Noen må gå i seg sjølv

Etter å ha lest Nationens kommentar om Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) og jordbruksoppgjøret, vil jeg bidra til den nødvendige «samling for distriktsjordbrukets skyld», slik Nationen skriver. Nationen tar utgangspunkt i at det var gjort formelle feil fra forhandlingsutvalget. Det er rett at flertallet i styret har ment dette. Det betyr imidlertid ikke at det nødvendigvis er rett.

På samme tid som forhandlingsutvalget i NBS avsluttet forhandlingene, hvor den endelige fordeling av ramma og avtaletekst knyttet til ulike spørsmål blei landet, startet en uro i styret ledet an av Ola Fiskvik samt fylkesleder Frank Valø, i Troms. Begge disse ga uttalelser til NRK og Nationen om den inngåtte jordbruksavtale.

Etter først å ha kritisert forhandlingsleders signering av avtalen fordi man ikke kunne innestå for resultatet, så har begge raskt presisert at det ikke er avtalen en er mest imot selv om den er for dårlig, men det er følelsen av ikke å ha blitt hørt i innspurten og at en mener forhandlingsutvalget gikk utover sitt mandat ved å signere avtalen før styret hadde behandlet resultatet.

Nestleder Ola Fiskvik uttaler til NRK at det for han spesielt er korn-kraftfôr-politikken han ikke kan innestå for. Denne blei tidlig avklart under forhandlingene med Norges Bondelag gjennom utarbeidelsen av jordbrukets krav. Det er ikke fremmet ting i forhandlingene mellom jordbruket og staten som er i strid med det som er nedfelt i jordbrukets krav. Er en misfornøyd med disse forhandlingene er dette imidlertid et tilbakelagt stadium, når en forhandler med staten.

Resultatet av fordelingen, gitt den ramma styret i NBS, godkjente, er innenfor de rammer, krav og tilbud, setter for en slik forhandling. At en på enkeltpunkt også kan være misfornøyd med fordelingsforhandlingene, gir likevel, gitt helheten i resultatet, ikke grunnlag for slike reaksjoner som er kommet.

Dersom en hadde andre tanker om sluttresultatet av årets forhandlinger, måtte dette framkommet tidligere. Siste anledning for dette var da styret diskuterte rammestørrelsen. To ganger behandlet styret dette spørsmål. Først da ramma i hovedsak var klar, dernest etter at NBS forsøkte å få verbal tekst knyttet til opptrapping innenfor denne stortingsperioden.

Etter statens avvisning på dette punkt, ga styret mandat til å sluttføre forhandlingen gjennom å akseptere situasjonen knyttet til ramme, for så å gå over til å fordele denne. Styret ønsket å fordele den synliggjorte ramma.

På et tidspunkt på formiddagen snudde man trill rundt. Fra å mene at ting var ok, til å mene at en ikke kunne sluttføre forhandlingene før en hadde hatt full styrebehandling på avtalen.

Slik kan en opptre som enkeltbonde, ja slik kan en kanskje opptre som et enkeltmedlem i et styre, men et samlet styre og en organisasjon, kan ikke opptre slik. Dersom noen mener forhandlingsutvalgets leder, Kjersti Hoff, ikke hadde fullmakt til å sluttføre forhandlingene gjennom en signering av resultatet, så måtte Hoff ha meddelt dette til de øvrige deltakerne, staten og Norges Bondelag.

"Det er svært uvanlig å forhandle med noen som ikke har fullmakt til å anbefale det resultat du er med å framforhandle."

Det er svært uvanlig å forhandle med noen som ikke har fullmakt til å anbefale det resultat du er med å framforhandle. Dersom det under slike forhandlinger oppstår situasjoner som synliggjør et resultat du ikke kan innestå for, så må du stoppe opp. Dette skjedde ikke og forhandlingsutvalget i NBS sluttførte den oppgaven de var pålagt. Dette skjedde gjennom den signering Hoff foretok.

Styret i NBS har i ettertid fått en anledning til å vurdere avtalen. De kunne valgt å avvise avtalen. Avtalen får man imidlertid ikke endret, man har sågar sagt at det ikke er den en reagerer på.

Styret kan vedta avtalen og fortsette eller avslutte den indre oppvask. Det er denne varianten hvor oppvasken fortsetter som nå er valgt. Avtalen er godkjent, mens forhandlingsutvalget er underkjent.

Skal man kaste og bytte folk, så er det selvsagt anledning til dette. Før man starter dette arbeidet, bør noen imidlertid gå i seg selv, å tenke gjennom om man er med i en organisasjon eller ei facebookgruppe.

En bør tenke gjennom hva man er med på som styremedlem og hvilket ansvar en påtar seg ved å stille til forhandlinger med staten. En kan med fordel også tenke gjennom hvordan slike prosesser gjennomføres.

Det er selvsagt helt i orden å endre syn på en sak, men man kan ikke gjøre det med et par timers mellomrom. Da må det i så fall ha oppstått en ny situasjon. Det skjedde ikke under disse forhandlingene, og hvorfor en da bytter standpunkt, blir da en gåte.

Frank Valø mener det må utskiftninger til i styret. Ja, om noen spør meg, kan også jeg gi råd. Det er ikke de samme råd som Valø gir.

En må gjerne ønske seg en annen politikk. Det trengs, men skal en komme dit, må en organisere seg og opptre deretter. Da kan en begynne med egen opptreden.