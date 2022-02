Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

No får eg til og med betalt for å meina. Godt betalt. Som innvald i nasjonalforsamlinga, med fint kontor og pendlarbustad i Oslo. Betalt for å meina, altså.

Men det var «Mot til å meina, styrke til å skapa» som var Hulda og Arne Garborg sitt motto, viss eg har forstått det rett, og som er tittelen på den faste utstillinga her på Garborgsenteret.

Eg har forresten først og fremst Arne i tankane i det vidare. Ingen skal kimsa av Hulda, men for jærbuen i meg kjem ho i andre rekke, sjølv om feministen i meg protesterer.

Mot til å meina. Ja, det krevst mot. Eg kjenner også på det, men endå meir er det slik for dei som sjeldan eller aldri har gjort det før. Dei siste par åra har eg blitt kjent med mange som har tatt steget fram, og meint noko i andre samanhengar enn rundt kjøkkenbordet eller over ei øl med kjenningar. Når dei har tatt mot til seg, er det fordi så mykje står på spel. Dette foredraget er til dykk.

Sjølv er eg meir vand med det. Som Garborg er eg nok meir glad i å skriva, og mindre glad i å snakka – tru det eller ei. Gleda ved å skriva heng, trur eg, tett saman med noko anna eg og Arne Garborg har til felles: landsmålet eller nynorsken.

Nynorsken er ikkje berre eit suverent skriftspråk til å uttrykka klare og presise meiningar. Det er også eit skriftspråk som knyter bygda saman med den store verda, og dei jordnære erfaringane saman med dei overordna tankane.

Sjølv om eg aldri kjem til å nå Garborg til knehasane i skriftleg vidd, sarkasme og formuleringsevne, likar eg å tenka på meg sjølv som ein som står i tradisjonen frå han og andre i den kategorien eg kallar bygdeintellektuelle.

Å snakka er verre. Men kanskje mest fordi eg då samanliknar meg med dei alltid veltalande byfolka frå øvre sosiale lag, som er oppflaska med konversasjon og småprat. Her må eg berre innrømma at eg kjem til kort. Eg har likevel tatt mot til meg i ein del samanhengar.

Men altså: Kva ville Garborg ha meint?

Eg kjenner meg igjen i mange av Arne Garborg sine synspunkt: anten det gjeld målstrev. For det er jo eit strev også – ikkje berre glede, kvinnesak, synet på religion, det nasjonale spørsmålet, kritikken av embetsverket. New Public Management, som det heiter i dag, demokratiet, til og med synet på skulen. Me er eller var begge lærarar: Garborg visstnok ein middelmådig ein.

Så for å ta Garborg sitt syn på skulen: På den eine sida – var det at lærarane skulle vera opplysingsfolk, og bidra til å overvinna det autoritære i bygdesamfunnet med kunnskap for å låna Jan Inge Sørbø sine ord. På den andre sida kritiserer Garborg skulen for å føra ungane vekk frå garden, vekk frå eige språk og vekk frå nedarva kunnskap.

Slik er det også i dag, med eit utdanningssystem som nedvurderer den praktiske kunnskapen - heilt i tråd med det rådande synet i samfunnet elles – og som dyrkar den teoretiske og akademiske kunnskapen ut i det absurde. Der samanhengen mellom praksis og teori blir borte for elevane: på «skulekjøkkenet» lagar ein knapt nok mat, det er det vel ikkje pengar til, sløyd er erstatta med kunstteori, og elevar heilt ned i fem års alder må sitta pent på rekke og rad og læra bokstavar frå dag ein.

Som lærar, på studieførebuande i vidaregåande skule, ser eg resultatet av den teoritunge grunnskulen og ikkje minst haldningane både skulen, foreldra og samfunnet rundt elevane formidlar – bevisst eller ubevisst. Det er ikkje gleda over dei viktige innsiktene som gøymer seg i tekst, tabellar og formlar som driv dei fleste til å sitta over bøkene (og ikkje minst pcen). Det er trusselen om ein antatt ussel skjebne: å måtta sitta bak kassen på Rema eller utføra «polakkarbeid» som industrimålar. Målet er å studera, og koma seg vekk frå det lite prestisjefylte livet på heimstaden.

Eg hadde stor glede av å lesa ei liknande forteljing som det Garborg skriv om no nyleg, i «Sauebondens liv» av James Rebanks, der forfattaren fortel om sitt møte med det britiske skulesystemet. Skulen er der, som her, og no som før, ein veg vekk herfrå.

Dei som gjer det godt på skulen verken vil eller kan bli verande. Det er det den unge bondetampen oppdagar, og han må gjera seg dummare enn han er, for ikkje å nærmast bli sendt av garde på ein «fin» skule - altså ein studieførebuande skule, for dermed å aldri koma tilbake - anna enn på ferie.

Dei som begynner å studera, forandrar seg. Dei høyrer ikkje til heimstaden sin lengre. «Utdanning var en vei vekk, men vi ønsket oss ikke vekk», skriv Rebanks.

Likevel: Heldigvis kom både James Rebanks og Arne Garborg seg ut av heimbygda. Rebanks fullførte ei akademisk utdanning på Oxford etter at han vart sauebonde, og kombinerer i dag vidareføringa av den tradisjonelle kunnskapen om sauedrift i heiane i Nord-England med å skriva bøker og formidla kor viktig denne kunnskapen faktisk er.

"Om ikkje bylufta i Oslo gjer fri, så er det oppklarande å sjå seg sjølv og heimstaden utanfrå."

Garborg såg også med tida meir og meir verdien av kunnskapen der heime. Om ikkje bylufta i Oslo gjer fri, så er det oppklarande å sjå seg sjølv og heimstaden utanfrå. Etter at den første entusiasmen over hektisk natteliv, alle slags rare og fine folk, og endelaust med meiningssterke menneske og scenar der meiningsbrytinga spelar seg ut – ser i alle fall nokon av oss at det er mykje skrik og lite ull.

Og Garborg såg vel det eg sjølv har blitt endå meir merksam på: at me ikkje kan leva av å ta bilde av oss sjølv og kvarandre, men faktisk må produsera mat og industriprodukt. Når han valde Jæren i vaksen alder, handla det også om dette. Slik det gjer for meg.

Det Jæren Garborg ville vekk frå som ungdom, var eit Jæren i det store hamskiftet. Mekanisering og effektivisering av jordbruket, større innslag av pengeøkonomi. Ei omstilling som sette nye og store krav til menneska, og som førte til det me i dag vil kalla stress og psykisk uhelse. Jæren har vore gjennom fleire store skifte sidan då, og no er me på full fart inn i eit nytt. Denne gongen med overskrifta det grøne skiftet.

Kanskje blir ikkje dei gode romanane om dette til før om ein del år. I mellomtida får me prøva å forstå samtida vår som best me kan. Eg trur at det hastar. For endringane skjer raskt, og nokon har snakka saman.

Samtidig med at dei såkalla styringspartia og bransjen sjølv innbiller folk at oljealderen skal og må vara lenge, lenge enno, er kapitalkreftene for lengst i gang med å gjennomføra ei omlegging som skal sikra evig vekst og kontroll over areal, energi og produktivkrefter – forbi oljealderen.

Som ein meiningssterk person har eg mykje å seia om dette: om fordelane med å ta kontrollen over samfunnsutviklinga i fellesskap, framfor å legga det i nokre få private hender. Om at det er lurt å læra av dei grepa som vart tatt den gongen oljealderen starta i Noreg – og på Jæren – og som gjer at også ein miljøvernar som eg kan snakka om "oljeeventyret".

Det eg gjerne vil seia noko om, er kva rolle den jærske identiteten – og arven frå Arne Garborg – kan spela i det store hamskiftet i vår tid. Me blir stadig fortalt, og me som bur på Jæren er stolte over, at jærbuen er handlekraftig. Jærbuen likar å grava i jorda, og få ting gjort.

Om det er sant eller ikkje, er ein annan diskusjon. Kanskje var det sant på Garborg si tid, og i mindre grad i dag? Men forteljinga om det lever, og pregar diskusjonen om dei store vegvala me står overfor.

Forteljinga om jærbuen går for tida tilsynelatande hand i hanske med den kapitalistiske tiltaksiveren. Det er gründerar og det er folk - oftast menn som likar å tena raske pengar, og som får det til.

Alt som kan passera som industriverksemd har høg status, sjølv om det ved nærmare ettersyn ofte ikkje er det. Legg merke til at mange av dei med store inntekter på Jæren har henta pengane frå såkalla eigedomsutvikling, eller for å seia det på ein annan måte: kjøp billeg, bygg billeg og sel dyrt.

Sel sola fleire gonger, med nye leilegheitsblokker etter fuglekasseprinsippet framfor ein annan, med nokre års mellomrom. Det blir det pengar av. Her har me eit eksempel på vellykka omdømmebygging.

Den jærske identiteten blir av mange oppfatta som noko som støttar opp under ideen om å grava *vekk* matjorda – jamfør bilda i bladet av ein blid ordførar i gravemaskin der nye boligfelt skal erstatta matproduksjon, og jamfør ideen om at tusen år gamle kulturbeite og matjord er ein nærmast uproduktiv ressurs som tilhøyrer fortida til. Det nye og framtidsretta er store lagerhallar i betong, som visstnok skaper tusenvis av arbeidsplassar.

«Få det gjort»-mentaliteten og –identiteten støttar visstnok også opp under at raske prosessar utan normal saksgang og påverkingsmoglegheiter skal erstatta dei vanlege og akk så treige demokratiske planprosessane.

For det er vel det dei kjenner på, dei som har så dårleg tid, at noko er i gjære. Og at det gjeld å skunda seg. Eg trur at den jærske identiteten er i ferd med å bli snudd mot dei. At det å gå laus på det faktiske næringsgrunnlaget vårt ikkje er ei vinnaroppskrift i lengda.

For nøyaktig to år sidan i dag sykla eg frå Bryne til Kvernaland på Jæren og opp Fjermestadvegen til Brekkenuten. Der møtte eg tre for meg heilt ukjende damer, som eg i dag er stolt av å kunna kalla forbundsfellane mine. Dei og etter kvart mange andre. Det var ikkje mykje me såg frå Brekkenuten i skodda akkurat den dagen, men på ein grei dag har ein utsyn over heile det området som er tiltenkt dei nye «grøne» «næringane» slik som datalagringshallar og batterifabrikk.

På desse sykle- og gåturane ser og lærer eg meir enn med å lesa og glo på ein skjerm. Om naturen, næringsgrunnlaget, tankesettet, slitet gjennom generasjonar – og framtidsmoglegheitene. Innimellom er eg heldig og kjem i snakk med folk som kjenner området inngåande.

Kunnskapen eg prøver å få med meg er ein ting. Men det er også ei anna, og kanskje vel så viktig side ved å koma seg ut i terrenget: Eg blir glad i desse områda, og opptatt av at dei skal forvaltast på best mogleg vis.

"Om ikkje me som bur her skal gjera det, kven skal gjera det då?"

Slik bonden vel alltid har tenkt: at garden skal overleverast i betre stand enn då ho eller han overtok. Desse områda har for alvor blitt bakhagen min. Ordet er henta frå uttrykket NIMBY – Not in my backyard – ikkje i bakgarden/bakhagen min, som oftast blir brukt som noko nedsettande: om folk som er generelt positive til noko, berre ikkje akkurat her. Berre ikkje akkurat i min bakhage. Men eg tenkjer det er bra å forsvara bakhagen sin. Om ikkje me som bur her skal gjera det, kven skal gjera det då?

Og det eg registrerer, er at mobiliseringa for naturen, matproduksjonen og livsgrunnlaget har fått vind i segla, her på Jæren. Eg hadde ikkje gjetta at så mange skulle engasjera seg så sterkt, den dagen for to år sidan. Og eg trur me hentar næring i, og samtidig styrkar ei anna forteljing om, den jærske identiteten.

Garborg såg jo alt dette for over hundre år sidan, korleis dei kapitalistiske monokulturane breier seg ut og overtar for mangfaldet og dei mindre aktørane, også på Jæren. Eg må berre orsaka for dei som synest kråka er ein ålreit fugl. (For det er ho jo, og ikkje minst veldig intelligent).

Men Arne Garborg gjorde seg altså nokre tankar om framgangen. Eller «utviklinga» som me vel seier i dag. Han merka seg endringane som hadde skjedd på Jæren frå han reiste som tenåring, og til han kom heim som snart 50-åring. Frå Knudaheio hadde han utsikt til Garborg, og han gjekk turar i områda han kjende så godt frå barndommen – over mot Snorestad og vidare inn i heiane.

Her er framleis fuglar, skriv Garborg i «Knudaheibrev». «Ikkje som før, men her er då fugl.» Han reknar opp dei mange fugleslaga han ser og høyrer. «Men Jæren er i framgang den med», skriv han sarkastisk, og samanliknar med forholda der austpå; der «har dei vel snart berre kråka att no.»

For kråka lever godt, også på Jæren: «Ho vert feit og stor og økslar seg og vert mangfeld på jorda. Kråka er det einaste fugleslaget som er i framgang no; og stor og stygg og stor-etande og praktisk som ho er høver ho utifrå til denne tjuve- og spekulanttid. Ho rår i fugleheimen som kapitalisten i mannheimen.»

Så langt Garborg. I dag ser eg stadig fleire som ser verdien av småfuglane og variasjonen, og som meiner at kråka ikkje skal få definera kva som er framgang og ikkje. Det gjer meg optimistisk.

Dei som har vore vande med å styra og bestemma, likar seg ikkje så godt, ser det ut som. Når dei ikkje vil snakka om sak, klagar dei heller om den uheldige polariseringa av debatten. Men all polarisering er ikkje av det vonde. Tvert imot er det uttrykk for at saker blir sett på spissen, at motsetningane faktisk blir brotne mot kvarandre, i staden for at den stor-etande kråka får alt som ho vil. Då har me i alle fall eit val.

Og når me skal ta dei vala, handlar det også om kven me vil vera. Vil me grava vekk matjorda, og dermed også generasjonars harde arbeid for å overlevera garden i brukbar stand til oss? Eller vil me læra av nedarva kunnskap og foredla denne vidare? Den jærske identiteten er ikkje gitt ein gong for alle, og kva me vil læra av Garborg er også eit aktivt val.