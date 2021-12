Når Senterpartiet skriver om historien

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den 30. november publiserte Nationen en lengre kronikk forfattet av Geir Pollestad, tidligere leder av Stortingets næringskomité. Pollestad får rikelig med spalteplass til å boltre seg i selvskryt over hva han og Senterpartiet har fått til i opposisjon de siste åtte årene.

Som medlem av Stortingets næringskomité i forrige stortingsperiode kan jeg skrive under på at Geir Pollestad både var en god komiteleder og en likandes kar. Når det gjelder historieskriving har han imidlertid en del åpenbare svakheter.

Det merkeligste er kanskje at Pollestad later til å mene at norsk politisk historie starter høsten 2013. Iallfall unngår han behendig å nevne noe som helst av det som skjedde de åtte årene da Senterpartiet ledet landbruks- og matdepartementet fra 2005 til 2013.

Det er kanskje ikke så rart. Da slipper Pollestad å nevne noe om at selvforsyningsgraden i norsk matproduksjon stupte mens hans partileder Trygve Slagsvold Vedum var landbruks- og matminister i årene 2012-2013.

Han trenger heller ikke å rippe opp i at Stoltenberg 2-regjeringen gjennom sine åtte år ved makten ikke var i nærheten av å greie å lukke inntektsgapet mellom norske bønder og øvrige grupper i samfunnet.

Demonstrasjonen på Eidsvolds plass våren 2012, der tusenvis av rasende bønder vendte ryggen mot Stortingsbygningen i protest mot et elendig jordbruksoppgjør, kan også forbigås i stillhet.

Videre kan han unngå å skrive noe om at hans egen regjering kontant avviste et forslag fra KrF våren 2013 om å innskjerpe jordvernmålet til maksimum 3800 dekar omdisponert dyrket mark pr år. Forslaget ble fremmet etter at det i 2012 var blitt omdisponert over 6000 dekar.

Men la nå det være. Hvis Pollestad finner det mer formålstjenlig å beskrive hva Senterpartiet har bedrevet i opposisjon enn i regjering når det gjelder landbrukspolitikk, så får det være hans sak. Det som imidlertid ikke kan stå uimotsagt, er hans freidige forsøk på å omskrive historien om hvordan landbrukspolitikken er blitt utformet de siste åtte årene. I seks av disse årene var KrF i opposisjon, de to siste årene i regjering.

"Alle som fulgte Bollestad på nært hold i hennes arbeid, inkludert lederen i næringskomiteen, vet at hun var en fighter som sto på 24/7 for norsk landbruk."

Pollestad prøver blant annet å ta æren på vegne av Senterpartiet for at Stortinget tok styringen i arbeidet med jordbruksmeldingen fra et Frp-ledet landbruks- og matdepartement våren 2017. Som komitéleder vet han utmerket godt at dette ikke stemmer.

I arbeidet med denne viktige stortingsmeldingen brukte vi i KrF vår vippeposisjon til å skrive vår gode landbrukspolitikk inn i fyldige og gjennomarbeidede særmerknader. At de øvrige opposisjonspartiene, herunder Senterpartiet, sluttet seg til KrFs merknader slik at disse fikk flertall, var vi selvsagt glade for. Det endte, som Pollestad selv skriver, "på punkt etter punkt med ein annan konklusjon enn det Dale og regjeringa ville."

Pollestad prøver også å framstille det som om Senterpartiet skal krediteres for at Solberg-regjeringen ikke lyktes med å reversere den såkalte ostetollen. Han unngår behendig å nevne at KrF støttet endringen fra kronetoll til prosenttoll på ost da Stoltenberg-regjeringen foreslo dette høsten 2012.

Det standpunktet holdt fast på i opposisjon også etter at Solberg-regjeringen tiltrådte i 2013. Det var altså KrFs rolle i vippeposisjon sammen med Venstre, og ikke Senterpartiets høylytte retorikk fra sidelinja, som sikret at prosenttollen på ost ble videreført etter regjeringsskiftet.

Geir Pollestad kunne selvsagt ha vist storsinn nok til å nevne at KrF, etter at vi gikk inn i regjeringen 2019, vant flere store seire i regjeringskonstellasjonen. Våre folk i regjering kjempet til siste slutt for å hindre innrømmelser av store tollfrie importkvoter av britiske jorbruksprodukter i Brexit-forhandlingene. Det lyktes vi med i en slik grad at også Senterpartiet stemte for den framforhandlede avtalen i Stortinget i vår.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la også fram et tilbud i årets jordbruksforhandlinger som hadde lik kronemessig inntektsutvikling med andre grupper i samfunnet som utgangspunkt.

Med sedvanlig innlagt prutingsmonn ville det ha ført til at enhver framforhandlet avtale med faglagene ville ha medført en reduksjon av det kronemessige inntektsgapet.

Når Pollestad skriver at perioden der Olaug Bollestad var landbruks- og matminister var preget av "fråvær av handling", så faller det på sin egen urimelighet.

Alle som fulgte Bollestad på nært hold i hennes arbeid, inkludert lederen i næringskomiteen, vet at hun var en fighter som sto på 24/7 for norsk landbruk. Mitt råd til Pollestad blir derfor følgende: Bruk mindre tid på å forsøke å omskrive historien, og mer tid på å meisle ut en landbrukspolitikk som kan møte de skyhøye forventningene som Senterpartiet har skapt med sine tallrike løfter i opposisjon.

Det vil bli en krevende øvelse, og jeg kan love min gode venn Geir Pollestad at jeg skal følge godt med fra sidelinja.