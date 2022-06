Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Miljødirektoratet sendte 13. mai 2022 ut skriv til Statsforvalteren i Oslo og Viken med kopi til alle landets Statsforvaltere med overskriften: «Behov for krav om nitrogenfjerning for avløpsrenseanlegg med tilknytning til Oslofjorden» hvor direktoratet i klare ordelag sier at nitrogenrensing skal gjennomføres.

Det er EUs avløpsdirektiv, som en del av EØS-avtalen, som Norge er forpliktet til å etterleve. I de tilfeller hvor det avdekkes at nitrogen gir økt eutrofiering (prosess i havet der planteproduksjon økes på grunn av tilførsel av næringsstoffer), er Norge forpliktet til å sikre at kommunalt avløpsvann gjennomgår nitrogenfjerning. Statsforvalterne kan derfor stille krav om nitrogenfjerning innenfor de rammene som følger av forurensningsloven § 11 og § 18.

I mosseregionen har Movar IKS (interkommunalt selskap for vann, avløp og renovasjon for kommunene Moss, Vestby, Våler og Råde) ment at det er greit å droppe nitrogenrensing til fordel for å pumpe avløpsvann fra opp til 150.000 personer ut i Oslofjorden, bare 500 meter ut fra Rygge og Larkollen-kysten. De klaget derfor pålegget om nitrogenrensing til Miljødirektoratet. Men fikk nylig avslag.

Movar IKS vil nitrogenutvide, med et massivt renseanlegg i herregårdslandskapet i Rygge, med Værne kloster landskapsvernområde som nærmeste nabo. Moss kommune har vedtatt at det ikke skal satses på fremtidig boligbygging i dette området fordi området har høy landskap- og kulturverdi. Men et gigantisk industrianlegg på 12.000 kvm og 20 meter høyde, er greit?

Problemet er at Movar IKS tidligere har bedt om utsettelse av fosfor-og sekundærrensingen, som ble pålagt dem i 2008, og har med det klart å stanse og forsinke både kravene til sekundærrensing og nitrogenrensing. Trist synes jeg!

Direktoratet skriver: «I lys av den alvorlige situasjonen i Oslofjorden må alle kommuner og IKS som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning ved utslipp av kommunalt avløpsvann.»

Miljødirektoratet fastslår samtidig at det er behov for at flest mulig kommuner med utslipp direkte til Oslofjorden eller sidefjorder starter prosjektering av nitrogenfjerning før de formelt får krav om det. Mosseordfører Hanne Tollerud (Ap) uttalte til Dagbladet 24. januar 2022: «Det er ikke forsvarlig å bruke over en halv milliard kroner på nitrogenrensing nå.»

Hvordan er det forsvarlig å utvide/bygge et renseanlegg i 2022 uten nitrogenrensing, spør jeg? Det er forresten et paradoks at det er Ap-veteranen Espen Bart Eide, Klima- og miljøminister, som endelig har tatt tak i temaet nitrogenrensing av Oslofjorden. I Sarpsborg tar de tak.

Der uttaler Arbeiderparti-ordfører Sindre Martinsen-Evje i samme artikkel i Dagbladet: «Ja, vi skal bygge nytt renseanlegg og da vil vi også rense nitrogen når anlegget er klart i 2025.»

Fredrikstad og Hvaler, som begge styres av Ap, satser også på nitrogenrensing.

Direktoratet skriver; «Alle kommuner og IKS som tilhører en omfattende tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt i løpet av en periode på for eksempel 10-20 år må være forberedt på endringer i rensekravene.»

Movar IKS fikk endret rensekravene i 2008 og i 2021. Så langt er lite og ingenting gjort. Jeg har skjønt at det er de voldsomme kostnadene som bremser saken. Statsforvalter antyder 1,1 milliarder kroner. Det er lite populært å lansere for sin egen befolkning bare et år før kommunevalg, tenker jeg.

Jeg har anbefalt at Movar IKS inngår et samarbeide med Frevar IKS (Nedre Glommaregionen) og etablerer et felles anlegg for hele «storregionen». Det vil være særdeles kostnadsbesparende!

Dette anbefaler også Miljødirektoratet, sitat: «Miljødirektoratet vil derfor oppfordre til samarbeid på tvers av kommuner og mellom kommuner og industribedrifter om å etablere bærekraftige renseløsninger i deres region». Men det er ikke aktuelt i henhold til Movar IKS.

Derfor er jeg tilfreds med direktoratet konklusjon: «I slike tilfeller (hvor ting har stoppet opp) anbefaler vi at statsforvalteren følger opp disse f.eks. gjennom veiledning og/eller pålegg om å utrede tilpasning til nitrogenfjerning.»

Jeg har bedt om at både Statsforvalterembetet og Miljødirektoratet tar styringsgrep. Men det viktigste for meg er at ikke en millimeter av det svært sårbare herregårdslandskapet i Rygge og Værne kloster landskapsvernområde blir ofret.