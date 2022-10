Misvisende av Nationen om inntektsutvalgets beregninger

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Etter at inntektsutvalget for jordbruket la fram Inntektsmåling i Jordbruket, NOU (2022:14), har det vært interessant å følge debatten i Nationen. Det som er forunderlig, er at Nationens egne journalister og kommentatorer presenterer sine vurderinger av rapporten øyensynlig uten å ha lest den, uten å ha forstått den, og til alt overmål med målsetting om å sverte rapporten med misvisende og tendensiøse framstillinger.

Resultatet er som forventet, og på Nationens egen Facebook-side lar en kommentarer ala «skulle hatt juling» stå som om alt er i skjønneste orden. At Nationen har en agenda er for så vidt greit, men en viss seriøsitet tror vi kunne styrket bøndenes sak. Vi oppfordrer Nationen til å lese rapporten, og i den grad de ikke forstår hva som står, spør noen som gjør det.

Inntektsutvalget har for eksempel ikke utelatt 22.000 bønder med lav inntekt når gjennomsnittsinntekt er beregnet, slik Nationen prøver å fremstille det. Dette er gjort utelukkende i beregningene som ligger til grunn for å beregne faktorene som Totalkalkylen skal justeres med i Hybridmodellen i kapittel 9.

Les også: En utilstrekkelig rapport

Dette er altså gjort for å finne inntektsmulighetene for det vi kaller de med «beste resultat» i ulike bruksgrupper fra skattedata. Hvis vi ikke hadde tatt bort bønder med lave og negative inntekter her, hva ville skjedd? Jo, det ville blitt større avstand mellom den typiske bonden og de med best resultat: Justeringsfaktoren fra skatteregnskapet ville da blitt høyere, dvs. man ville ha beregnet at de med beste resultat hadde hatt høyere inntekt, og inntektsgapet ville vært en saga blott.

"Avkastningskrav må være opp til den selvstendig næringsdrivende å avgjøre selv. DET er faktisk et vanlig økonomisk prinsipp." Økonomisk prinsipp

Om man skulle følge Nationens logikk ville konklusjonen altså vært at det ikke eksisterer noe inntektsgap. Når ikke journalisten klarer å ta dette poenget, selv om han har fått det forklart av utvalgslederen mange ganger, da burde kanskje ikke artikkelen vært skrevet med denne vinklingen?

Det er bare å lese kommentarene til artikkelen på Nationens egen facebook-side hvis en ikke skjønner hvor skjevt framstilt dette ble. Og for å bruke journalistens eget retoriske grep: Hold dere fast, artikkelen ble fullstendig misforstått.

Annonse

Da var det hyggeligere å lese debattinnlegget til Størdal og Lien. Dette oppfatter vi som et forsøk på seriøs debatt/kritikk av utvalgets arbeid. Størdal og Lien har som vi ser det to hovedpoeng.

Les også: Forrentning av kapital og arbeidsvederlag i jordbruket

1) Egenkapital må skilles ut og gis en egen avkastning (denne må ifølge Størdal og Lien være høy fordi de udokumentert mener risikoen i næringen er høy).

2) Bønder må behandles som næringsdrivende ellers. Vi regner med at Størdal og Lien vet at cirka 95 prosent av gårdsbrukene er organisert som enkeltpersonforetak, ikke AS. De skriver da også selv «Vi er av den oppfatning at jordbruk ikke er en så spesiell næring, eller at bønder er så spesielle næringsdrivende. Det finnes mange andre enkeltpersonforetak(...), men hvor vanlige økonomiske prinsipper legges til grunn».

Ja vel, så hva er vanlige økonomiske prinsipper på Høgskolen i Innlandet? I enkeltpersonforetak? Mener man at man skal trekke en avkastning på egenkapitalen til en frisør fra resultatet før man sammenligner resterende beløp med for eksempel lærerlønn?

Eller er det kanskje slik at man faktisk ikke har anledning til å «lønne» seg selv i et enkeltpersonforetak, men må leve av overskuddet? Eller vent, er det faktisk litt meningsløst å sammenligne næringsdrivende med lønnsmottakere, slik som utvalget har konkludert med?

Avslutningsvis et hjertesukk. Utvalget har konkludert med at det ikke er høy nok lønnsomhet i næringen til at gjennomsnittsbonden får dekket en normal avkastning på både egenkapital og arbeid. Hvorfor er en ikke opptatt av dette?

For å sette det på spissen. Alt annet likt: Ville man heller hatt et årsresultat på 400.000 hvor 200.000 var avkastning på egenkapital, enn et resultat på 600.000 hvor en selv må bestemme hvor mye som skal tilskrives egenkapital?

Næringen og Nationen må gjerne fortsette å fokusere på egenkapitalavkastning for vår del, men vi mener altså det er et faglig blindspor fordi det tross alt er lav lønnsomhet som er utfordringen i store deler av jordbruket, ikke hvordan den fordeles på egenkapital og arbeid.

Avkastningskrav må være opp til den selvstendig næringsdrivende å avgjøre selv. DET er faktisk et vanlig økonomisk prinsipp.