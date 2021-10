Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hvordan forsvant neandertalerne? Utryddet vi dem slik vi kan ha ut fra vår forhistorie, der fremmed utseende eller religion ofte ble en krigserklæring, eller utkonkurrerte vi dem i kraft av overlegent språk, teknologi og samfunnsstruktur. Med et så sparsomt arkeologisk materiale som til nå er funnet, er forsvinningen kilde til et mangfold av forklaringer der voldelige sammenstøt mellom våre to arter har vært en rimelig forklaring.

I boken «How to Think like a Neandertal» har forfatterne, antropologen T. Wynn og psykologen F.L. Goolidge, valgt en annen tilnærming. Med tilgjengelig arkeologisk, antropologisk og psykologisk kunnskap søker de å beskrive deres utseende, språk, samfunnsstruktur og matvaner. Det er denne historien jeg med tillegg fra enkelte andre kilder, videreformidler i denne artikkelen.

En neandertaler i dress ville kanskje ikke vært oppsiktsvekkende. De var bortsett fra noen forskjeller i kroppsbygning og ansikt ganske like oss. Ikke overraskende; vi stammer begge fra en menneskeart (Homo heidelbergensis) som vi begge spaltet av fra for 500.000 år siden. Mens Neandertaleren stammer fra Heidelbergerne som vandret ut fra Afrika til Eurasia, stammer vi fra Heidelbergerne som valgte å bli i Afrika.

En periode på 500.000 år gir evolusjonen muligheter for å skape forskjeller i utseende, såkalte fenotypiske karakterer. Sammenlignet med oss var neandertalerne noe kortere, men kraftigere bygget med større muskelmasse, noe større (10 prosent) hjernevolum, de tålte lave temperaturer noe bedre.

Relevant for neandertalernes utvikling og utseende er de mange istidene de gjennomlevet. For 180.000-128.000 år siden overlevet neandertalerne en lang intens istid som trolig formet deres massive kroppsform og kuldetoleranse. Under siste istid (117.000-12.000 år) forsvant de for rundt 30.000 år siden, neppe bare som følge av denne istiden. Istider kunne de alt om. Men var deres teknologiske nyvinninger og deres kognitive evner som formet språk og samfunnsstruktur vinnere i møte med oss?

I de 200.000 årene de levet i Eurasia videreutviklet de ikke sin våpenteknologi som kun bestod i å slå trekantet flak av stein (flint) som emne for spydspisser. De plukket heller ikke opp noen av våre teknologiske nyvinninger; blant annet kastespydet (atlatl). Lite tyder på at vi samhandlet bortsett fra i noen grad seksuelt (1-4 prosent av våre gener er neandertalgener).

Mennesket er den eneste nålevende art som har språk. Selv vår nærmeste slektning sjimpansen har ikke noe i nærheten av språk. De og andre arter kan forstå og reagere på ord, men de mangler syntax som gir regler for å binde sammen ord til mening. Det antall ord (vokabular) som kjennetegner et språk er i størrelsesorden 30.000 og gir en talefør person en enorm verktøykasse til å kunne utrykke og utveksle meninger og kunnskap.

Lignet neandertalerne språk vårt? Et vanskelig og fortsatt ubesvart spørsmål. Ettersom språk ikke etterlater seg arkeologiske spor så kan språkevnen røpes i anatomien. En fersk Nature-artikkel (2021) basert på bl.a. ørets anatomi kan tyde på at de hadde utviklet en hørselskapasitet som åpnet for språklig kommunikasjon tilsvarende vår.

Hvis utviklingen av språk gikk parallelt fra et felles heidelbergsk utgangspunkt for 500.000 år siden ville vi forvente at våre to arter hadde utviklet en noenlunde lik språkevne. Men, selv om anatomien hos begge arter kanskje tillot et stort mangfold av lyder som hørselen kunne oppfatte og formidle til videre bearbeidelse i hjernen, så var de sosiale driverne for språkutvikling forskjellige.

I en artikkel i Science kartla S. Pääbo m.fl. neandertal-genomet (hele arvematerialet) som viste at 99.84 prosent av vårt og deres genom var like. Gener som koder for kognitiv utvikling, som knyttes til erkjennelse, oppfatning og tenkning, var forskjellige. Her har det moderne mennesket noen gener som neandertalerne ikke har.

Mennesker dannet kjapt større sosiale nettverk på rundt 150 personer i slekt eller venner. Med økende befolkningstetthet ble gruppene tvunget fra konkurranse til samarbeid. Etterhvert også til nasjonsbygging basert på religion og etnisitet, der avansert språk spilte en nøkkelrolle.

Neandertalerne fulgte ikke en tilsvarende sosial utvikling. Gruppestørrelsen forble uendret på maks 10-20 familier og 100 personer med territorier på 130-260 km2 som hver gruppe behersket. Det var begrenset kontakt mellom gruppene bortsett fra en viss utveksling av seksuelle partnere som motvirket innavl. Manglende bred sosial kontakt gruppene imellom kan ha hindret teknologiske nyvinninger.

Den siste istiden presset både neandertalerne og oss sørover i Europa. Ettersom deres kosthold i større grad enn vårt var basert på kjøtt med enkelte innslag av plantekost, så var vårt kosthold mer variert med et mangfold av planter i menyen.

Neandertalernes leveområder ble for små til å dekke deres kaloribehov og å opprettholde levedyktige grupper. De var heller ikke lenger alene om å jakte. Mennesket ble en langt mer effektiv konkurrent om de samme ressursene, og fortrengte neandertalerne til et stadig mindre område og for få individer til at de kunne overleve.