Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi treng ikkje fleire utgreiingar eller nye kommisjonar. Den siste konkluderte med at vi treng meir av alt. Då kan ein starte med å ha ei målsetting, at ikkje noko vatn får renne ut i havet, utan at det har vore nytta til energiutvinning!

Regjeringa har skulda for den høge straumprisen, difor vert noko av utfordringa å bøte på dette skadeverket. I Nationen 11. januar, får tidlegare olje og energiminister Eivind Reiten gjere greie for si regjerings liberalisering av kraftmarknaden, då han var energiminister i 1991.

Då det vart vedteke ei ny energilov. Han meiner i intervjuet at dette har fungert godt i 30 år, men fryktar no at det liberaliserte straummarknaden har overlevd seg sjølv og ikkje er noko for framtida.

Berre ei ny energilov kan løyse straumkaoset både på kort og lang sikt. Støre-regjeringa driv brannsløkking og set ned kommisjonar, etter eit straumkaos der Ap saman med Høgre har vore tunga på vektskåla for Acer-medlemskap, utanlandskablar og EØS-medlemskap.

Reiten si energilov har fungert godt i 30 år, men no har verknaden av marknadskreftene gjort staten til den store syndebukken og er i ferd med å kvele både vår privatøkonomi og vårt næringsliv.

Ein kan difor registrere at når vi kjøper tilbake straum må vi betale den prisen som gjeld i det landet den kjem frå. Dette er marknadsøkonomi på sitt verste, etter velkjent Blårussteori, der private og næringsliv må betale leiken.

EØS-avtala vår og tilhøyrande EU-direktiv, bind oss på hender og føter og gjer det vanskeleg å drive vår eigen energipolitikk for vasskrafta vår. EØS-avtala kostar meir enn den smakar. Difor er ikkje Acer og EØS-avtalen noko vi kan basere framtida vår på, om vi ønskjer å bestemme vår eigen straumpris innanlands i Norge.

Det er urimeleg at styringa over straumprisen vert gjort utanfor våre landegrenser og utan nasjonal styring over det som vert kalla arvesølvet vårt, energien frå fossefalla. Dette har diverre også høgsterett også slått fast når det gjeld EØS og Acer.

Difor må vi snarast ut av slike meiningslause avtalar. Målet for norsk straumpris må ta utgangspunkt i at det kostar i underkant av 12 øre å produsere ein kwh. Straumprisen burde også som prinsipp vere lik over heile landet, uansett kvar ein bur.

Vegen til rett straumpris er ikkje vanskeleg om ein har politisk vilje og gangsyn. Det første ein må gjere er å vedta ei ny revidert energilov som erstattar fri marknadsflyt, men har dei avgrensingar som trengst for vår nasjonale prisfastsetting.

Annonse

Lova må endrast slik at det i framtida ikkje vert høve til å kappast om marginale straumprisar på landsbasis. Då vert det ikkje lenger nødvendig med alle desse selskapa som underbyr kvarandre og der ein aldri veit kven som lurer kven.

Næringslivsstraumen er vårt største konkurransefortrinn. Difor må det vere ei målsetting for regjeringa, at vårt næringsliv beheld sitt nasjonale fortrinn med rimeleg straumpris. Den kan om regjeringa turar fram slik som til no, føre til ei katastrofe for norsk næringsliv.

At ein sjølv skal kunne finne og kjøpe billegaste hushaldingsstraum over heile landet er eit nytt lite overtenkt ”blårussprinsipp”. Ei ny app-oppfinning gjer det mogleg å sjå kva tid på døgnet straumen er billegast. Ein slik praksis er uhaldbar. Ein kan ikkje ha ein pristariff, som gjer at ein må snu døgnet og akseptere eit system, som gjer at ein må stå opp midt på natta for å få gjort husarbeid som krev straumbruk.

Vi straumbrukarar vert påtvinga eit system som vi ikkje ønskjer og som vi heller ikkje kan kontrollere.

Ei ny næring med meir og mindre telefonterror gjer at vi vert plaga av dei mange nye salsfirma som konkurrerer om straumkundane, frå smarte seljarar, som freistar med ørsmå marginar og er meir og mindre seriøse.

Eg stiller meg no bak kravet om at vi som står bak regjeringa krev at de ikkje gøymer seg, men tek regjeringsansvar også før 70 øre. Det held ikkje å skulde på at vi er prisfanga av EU-bindingar, som står over norsk lov. Då er det regjeringa sitt soleklare ansvar å fjerne desse hindringane og bli herre i eige hus.

Den nye energilova bør pålegge straumleverandørane å kalkulere sin eigen straumpris der både straumforbruket og linjeleiga er inkludert. Det er ikkje kundane som treng eller krev dagens splitt.

Straumkjøpet må mest naturleg gjerast der ein høyrer til med linjenettet. Vi må få ein straumpris som er lik for heile landet og der ein har same prisen døgnet rundt. Noko anna er meiningslaust, ei skam og er ubrukeleg i våre dagar!

Energilova skaper inntekter for staten både på innpust og utpust og marknadsgildet er det hushaldningane og lokalt næringsliv, utan fastavtale, som må svi for. Dette angår «folk flest» og skulle slik vere eit av dei prioriterte satsingsområde for den nye regjeringa?

Regjeringa sin veg vidare må ta sikte på å ha ein straumpris nasjonen kan leve med og av. Etter mitt syn gjer ein det best med å seie opp sitt medlemskap både i Acer og EØS, som begge kostar meir enn dei smakar og som i tillegg set våre eigne lover ut av kraft.

Når England klarte å kome seg ut av eit fast medlemskap i EU må vi klare å kome oss ut av ei handelsavtale, som kostar meir enn den smakar!