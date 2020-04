Næringsliv etter korona

De kortsiktige konsekvensene av koronaviruset merker vi i dag for fullt, både helsemessig og økonomisk. Lite vet vi om de langsiktige konsekvensene for økonomien, men vi frykter at mange bedrifter ikke vil overleve. Skal økonomien bedres raskt når pandemien er under kontroll og på retur, må ikke bare de kortsiktige økonomiske utfordringene avhjelpes – noe regjering og Storting er godt i gang med – men vi må få i gang investeringer i ny og eksisterende virksomhet. Ett av de viktigste grepene samfunnet nå kan ta er å avlaste risikoen de som vil investere tar på seg. De må belønnes.

Statsministeren og finansministeren har vært svært tydelige på at tiltakene som nå iverksettes skal innrettes mot å redde det næringsliv som skal sikre arbeidsplasser etter krisen. Det er et godt og riktig signal! Vi er inne i en helt spesiell tid med tilnærmet nedstenging av sentrale deler av det norske samfunn. Det er sannsynligvis slik at jo mer penger vi bruker nå for å «berge» et levedyktig næringsliv gjennom krisen, jo mindre penger må vi bruke framover for å skape jobber.

Koronakrisen kommer sammen med et sammenbrudd i oljemarkedet. På lang sikt er det kanskje den utfordringen som er størst. Vi kan rett og slett verken regne med eller forvente at oljen noen gang kommer tilbake til gammel storhet hva verdiskaping angår. Norge skal dermed ikke bare gjennom en krig med en «usynlig fiende». Vi skal finne det som skal overta for oljen. Oljen har løftet Norge. Den har løftet oss så mye at de færreste skjønner hvilken utfordring det er å erstatte jobber som har en verdiskaping på 8-10 millioner kroner bak hver arbeidsplass. Oljen har løftet oss så sterkt at Norge som stat egentlig har vært forretningsdrivende i olje og alt annet har kommet i andre rekke.

Tiden er altså kommet for alvorlig nytenkning, utradisjonell tenkning og ny virkemiddelbruk!

Norsk økonomi kan ikke omstilles uten investeringer! Til tross for klimakrise og mye snakk om å omstille Norge, har det så langt vært lite på investeringssiden som har tydet på at så alt for mye skjer. La oss derfor snu opp ned på det som en gang ble kalt investeringsavgiften. Investeringsavgiften ble innført i 1970, satsen var på 13 prosent. Den kom for å kjøle ned økonomien. Prosentsatsen varierte i årene etter, i 1989 var den på 7 prosent. I 2002 ble forskriften om investeringsavgift opphevet. I perioden 1970 til 2002 bidro et investeringsvillig næringsliv med betydelige beløp til fellesskapet.

Vi går nå med stor sannsynlighet inn i en nedgangstid og kanskje resesjon. Vi vet også at investeringsnivået i fastlandsøkonomien og i industrien er svært lavt. Norge har avviklet mye industri under «oljealderen», og noe må vi enten reetablere eller vi må finne nye satsningsområder. La oss derfor innføre en negativ investeringsavgift (les: investeringstilskudd) med motsatt virkning av investeringsavgiften vi hadde tidligere. Det kan kanskje være så enkelt å ta det gamle regelverket i bruk – og «snu det på hodet». En slik ordning virker bredt og vil gjelde alle næringsdrivende og er enkelt å administrere i forhold til merverdiavgift og kontroll, slik det var for investeringsavgiften.

Vi kan også adoptere modellen som ble innført da oljeindustrien lå nede for telling i 2004. Virkemidlene heter «friinntekt» og «leterefusjon». «Friinntekten» er en overavskrivning på 5,2 prosent per år i fire år etter en investering er gjort og «leterefusjonen» kan nærmest sammenlignes med «skattefunn» der man kan få utbetalt skattekreditten om man ikke har inntekter som bærer investeringen eller går konkurs. Dette er svært effektive virkemidler når skatten er så høy som den er på norsk sokkel. Det brukes 10-talls milliarder hvert år på disse stimulansene til oljeindustrien.

På fastlandet er ikke skattesatsen så høy, men ordningene vil allikevel stimulere til investeringer. Suksessordningen «skattefunn» viser det! Men den vil på langt nær virke like sterkt som i Nordsjøen, nettopp fordi skattesatsen er mye lavere. Det har dermed den fordelen at staten ikke tar all risiko. Den som investerer må fortsatt ta støyten om investeringen mislykkes, men staten gir en liten risikoavlastning.

Omstilling og nyskaping kommer ikke av seg selv. Det er heller ikke noen gitt å si hva Norge skal satse på. Derfor trengs virkemidler som fanger bredt og som gjelder alle. De beste ideene vil vinne fram, og Norge kan være på sporet av «det nye Norge».