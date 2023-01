Nei til motorvei gjennom Lågendeltaet er en logisk og viktig miljøseier

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Bakgrunnen for striden er at Nye Veier ønsker å bygge motorvei for 110 km/t gjennom et naturreservat, som er Norges strengeste form for vern av natur. Områder inneholder nasjonale og internasjonale verneverdier. Formålet med dette naturreservatet er blant annet å bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv.

Norges internasjonale forpliktelser for å ta vare på naturen er ikke blitt mindre etter at verdenssamfunnet i desember signerte den nye, globale naturavtalen. Vi må ta vare på langt mer natur. Da blir det svært motstridende å ødelegge områder som allerede er utpekt som viktige for framtida.

Å bygge motorvei gjennom et naturreservat er, ikke overraskende, forbudt. Skal noe slikt likevel tillates, må det to klare betingelser være innfridd: Det må handle om en «vesentlig samfunnsinteresse», og inngrepet må være «nødvendig» (forstått som at det ikke foreligger andre alternativ). Ingen av disse betingelsene er innfridd.

Dette har vært rimelig åpenbart lenge. I tillegg står det klart og tydelig i Nasjonal transportplan fra mars 2021 at det ikke skal planlegges samferdselsprosjekter gjennom verneområder. Derfor burde det ikke være overraskende at Miljødirektoratet avslår Nye Veiers søknad om å få dispensasjon til å bygge motorvei gjennom naturreservatet.

Ordføreren og andre motorveitilhengere reagerer. Men de har seg selv å takke. Planprosessen har pågått i flere år. Først i begynnelsen av 2022, etter at detaljplanene var nærmest ferdige og klare for vedtak, sendte Nye Veier sin søknad om dispensasjon. Hvorfor skjedde ikke dette mye tidligere?

Seks kommunestyrerepresentanter i Lillehammer ba om lovlighetsvurdering allerede i 2018. Statsforvalteren ga ikke medhold. Det er tydelig at dette skulle vært gjort, slik at planene allerede da kunne blitt parkert.

Det er en økende forståelse for at vi må endre veipolitikken. Store, overdimensjonerte firefeltsveier for 110 km/t koster mer enn det smaker. Jo mer penger vi bruker på de store motorveiene, jo mindre blir igjen til å utbedre og ta vare på de veiene vi har.

Motorveiene gir også store arealinngrep, ikke bare gjennom naturreservatet Lågendeltaet, men også flere andre steder. De gir mer biltrafikk, som sammen med arealnedbygging og andre forhold også fører til høye klimagassutslipp. Motorveiene er ofte samfunnsøkonomisk ulønnsomme, slik også tilfellet er for den planlagte nye E6 forbi Lillehammer (Moelv–Øyer).

Regjeringen er heldigvis i ferd med å legge om kursen. Ny Nasjonal transportplan er framskjøvet med ett år, nettopp fordi det ikke vil være penger til alle planene. Behovet for prioriteringer blir viktigere. Stortinget har bedt om at det tas sterkere hensyn til matjord og natur ved veibygging. Og Vegdirektoratet har foreslått endringer i regelverket for veibygging, som gjør det lettere å videreutvikle de veiene vi har og dermed spare kostnader og unngå store arealinngrep.

Dagens E6 gjennom Lillehammer er en moderne tofeltsvei, bygd på 80-tallet. Sør og nord for Lillehammer har veien midtrekkverk med forbikjøringsfelt og er derfor en svært trafikksikker hovedvei. Naturvernforbundet mener at dagens vei bør fortsette som hovedvei, men det bør gjennomføres såkalte avbøtende tiltak, i form av blant annet omfattende støyskjerming ved reservatet og der den går nær tettbebyggelse.

Ordfører Trosholmen mener at en ny motorvei for 110 km/t gjennom Lågendeltaet er bra for naturen. Hun viser til at dagens vei går gjennom en del av reservatet med stort fugleliv. Det er riktig. Men istedenfor at det blir én stor vei gjennom reservatet, vil det med Nye Veier og Lillehammer kommunes løsning bli to.

Dagens vei skal uansett beholdes som hovedvei for trafikken sørfra til Lillehammer og motsatt, for eksempel for reiser mellom Oslo/Hamar og Lillehammer. Dessuten er det flere andre viktige verneverdier enn bare fuglelivet som reservatet skal beskytte. Alle gode krefter bør nå se på hva som kan gjøres for å bedre tilstanden i Lågendeltaet, uten å bygge ny motorvei gjennom det.

Nå som det skal komme en ny og helhetlig Nasjonal transportplan, vil det være helt logisk å ikke starte opp noen nye veiutbygginger. Vi skal glede oss over at det er satt en stopper for motorveien gjennom naturreservatet. Det er viktig for Lågendeltaet. Og det er viktig for naturvernet lokalt, nasjonalt og globalt at vern faktisk betyr vern.