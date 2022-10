Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Innvandrerbefolkningen i Norge vokser raskt. Den utgjør nå cirka 16 prosent av befolkningen, hvorav tre prosent er etterkommere av innvandrere. Gjennom de siste årene har innvandrerbefolkningen endret seg fra å være mest arbeidsinnvandring til også å være mer preget av asylsøkere og flyktninger.

Det er heller ingen hemmelighet at yrkesdeltakelsen er lavere bland innvandrere enn befolkningen for øvrig, samt at forskningen sier at «innvandrere med høy kompetanse, og som har gjort alt riktig, likevel blir vurdert som en potensiell trussel mot en organisasjons normer og praksis».

Norge er et innvandringsland med mange flernasjonale medborgere. Norge kåres jevnlig av blant annet FN til verdens «beste land å bo i» på grunnlag av levekår og en rekke andre sosiale, økonomiske og politiske forhold. Samtidig – og gjennom medlemskap i Nato, en aktiv rolle i FN og Verdensbanken, og tett samarbeid med EU – har dette skapt interesser i fiskeri, skipsfart, olje- og gassutvinning og teknologisektoren.

Norge har som mål å være en ledende industri- og teknologinasjon. Og selv om Norge har en stolt industrihistorie med sterke fagmiljøer og leverandørvirksomhet basert på norsk kompetanse, har Norge også et stort behov for å innhente kapital og kunnskap fra utlandet, spesielt i teknologisektoren. Der er det et stort behov for kunnskapsarbeidere.

På OsloMet utdanner vi mange IKT-studenter med innvandrerbakgrunn. Mange av våre vitenskapelige ansatte, forskere og studenter er innvandret eller har innvandrerforeldre. Vi utdanner studenter til viktige karrierer i offentlig forvaltning, helsesektor og teknologisektoren – der de tilbyr etterlengtet kompetanse i et jobbmarked som mangler spesialister.

I krisetider ser vi at Norge kan vise tendens til etnosentrisme, det vil si utestengning og stigmatisering basert på nasjonalitet. Primitiv stigmatisering har naturlige følger: oppsigelser, negative virkninger på karrierer, frustrerte "innsidere" som begynner å utvikle negative følelser mot ledere eller vertssamfunnet er noen av de uheldige konsekvensene.

Mediene har med tabloide overskrifter gjentatt visedirektøren i Nasjonal sikkerhetsmyndighets utspill om at det «jobber russere i kraftbransjen». Rollen majoritetssamfunnet tiltenkte polakker under pandemien overføres nå på russiske immigranter – rollen som syndebukk og risiko.

La oss se på utviklingen i sikkerhetsbransjen. Siden 2007 har Nato jobbet systematisk for sikkerhet i kritiske infrastrukturer som følge av cyberangrep mot Estland.

Innstramming i sikkerhetsklareringer etter Krim-invasjonen i 2014 har endret karrierer til innvandrere i Norge på mange vis. I 2016 kom EU på banen med NIS-direktivet som regulerer sikkerhetsarbeid i bedrifter og organisasjoner som driver kritisk infrastruktur som kraftnett.

Direktivet inneholder føringer om aktivt personellsikkerhetsarbeid, men har ikke blitt implementert i Norge, fordi regjeringen anså sikkerheten i norske kritiske infrastrukturer som tilsvarende EU-direktivet.

Samtidig legger nøye klarerte innvandrere merke til at – all bakgrunnssjekk og klareringer til tross – norske statsråder og toppolitikere reiser verden rundt med usikkert utstyr, eksponerer seg på utenlandske sosiale medier, og at nøkkelbedrifter som utsettes for krypteringsangrep åpenbart er dårlig forberedt på slikt.

Da blir inntrykket at personell vurderes mer etter nasjonalitet enn etter kompetanse, eller etter sikkerhetsnormer for kritiske infrastrukturer. Det kan skape inntrykk av en avledningsmanøver for slurv i sikkerhetsarbeid etter 2007, 2014 og 2016.

Å velge borte spesialister på bakgrunn av pass, etnisitet eller opprinnelse tar kunnskapsressurser fra samfunnet. Det er for eksempel mangel på flere hundre tusen spesialister innenfor cybersikkerhet i Europa.

Norge vinner ikke på å tvinge disse høyt kvalifiserte folkene til å jobbe i store, internasjonale teknologibedrifter som forfølger helt andre interesser enn det norske samfunnet. Setter vi ikke disse spesialistene til å jobbe for Norge og norske interesser, blir de etter hvert rekruttert til multinasjonale storbedrifter, eller til andre land.

Og når vi har lykkes i Norge med å skape store verdier på grunn av teknologiutviklingen, noe som har gitt oss et velferdsnivå som er blant de fremste i verden, blir dette feil medisin for å fortsette å forvalte vår velferd og ressurser.

Etnosentrisk, unyansert retorikk åpner for diskriminering i et land der befolkningen er urolige for dronetrusler. Vår oppfatning er at en statlig sikkerhetsmyndighet ikke burde gå ut og øke redselen og senke terskelen til diskriminering på et slikt unyansert vis.

Fra ord følger handling – dette vet vi fra radikaliseringsforskning på nettet.

Det er viktig å øke både sikkerheten og beredskapen i norsk kritisk infrastruktur. Derfor burde det diskuteres sårbarheter, svakheter og strategier for bedre resiliens – altså motstand – mål som kan oppnås med bedre utnyttelse av personellressurser vi har.

Diskriminerende og stigmatiserende ord kan dessverre skape utro innsidere istedenfor å øke sikkerheten. Vi er overbevist om at et samfunn som inkluderer alle som har både kunnskap og noe å miste i motstandsarbeidet, og som beskytter hele befolkningen, ikke bare den største etniske gruppen, blir betydelig mer motstandsdyktige enn et fragmentert samfunn bestående av kun vinnere og tapere.

Norge forsvares ikke gjennom samfunnsdebatter på nynorsk, men gjennom moderne og oppdaterte kunnskaper, tillit i arbeidsgruppen, inkludering og engasjement.