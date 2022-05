Naturen vi velger å bygge ned og ut, forsvinner for alltid

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kommunal – og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet vil gi kommunene mer frihet til å overstyre statlige reguleringer og mener summen av en hel rekke former for bevaring av natur og kultur gjør det for vanskelig å skape utvikling i distriktene, kan vi lese i Klassekampen 20. april 2022.

Kommunene er førstelinje for ivaretakelse av allmennhetens interesser, og som laveste forvaltningsnivå skal de sikre lokale hensyn i lys av nasjonale mål, retningslinjer og lovverk.

Samtidig er kommunene ofte styrt av lokale næringstopper med politisk engasjement, hvor avstanden fra utbygger og beslutningstaker er liten. Sentralforvaltningen har større avstand til utbygger, ser i større grad helheten i et lengre perspektiv og har ofte høyere tverrfaglig kompetanse tilgjengelig.

Vil vi virkelig gi kommunene større mulighet til å tilsidesette en kunnskapsbasert forvaltning av naturen til fordel for kortsiktig lokal utvikling?

Norge blir bygget ned bit for bit og strikken tøyes stadig. Allmennheten har ofte lite de skulle ha sagt før prosjektet er en realitet og naturen er bygget ned. Nærskogen vi en gang kjente forsvinner i flatehogst fordi en monoton treåker tilsynelatende skal være like bra, på tross av at mange arter mister hjemmet sitt.

Hytter tar over for urørt villmark og ender opp som tette boligfelt, som ironisk nok markedsføres med nettopp den naturen som er bygget ned som trekkplaster. Rovdyr trekker inn mot beboelse i mangel på leveområder, og den naturlige og helt gratis karbonlagringsfabrikken vår, myra, graves ut for å kompensere for matjord som har blitt valsa over.

Strandsoner blir privatisert og avstengt for allmennheten, godt pakka inn i omhyggelig markedsføring av boliger som kun er til for de i øverste sjiktet på den økonomiske skalaen. Selv om vi egentlig ikke skal bygge i strandsona eller gjøre inngrep i andre verna områder, så finnes det unntak og gråsoner.

Kommunene har nemlig allerede makta til å gi dispensasjon, på tross av lovverket rundt vern, selv om staten egentlig har ansvaret. Den utstrakte bruken av dispensasjoner med påfølgende liten konsekvens for de som tjener på det, kan fremstå som et symptom på ukultur eller sviktende lovverk.

Det er betimelig å spørre om vi egentlig syns loven fungerer slik den skal. Hva er argumentet for ytterligere kommunal styring, hvilke analyser og risikovurderinger har teamet til Gjelsvik gjort når forslaget ble lagt fram?

Vi blir til stadighet fortalt mange flotte skildringer om natur i dette landet, hvor mye skog, myr, fjell og strender vi har. Samtidig må vi stadig reise litt lengre for å komme til et sted hvor vi kan bevege oss fritt, uten å tenke på at vi trår på andres eiendom eller at nesten all natur og dyreliv som var der er borte.

Verst er det kanskje med de områdene de fleste av oss ikke besøker så ofte – blir de borte er det som om de aldri var der uansett, på tross av at de er enormt viktig for andre arter enn bare mennesket som ser. At ikke flere protesterer tror jeg skyldes at vi kanskje ikke innser hva som går tapt før det er for sent. Ett prosjekt her og ett annet der – og summen?

Det kan virke som utvikling utelukkende er basert på et uendelig forbruk gjennom nedbygging, utbygging og en hensynsløshet som, i beste fall, kan kalles overforbruk. En utvikling på bekostning av intakt natur hvor fellesskapet taper mest, mer enn det vi vinner. Hvem gagner egentlig det?

Kan utvikling også være å ivareta vernede friluftsområder, naturarven til barna våre, følge med på oppdatert forskning og tenke innovativt rundt disse faktorene?

Vi er kommet til et punkt i historien og i samfunnsutviklingen hvor det er viktig å stille disse spørsmålene. Naturgjelden har blitt for stor, kapitalen er brukt opp og balansen viser negative tall.

At vi baserer oss på vern alene som knapt har et vanntett lovverk, er ikke lengre nok for å få kabalen til å gå opp. Vi er avhengig av naturrestaurering i tillegg. Gjør vi ikke noe med dette nå, så er det ikke bare naturen utenfor døra som taper, det er oss alle.

At noen få grupper har fått fritt spillerom til å leke monopol med det lille vi har igjen av vill natur, og dermed spiller bingo med våre barns fremtid – og det uten skam – det er noe å tenke på.

Det vi velger å bygge ned og ut, det forsvinner for alltid og kan ikke magisk gjenoppstå på 100 år, selv om dette ser ut til å være ei felles tro for noen. Skulle vi i fremtiden finne ut at det var en dårlig avgjørelse likevel, så er det faktisk for sent.

Jeg tror vi alle har et forhold til skogene, strendene, myrene, de vakre fossefallene; den fine naturen vår. Hvis du tenker deg om, hva er dine assosiasjoner til Norge?

Er ikke det nettopp friheten naturen gir med svaberget og badestrendene, moltemyrene, sangfuglene, soppskogen og fjellturene? Om jeg er villig til å gi opp den friheten? Ikke pokker.