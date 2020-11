Det har heldigvis blitt bråk rundt beregninger om den nye fergefrie veien som skal bygges, når ikke regnestykkene inkluderer rasering av myrområder. Men det er dørgende stille når de store motegigantene presenterer sine «grønne» tiltak basert på like sviktende grunnlag.

Denne uken skrev Nationen om H&Ms storstilte satsing på «vegansk skinn», en del av motegigantens satsing på «grønnere» materialer. Piñatex (basert på ananasblader) og VEGEA (av kasserte drueskinn og stilker) er et grønnere valg enn f.eks. kuskinn (et biprodukt fra kjøttproduksjon), ifølge H&M. En del av deres langsiktige mål at de innen 2030 kun skal bruke «materialer som er resirkulerte eller fra kilder med mindre påvirkning på miljøet».

Hvordan vet H&M at disse veganske produktene er mer bærekraftige?

Jo, de bruker et verktøy som verken du eller vi har adgang til, men som skal måle miljøavtrykket til materialer basert på utslipp av miljøgasser, vannforbruk og noen få utvalgte andre faktorer som industrien selv har bestemt. Det har resultert i enkelttall for hvert materiale og fiber som da rangeres i en oversikt kalt Higg Index MSI (Material Science Index).

Dette var egentlig ment kun for industrien selv, for å evaluere hvilke materialer de burde bruke i produktene sine, og denne oversikten er gjemt bak et betalingsmur. Vi kan avsløre allerede nå at kuskinn scorer veldig, veldig dårlig, sammen med silke, alpakka og ull.

Derfor er det kanskje ikke så rart at H&M har kastet seg over «nyvinninger» som lover å ha et lavere miljøavtrykk? Men hva om hele premisset er feil? Hva om forbrukerne i også blir lurt til å tro at industrien har full kontroll på hva som er og ikke er miljøvennlig?

For nå skal de samme tallene som har ført til at kuskinn, alpakka, ull og silke er «verstinger» også veilede forbrukere i sine valg. Over 7 millioner H&M- og Zalando-kunder har i høst lært at Higg er ensbetydende med «mer bærekraftig» etter at de to motegigantene testet ut merking av produkter på sine nettsider. Står det «Higg Co» på et produkt, skal du kunne gå «bak» i verdikjeden og se hvorfor det er et mer miljøvennlig.

Det er bare en liten hake ved dette. Det du som forbruker får innblikk i, er et slags utvidet verktøy som skal inneholde informasjon på produktnivå (som er veldig, veldig vanskelig), men hvor tallrangeringens grunnleggende feil blir videreført.

Annonse

Forbrukere får ikke se tallene som forteller hvorfor noen materialer er miljøsinker og andre er vinnere, men må tro på at de som er merket med Higg Co har gjort dette gode valget på vegne av oss alle.

Neste gang du leter etter en varmende ullgenser på nettet, kan hende du leter forgjeves

Og hva er så de gode valgene? Jo, det er først og fremst de syntetiske og de resirkulerte. Foreløpig er ikke veganskinn-eksemplene på listen, men vegansk ull er akryl. Og det er en vinner.

Det at disse syntetiske materialene flasser mikroplast i bruk og i vask, som vi stadig leser om som et stort problem for livet i havet og til syvende og sist for oss, er ikke tatt med i miljøbelastningen.

Det viser seg også at flere av de såkalte veganske alternativene som baserer seg på avfall eller fra biomasse har nye og større problemer enn de naturlige og (ofte) husdyrbaserte alternativene, fordi selve fremstillingen er basert på patenter og hemmelighold. Og flere blander inn plast uten å si det.

En annen side av problemet er at de er patenter basert på syntetisk biologi, som rett og slett er et område vi vet altfor lite om konsekvensene av. Vi har nettopp feiret Halloween, og noen kledde seg sikkert ut som Frankenstein. Det er materialenes potensielle Frankenstein-monster.

Fattige silkebønder og andre husdyrholdere rundt i verden som får en liten inntekt av skinn når dyrene slaktes og vil miste livsgrunnlaget sitt, om denne typen «nyvinninger» overtar.

Tusenvis av fattige alpakkabønder i Peru er livredde for konsekvensene, og norske saue- og kubønder står i fare for å miste inntekt, de også. Våre norske kuskinn har jo også vært høyt priset på grunn av sin gode kvalitet med lite piggtråd og insekter.

Men hvis tallene stemmer, så må vi slutte å bruke disse miljøskadelige materialene; vil mange hevde. Det er bare det at tallene er basert på altfor dårlig datamateriale. Silke, skinn og alpakka har alle bedt om å bli fjernet fra databasen, fordi de mener grunnlaget er enten for tynt eller feil. Det har organisasjonen Sustainable Apparel Coalition – som inntil nylig var eier av Higg-indeksene – sagt «nei» til. Vi kan da også fortelle at to av de største aktørene i SAC er H&M og Zalando.

Mandag 2. november annonserte SAC at rangeringen med score for fibrene skal forsvinne fra januar 2021. Men tallene de baserte disse scorene på, som gir så store utslag på de sårbare materialene, de vil fortsatt være der i Higg Index sine verktøy.

Så da er det bare å fortsette å kaste ull, alpakka, silke, skinn og naturmaterialene på dynga. Når det i tillegg diskuteres en avgift på alle jomfrufibre og materialer, kan verdens bønder egentlig bare pakke sammen, for ingen har bruk for sekundærproduktene de nå gir oss med minimalt miljøavtrykk sett i den store sammenhengen. Vi kan ta farvel med biologisk mangfold og plastprodusentene kan le hele veien til banken.

Neste gang du leter etter en varmende ullgenser på nettet, kan hende du leter forgjeves. Det er viktig at vi får kulturelt og biologisk mangfold inn i debatten om klima og miljø. De store globale selskapene kontrollerer sammenligningsverktøyene og ser til at det som lett kan masseproduseres får grønt stempel og dermed taper de små og naturen, i dobbelt forstand.