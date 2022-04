Nasjonale turiststiar kan bli ei "grøn" merkevare

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringa ved Næringsdepartementet la i 2017 fram for Stortinget ei reiselivsmelding. Det blir i meldinga teke til orde for ein ordning med Nasjonale turstiar.

Etter høyring i næingskomiteen viser medlemmer frå Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti til at det er stort press på dei mest populære naturattraksjonane. Desse medlemene meinte:.."det bør utarbeides en strategi for sideattraksjoner for å dempe belastningen og tilby opplevelser av høy kvalitet." Ansvaret for den vidare utvikling av ordninga blei plassert i Miljødirektoratet i Trondheim.

Nasjonale turstiar har Miljødirektoratet døypt om til Nasjonale turiststier. Den engelske versjonen "Norwegian Scenic Hikes" er på mange måtar ei betre nemning.

Ei arbeidsgruppe i Miljødirektoratet har utarbeidd autorisasjonskrav for Nasjonale turiststier. Her blir det fastslege at det ikkje skal godkjennast fleir enn 15 slike stiar, spreidt over heile landet og lagt til landskap med høg opplevingsverdi. Stiane skal ha eit høgt besøkstal.

Kravet til dokumentasjon er omfattande. Det skal utførast besøksteljing, brukarundersøking, sårbarheitsvurdering og utarbeiding av ein besøksstrategi. Ein slik søknad utført av fagfolk vil fort kome på eit millionbeløp. Risikoen for dei som søkjer er stor for å bli avvist, då det i forskriftene blir klart uttrykt at sjølv om krava til autorisasjon er oppfylde, er det ingen rett til å få autorisasjon.

Reiselivsbedriftene i Vrådal i Telemark har i snart ti år arbeidd med å gjere Venelifjell til eit godt opplevingstilbod for ibuarane i området og dei som ferierer i bygda. Dette har vore eit samarbeid med grunneigarane i samband med bilveg og parkeringsplass, med Kviteseid turlag i opparbeiding og merking av turstien og bygging av ei såkalla naudbu.

I tillegg har sportsfiskarlaget i bygda kultivert ei fisketom tjørn. Arbeidet med søknad om autorisasjon har vart i tri år og er i det meste utført på dugnad. Intervjuundersøkinga av brukarane viste at 46 prosent overnatta kommersielt. Heile 84 prosent av dei besøkjande var svært godt nøgde med turtilbodet, nøyaktig det same som ei tilsvarande undersøking gjort for besøkjande til Preikestoelen.

Fram til i dag er det bare autorisert fire Nasjonale turiststier: Den første var Fosseråsa i Geiranger og seinare kom Preikestolen, Kjerag og Trolltunga med i ordninga. Desse siste kjem under kategorien ikonar, som har eit stort turistbesøk, samtidig som dei ligg nær kvarandre.

Destinasjonsselskapet Visit Vrådal SA søkte i 2021 om autorisasjon for turstien til Venelifjell. Søknaden blei avslått. Grunngjevinga for avslag frå Miljødirektoratet er avslørande for deira politikk på dette området: "Vi mener at 8800 besøkende i året ikke kan regnes som et ektraordinært stort besøk. Og at dette er heller ikke nok sett i lys av at det er et område med lavere turisttrykk enn en del andre deler av landet".

Sagt med andre ord skal ikkje heile landet få vere med i denne ordninga! Saka er anka til Klima- og miljødepartementet i von om ein ny politikk kan bli gjort gjeldande.

Merkevarebygging er ein sentral bjelke i all reiselivsmarknadsføring. Skal vi få fleire utanlandske turistar til å vitje landet vårt, lyt vi tilby gode og berekraftige opplevingar. Desse må vere tilpassa deira krav til informasjon, tilrettelegging og ikkje minst kvalitet. New Zealand har i lang tid har vore langt framme på dette området.

Det er eit lite land, langt i utstrekning, med vekslande natur og ligg fjernt frå viktige marknader – mange felles trekk med Noreg. Deira nettportal, www.newzealand.com kan ha overføringsverdi. Her er det eit formål å presentere heile landet og alle delar av reiselivet på ein oversiktleg måte.

Aktiviteten "walking & hiking" reklamerer med tusenvis av kilometer med løyper som passar til alle nivå av røynsle og dugleik. I tillegg til ti utvalde ikonar er det beskrive 68 turstiar innan kategorien dagsturar, som er samanfallande med ideen til våre "Nasjonale turiststier."

Eg vonar at den nye regjeringa fylgjer opp si eiga plattform der det blir slege fast at: "Vanlige folk i hele landet vil at deres liv, utfordringer og interesser igjen skal stå øverst på dagsorden....Vi vil utvikle hele Norge."

Regjeringa seier vidare: "Reiselivet er en fremtidsnæring som skal bidra til å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet." Dette er andre tonar enn å overlate til ein byråkrat i Trondheim å vurdere om området har stort nok turisttrykk for at ein tursti skal bli autorisert.

Sidan regjeringa ønskjer å gje Innovasjon Norge eit tydelegare mandat knytt til næringsutvikling i distrikta, er det naturleg å vurdere ordninga med Nasjonale turiststier overført til denne organisasjonen.

Innovasjon Norge har skapt gode resultat med "Reiskap for berekraftig reisemålsutvikling" ei røynsle som kan vere med å forme ideen om Nasjonale turiststier til å bli ei grøn merkevare til gagn for dei distrikta som satsar på naturbasert reiseliv.