepene i stor nok grad.

Vi mener debatten og tiltak dels har sporet av! Sunn og god mat i barnehage må ikke være ensbetydende med urimelig store budsjetter, egen ansatt kokk, egen dyrket mat og kun hjemmelaget.

95 prosent av norske barn går i barnehagen og de har 60 prosent av sitt energiinntak i løpet av barnehagedagen.

Vi har en genuin mulighet til å utligne sosiale forskjeller og bidra til at mattilbudet holder god kvalitet i enda flere barnehager. Dette kan gjøres med enkle ressurser. Per i dag er det store variasjoner fra barnehage til barnehage med hensyn til matservering.

Noen har med matpakke hjemmefra, noen serverer lunsj og noen barnehager har fullkost. Forskning gjort gjennom prosjektet SunnereBarn viser at norske barnehager ikke er i mål.

Våre resultater viser at 89,5 prosent av barnehagene serverte frukt daglig, mens 56,2 serverte grønnsaker like ofte. Det betyr at det er 31 prosent som kun serverte grønnsaker 0–3 dager per uke. Når det gjelder grovt brød og fullkorn viser våre tall at 80,7 prosent av barnehagene i høy eller svært høy grad serverte grovt brød. Etter vår mening bør barnehagene kun servere grovt brød. Varmrett fisk er det kun 11 prosent som serverte i svært høy grad.

Det er klare nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen som skal følges uavhengig av om det er matpakke eller servering, som handler om det pedagogiske rundt måltidene, hvor maten kommer fra, hvorfor vi trenger næringsstoffer og det sosiale rundt måltidene. Dette er tydelig beskrevet i Rammeplanen og er kanskje glemt i debatten som oftere og oftere handler om egen kokk eller kun hjemmelaget mat.

Det kan selvsagt vært nyttig med kokk som lager samtlige måltider i barnehagehverdagen, men samtidig må ikke dette ses på som noe helt nødvendig for å fremme god helse og sunne vaner i barnehagen.

Vi må ikke glemme at mat og måltider ikke bare innebærer hva som serveres, men også det pedagogiske rundt som for eksempel fellesskap, rollemodeller og faktisk lære barna om hva kroppen trenger for å fungere, hvor maten kommer fra og matsvinn.

Vi mener dette lettere kan bli glemt dersom alt som har med mat og måltider å gjøre legges bort til en kokk og barna ikke er involvert.

Det er selvsagt flott med ulike hjemmelagde matretter og hjemmebakte rundstykker, spesielt der barna involveres. Men samtidig vil vi påpeke at kjøpte grove knekkebrød eller grovt brød med makrell, hummus, frukt, ost og grønnsaker eller havre- byggrøt OGSÅ er et godt og likeverdig måltid. Dette er mat som er enklere å lage uten kokk eller et stort kjøkken.

Vi har bitt oss merke i at foreldre og andre er bekymret over at brød- knekkebrødmat gir liten variasjon i matveien for barn og dermed kan det virke som at dette blir ansett som ikke spesielt sunt i barnehagesammenheng. Det er klart dette skaper forvirring der ute og kan kanskje bidra til at barnehager uten de store fasilitetene dropper måltidene eller foreldre velger bort barnehagene som serverer knekkebrød og ikke ulike varmretter daglig. Kunnskap og praksis om mat og måltid kompliseres dessverre altfor ofte.

Kunnskap hos ledelse og samtlige ansatte om nasjonale kostråd, retningslinjer for mat og måltid i barnehagen sammen med enkle opplæringsverktøy kan bidra til at ALLE barnehager har forutsetning for å servere sunn, variert og bra mat.

Upubliserte forskning gjort gjennom prosjektet SunnereBarn viser at kunnskap hos ledelse og ansatte kan være like viktig som høyere matbudsjett. SunnereBarn har også tall som viser at en stor barnehagekjede i Norge har klart å innarbeide kultur der det serveres frukt og grønnsaker nærmest hver eneste dag. Dette er ikke gjort gjennom økte budsjetter, men gjennom dialog og kunnskap hos ledelse og ansatte

Vi ønsker at alle ansatte skal få kunnskap og stole på egne ferdigheter til å lage mat sammen med barna. Ansatte i barnehagene som får faglig kunnskap og verktøy til å gjøre mat og måltid til en naturlig del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen vil kunne ha forutsetninger til å gjøre denne jobben på en utmerket måte.

I flere og flere sammenhenger, ikke minst i media, kompliseres budskapet når det gjelder mat og måltid. I media frontes ytterpunkter enten de er i særklasse helt på topp eller kritiseres. Dette gir misvisende informasjon og falske forventninger hos foreldre og andre om hva som anbefales servert i barnehagene.

Fokus for videre arbeid må være å formidle at god sunn mat i barnehage, kan gjøres enkelt og uten unødig store matbudsjetter. Kunnskap må omsettes i praksis. Nok snakk, nå må vi få jobben gjort!