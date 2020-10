Nobelprisen til fremtidens matproduksjon?

I nesten fire milliarder år har det genetiske lotteriet – og dermed utviklingen av livet på jorda – blitt avgjort på naturens premisser: Med tilfeldigheter og flaks. Sånn er det ikke lenger.

Store oppdagelser kan komme fra små ting. CRISPR er egentlig en slags mekanisme som bakteriene bruker til å forsvare seg mot virus. Ved hjelp av et enzym klipper bakterien i stykker virusets arvestoff og inaktiverer det før det får gjort skade – som en slags «gensaks».

I det nobelkomiteen kaller en «epokegjørende» artikkel, publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Science i 2012, viste de to forskerne Jennifer Doudna og Emmanuelle Charpentier, at de med noen små justeringer kunne omgjøre dette til en «universal gensaks» som kan brukes til å fjerne, bytte ut eller legge til DNA alle slags celler og organismer. Bare åtte år senere belønnes nå oppfinnelsen med nobelprisen i kjemi.

En av hovedgrunnene til tildelingen er at CRISPR er et formidabelt forskningsverktøy. Å kunne fjerne et gen, for eksempel, kan gi mye kunnskap om dets funksjon. Slik har forskere blant annet vist hvilke gener som styrer hvordan mønsteret på sommerfuglvinger lages, og funnet gener som skiller moderne mennesker fra neandertalere.

Teknologien vil også få stor betydning utenfor laboratoriet. Internasjonalt kappes flere selskaper om å utvikle CRISPR-baserte genterapier – medisinske behandlinger for å reparere genfeil som gir sykdom. De første pasientene har nylig fått prøve slik behandling, og noen av dem er tilsynelatende blitt helt friske, for eksempel pasienter med blodsykdommen sigdcelleanemi.

Noe nobelkomiteen også vektla i sin begrunnelse, er CRISPR-teknologiens betydning for fremtidens mat. I 10.000 år, siden jordbrukets opprinnelse, har mennesker drevet systematisk foredling av plante- og dyregenetikk for å tilpasse dem til våre behov. Men slikt arbeid forutsetter at naturen selv skaffer til veie nødvendig genetisk variasjon gjennom tilfeldige genetiske endringer – og krever en god porsjon flaks og tålmodighet.

Med CRISPR kan man derimot «skreddersy» genetikken til planter og dyr, og det kan gjøres på en brøkdel av tiden. For eksempel viste forskere i 2018 at de med CRISPR kunne domestisere en villtomat – altså gi den gunstige produksjonsegenskaper som større og flere frukter – på noen måneder i stedet for århundrene som det har tatt å foredle frem dagens butikktomater.

Mye av forskningen på CRISPR er rettet mot klima og bærekraft. Blant annet forskes det på genredigerte planter som mer effektivt kan lagre karbon, som bedre tåler endrede klimaforhold eller som har økt holdbarhet ved lagring. Innen husdyravl er mye av forskningen sentrert rundt dyre- og fiskehelse. I Norge jobber næringsaktører innen plante- og dyreavl, akademia og det offentlige sammen i prosjektet GENEInnovate for å undersøke om CRISPR kan øke bærekraften i norsk landbruk og akvakultur.

"Det er lett å bli begeistret for en teknologi med potensial til å gjøre så mye godt som CRISPR. Teknologien er imidlertid ikke ukontroversiell."

Poteter som er resistente mot tørråte, svin og storfe som er mer motstandsdyktige mot sykdom og laks som ikke angripes av lakselus er noe av det som forskes på. Dette er et viktig kompetansebyggingsprosjekt om både muligheter og utfordringer med teknologien.

Les også: Genredigering reguleres som GMO

Det er lett å bli begeistret for en teknologi med potensial til å gjøre så mye godt som CRISPR. Teknologien er imidlertid ikke ukontroversiell. Genmodifisert mat har skapt mye debatt blant både forbrukere og politikere i flere tiår allerede, og alt tyder på at genredigert mat vil gjøre det samme. Blant annet viser undersøkelser at forbrukere er bekymret for risiko for helse og miljø og hvilke konsekvenser det kan ha på sikt å endre liv så fundamentalt som man gjør med genredigering.

CRISPR er utvilsomt et kraftfullt verktøy, og da må man være ydmyk og forsiktig med hva man bruker den til. Utfordringen blir å finne måter å utnytte det store potensialet som ligger i teknologien, samtidig som man holder tilstrekkelig kontroll på den og unngår de verste fallgruvene. Vi har tross alt en sårbar natur å ta vare på.

De nye mulighetene og utfordringene som åpner seg med CRISPR, er hovedgrunnen til at regjeringen forventes å snarlig igangsette en offentlig utredning om lovreguleringen. Gode rammevilkår er avgjørende for at teknologien skal brukes til det beste for samfunnet. En god samfunnsdebatt, åpenhet om forskningen og tillit hos forbrukeren blir også avgjørende for om CRISPR har en fremtid i norsk matproduksjon.