De fleste EU-landene har for lengst etablert et program som følger med på jordsmonnets tilstand og endringer. Jordsmonnet er en uunnværlig ressurs for matsikkerhet, klimaarbeid og økosystemers stand, men den er også truet. Heretter kan vi følge med på helsetilstanden til den jorda vi lever av.

Lenge har jordsmonnet vært en ressurs som tas for gitt, men katastrofe etter katastrofe demonstrerer jordsmonnets sårbarhet. Et åpenbart eksempel er 30-tallets Dust Bowl i USA, en erosjons- og migrasjonskrise uten like. Det mangler derimot ikke alarmerende eksempler fra nåtiden.

Et utvalg dagsaktuelle situasjoner er jordforsalting i Nilen-deltaet, forørkning i Nord-Brasil, jordforsuring i Øst-Kina, jordpakking i Vest-Europa, samt utallige olje- og kjemikalieutslipp som fører til jordforurensning verden over. Når jordhelsen svekkes, reduseres eller forsvinner de jordegenskapene vi er avhengige av.

Virkeligheten er at jordsmonn er grunnlag for 95 prosent av verdens matproduksjon. Jorda huser en fjerdedel av kjente arter, har større karbonlager enn vegetasjon og atmosfæren til sammen, og er grunnleggende for å oppnå sju av FNs bærekraftsmål. Jordsmonnet er uunnværlig.

Når jordsmonnskatastrofene inntreffer blir vårt allerede tunge, felles arbeid for et godt og levedyktig samfunn enda vanskeligere. Påfallende nok inntreffer de derimot ikke uten forvarsel.

Hele 33 land i Europa deltar i det såkalte LUCAS-programmet, et felles system initiert av EU-kommisjonen for å dokumentere jordsmonnets tilstand og endringer. Først i år, 2023, etablerer Norge et jordovervåkningsprogram på dyrka mark og innmarksbeite.

Norge ligger altså langt bak de fleste andre europeiske land, som allerede på 1980- og 90-tallet begynte å følge med på jordsmonnets tilstand. Overvåkningsprogrammet JordVAAK, som ledes av NIBIO, blir en milepæl for norsk jordbruk, klima- og miljøarbeid og beredskap.

De største truslene for jordsmonn i Norge er erosjon, pakking, forurensning, tap av organisk materiale og tap av biodiversitet. Dette er prekært ettersom jorda er en ikke-fornybar ressurs. Den lille andelen jordbruksareal vi har i Norge gjør situasjonen enda mer kritisk. Mindre enn fire prosent av vårt totale landareal er jordbruksareal.

Med klimaendringer og endrede værforhold i tillegg blir trusselbildet på det norske jordsmonnet enda større og mer komplisert.

For å overvåke utviklingen i de fem utvalgte truslene for norsk jordsmonn skal forskere fra Nibio dele landets jordbruksarealer inn i 1000 tilfeldig utvalgte jordbrukslokaliteter. Status for hver trussel vil vurderes etter en rekke jordegenskaper, eller «indikatorer». Forskerne vil utføre analyser og observasjoner ved hver lokalitet.

Resultatene fra de ulike årene vil etter hvert kunne sammenlignes for å oppdage endringer.

Lokale utfordringer for miljø og matproduksjon vil variere med jordsmonn, drift og klima. Norge trues ikke av forsalting eller forørkning, men andre typer jordforringelse kan forekomme. Dersom små endringer av erosjon eller jordpakking ikke stoppes, kan norske bønder få store problemer med tap av matjord, avling og skader for planteliv og organismer.

Selv om bønder har et nært forvaltningsansvar for egen jord, er det ikke kun bonden som skal forvalte landets felles matgrunnlag. Jordovervåkning er essensielt for å plukke opp nasjonale trender, ikke minst i møte med klimaendringene som er utenfor bondens kontroll.

Å ha et statsfinansiert system med formål å oppdage disse truslene, og hindre at de utvikler seg til større skader, er dermed av stor nasjonal og internasjonal betydning.

Gjentatte eksempler på jordforringelse har fått oss til å innse at vi må plukke opp faresignalene før det går for langt. Dette gjelder ikke kun matjord, men også jord i andre arealsektorer, som for eksempel skogsjord der Nibio skal overvåke jordkarbon.

Norges nye overvåkningsprogram gjør 2023 til et gledens år for vårt felles livsgrunnlag. Som egenerklærte forvaltere av vår jordklode bærer vi mennesker et stort ansvar.

Enda viktigere enn at JordVAAK settes i gang, er det dermed at vi tar resultatene på alvor og er klare til å følge opp. Da vil vi stå stødigere i møte med klimaendringer, økosystemkrise, ustabile matsystem, eller hva annet framtiden vil bringe.