Leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet, har i Nationen innlegget «En kraftpolitikk som tjener norske interesser». Det innlegget er like lett å plukke fra hverandre som Aps energipolitikk. Verken politikken eller måten å kommunisere den på tjener landets interesser.

Sivertsen Næss ønsker en kunnskapsbasert tilnærming. Det skal hun få. Premisset er det ingen uenighet om. Vi er i en krise med for høye strømpriser og for lav magasinfylling.

Uenigheten ligger i hva dette skyldes, og hva som er veien ut. Som leder for Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har Sivertsen Næss et spesielt ansvar for å være på høyde med situasjonen, og være nøyaktig og etterrettelig i alt hun skriver.

På jakt etter en forklaring til problemene søker Sivertsen Næss alle andre steder enn i Aps politikk. Det er som om det er etablert på forhånd at politikken er riktig, og at kraftmarkedet «har tjent oss vel». Årsaken til de rekordhøye strømprisene og den begynnende strømkrisen blir ikke prøvd ut mot faktiske forhold, men plukket ut og slengt frem etter kriteriet at Arbeiderpartiet, energipolitikken og kraftmarkedet går fri.

Slik blir teorier om pandemi, krig i Ukraina og tørrår lansert, men ikke prøvd. Hele to ganger skriver Næss at vi i år har hatt den tørreste våren på 140 år. Det er kronargumentet om målet er å få bekreftet egen hypotese om riktig energipolitikk og et velfungerende marked. Det er ikke energipolitikken, men været, som er problemet. Skylden plasseres der man ikke har ansvar.

I Norge har vi lang tradisjon for å planlegge og innrette oss etter dårlig vær også. Med enkle tall kan det vises at regnrike 2020 gav 160 TWh tilsig i magasinene våre, regnfattige 2021 gav 120 TWh. Problemet er at vi i 2020 produserte 154,2 TWh elektrisk kraft, trygt under tilsiget, mens vi i 2021 produserte 157,2 TWh. Når man bruker mer enn man fyller opp, blir det tomt. Det gjelder penger på kontoen, og det gjelder vannmagasin.

Når vi nå har hatt den tørreste våren på 140 år, har vi likevel produsert 74,7 TWh kraft første halvår, og nettoeksportert 6,3 TWh av dem. Begge deler er sånn man kan gjøre når man har et normalt tilsig av vann, og god fylling i magasinene.

I et tørrår med lite vann er det uansvarlig. Produksjonen og nedtappingen i år er fra et lavt utgangspunkt, etter at vi tappet for mye ned i 2021. Det har gitt rekordlave magasin i Sør-Norge. Resultatet er rekordhøye priser, og også stram forsyningssituasjon med risiko for strømrasjonering fremover.

Sivertsen Næss skriver at produksjonen og eksporten gikk ned i uke 27, og viser til produsentene selv, som melder at «eksporten i hovedsak er elvekraft og vindkraft». Dette er kraft som ikke kan lagres, og lederen i Stortingets Energikomite har her en veldig utlegning om «hvilken vanvittig sløsing med kraft» det er å ikke eksportere strømmen. Her gjør hun seg skyld i faktisk feil, alternativet til eksport er ikke å sløse bort strømmen, men å bruke den selv til lavere pris.

Også det andre hun skriver om kraftproduksjonen må prøves mot realitetene. Faktum er at Norge med NO2 har eksportert omtrent 800 GWh til det europeiske kontinentet så langt i juli. Produksjonen i region NO2 besto av 72,8 prosent magasinert vannkraft, 11,4 prosent ikke-magasinert elvekraft og 15,4 prosent vannkraft. Fordelingen dag for dag er som vist i den vedlagte grafen.

Vi ser tydelig av grafen at produksjonen gikk noe ned i uke 27, slik Næss skriver, fra mandag 4. til søndag 10. juli. Men etterpå gikk den straks opp igjen. Og det er som man ser særlig regulerbar vannkraft som leverer, særlig når nettoeksporten er høy, slik den var 5, 11, 12, 18 og 19 juli. Det er underlig ikke kraftprodusentene forteller lederen i Stortingets energi og miljøkomite dette, og at resten av energi- og miljøkomiteen finner seg i å bli holdt sånn for narr.

De tomme magasinene, de skyhøye strømprisene og den anstrengte forsyningssituasjonen er ikke været sin skyld. Det er konsekvenser av politiske valg. Steg for steg har Norge gitt fra seg stadig mer av kontrollen over egen kraftpolitikk.

Gradvis er målet med energipolitikken forskjøvet fra trygg forsyning av rimelig kraft til konsumenten, til mest mulig inntjening for produsenten. Om det første er målet, har man feilet ettertrykkelig, om det andre er målet, er energipolitikken en suksess.