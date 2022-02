Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Diskusjonen er preget av at næringsinteresser og miljøorganisasjoner tolker virkeligheten og kunnskapsgrunnlaget vesensforskjellig.

Artsdatabanken tar ikke side i debatten om skogbruk. Vårt samfunnsoppdrag er å presentere hva summen av tilgjengelig kunnskap sier om arters risiko for utdøing, etter etablert, transparent og vitenskapelig fundert metodikk. Denne rollen medfører også at vi blir kritisert for vurderingene vi gjør. Denne kritikken lytter vi til, og noen ganger fører kritikken til forbedringer. Andre ganger baserer kritikken seg på feilaktig oppfatning av Rødlista eller grunnlaget bak rødlistevurderingene.

Rolf Hatlinghus påstår i Nationens debattsider 22. februar at Artsdatabanken ikke følger sitt mandat fordi vi i følge Hatlinghus «i altfor mange år har kommunisert upresise tall om de artene skogbruket påvirker». Han begrunner dette med at «vi vet at tiltakene [i skogbruket] virker».

En uttømmende debatt om artsmangfold i skog og påvirkningsfaktorer, i den bredde den fortjener, er krevende og må bygges på kunnskap. Vi vil dessverre måtte begrense dette svaret til Hatlinghus til de mest grunnleggende misforståelsene i hans innlegg.

Hatlinghus mener at en må kunne forvente en nær kommunikasjon mellom Artsdatabanken og de mest aktuelle forskningsmiljøene i slike prosesser. Det har Hatlinghus rett i. Det er også slik at Rødlista 2021 ble utarbeidet med hjelp av 94 av Norges fremste eksperter på ulike organismegrupper, fra 27 ulike kompetansemiljø.

Vurderingen av skoglevende arter var intet unntak, der om lag femti eksperter fra ulike fagmiljøer i Norge har vært involvert. En av forfatterne av rapporten Hatlinghus referer til i sitt innlegg, har redegjort for den aktuelle rapporten for ekspertene som deltok i selve vurderingene.

De foreløpige rødlistevurderingene var også lagt ut på åpen høring fra slutten av mars til begynnelsen av mai 2021 - nettopp for å sikre at kunnskapsgrunnlaget var så fullstendig som mulig og konklusjonene ikke bygget på feil tolking av kunnskapsgrunnlaget. Vi vil mene at Hatlinghus´ kritikk om manglende kontakt med fagmiljøene dermed faller på sin egen urimelighet.

I Nationen 11. februar i år påpeker forskerne Storaunet og Rolstad fra Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) at Artsdatabankens bruk av begrepet naturskog i vårt første svar til Hatlinghus er upresis. Innleggsforfatterne mener det etterlater et inntrykk av at "misoppfatning" av en av deres rapporter gjør at det er lagt feil bestandsutvikling til grunn for rødlistevurderingene av enkeltarter. Vi ser at vi kunne vært klarere på dette i vårt svar til Hatlinghus.

Rapporten fra forskerne i Nibio inneholder ny og relevant kunnskap og er derfor viktig. Storaunet har selv presentert resultatene fra den aktuelle rapporten for våre rødlisteeksperter. I etterkant av Nibio-forskernes innlegg i Nationen har vi vært i kontakt både med Storaunet og relevante eksperter som har gjort rødlistevurderingene for oss. På denne bakgrunnen er vi trygge på at det ikke ligger vesentlige misforståelser i tolkingen av resultatene i rapporten.

"Det ville vært oppsiktsvekkende om skogbruk ikke påvirket artsmangfoldet i skogen."

Det ville vært oppsiktsvekkende om skogbruk ikke påvirket artsmangfoldet i skogen. Hatlinghus peker på at trusselen fra skogbruket ikke skal kunne beskrives på samme måte etter 25 år med en rekke miljøtiltak og "omfattende vern".

Rødlisteekspertene har i sine vurderinger tatt hensyn til effektene av skogvern og andre miljøhensyn i skogbruket. Artsdatabanken tar ikke stilling til hva "omfattende vern" er. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Nibio med flere fastslo, på sin side, i 2017 at 14 prosent av funnene av skoglevende arter av «særlig stor nasjonal forvaltningsinteresse» ble gjort innenfor skogverneområder. Per januar 2022 utgjorde verneandelen 3,9 prosent av det produktive skogarealet.

Definisjonen av naturskog, slik den også legges til grunn i Storaunet og Rolstad sin forskning, er basert på type- og beskrivelsessystemet Natur i Norge (NiN) som Artsdatabanken har ansvaret for. På oppdrag fra Artsdatabanken er en bredt sammensatt faggruppe nå i ferd med å ferdigstille et omforent faglig grunnlag for naturskogbegrepet gjennom NiN-systemet.

Diskusjon rundt definisjonen av naturskog er faglig komplekst og dermed ikke minst vanskelig å kommunisere med den nødvendige nyanse i debatten som Hatlinghus byr opp til.

Det bør ikke herske tvil om at Artsdatabanken har en objektiv og faglig tilnærming til beskrivelsen av tilstanden for artsmangfoldet i skog.