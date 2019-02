Miljøgevinst i en ny landbrukspolitikk

Nye tall fra SSB viser at antall jordbruksbedrifter er redusert med 18,9 prosent de siste 10 årene. I samme perioden har jordbruksareal pr. jordbruksbedrift øket med 18,5 prosent. Tiden er inne for å stikke fingeren i jorda, dersom målet er et grønt skifte.

Restene vi har av småbruk blir i dag ikke verdsatt, men kommer til å bli avgjørende ved god landskapspleie og vil bety så mye mer for landet enn bare ren matproduksjon. Dagens landbrukspolitikk er miljøfiendtlig, og har et stort innsparingspotensiale når det gjelder CO2-utslipp. Oversikten og grafen nedenfor er utarbeidet av SSB, og viser utviklingen av leiejord fra 1979 og fram til 2010.

Leie av jord blir stadig mer utbredd i jordbruket. 65 prosent av jordbruksbedriftene leide hele eller deler av jordbruksarealet i 2010. Av jordbruksarealet i drift var totalt 4,2 millioner dekar, eller 42 prosent, leiejord.

Neste landsomfattende jordbrukstelling skjer i 2020. At den neste grønne søylen for denne tellingen om ett år vil skyte videre i været, trenger man ikke være måneforsker for å skjønne. Rasjonalisering og stordriftspolitikk har de siste tiårene ført til alvorlige konsekvenser for busetning, gjengroing og ikke minst klimaet. Når vi vet hvordan det norske jordbrukslandskapet har vært fragmentert i små og tungdrevne teiger, så er det lett å forstå hvordan landbrukspolitikken som har vært ført, er i ferd med å rasere de viktige restene av dette kulturlandskapet. Resultatet dersom denne politikken får fortsette, er gjengroing, fraflyttede bruk og øket forurensning.

Konsekvensen av at 65 prosent av jordbruksbedriftene leigde hele, eller deler av jordbruksarealet i 2010, har alvorlige baksider. En av baksidene er unødig stor forurensning på grunn av kilometerlange transporter av grovfôr og gjødsel. I tillegg oppleves mange risikofylte og trafikkfarlige situasjoner, når saktegående traktortransporter skjer langs trafikkerte veier. Ved vårens jordbruksoppgjør ligger der derfor et stort ansvar hos partene for å stanse den negative utviklingen i bruksnedleggelser. Den stor miljøgevinsten som ligger i dette, burde være ganske åpenbar.

Klimagevinsten som ligger i å opprettholde bruk i drift, og dyrke grovfôret på egne arealer, burde som beskrevet ovenfor, være ganske innlysende. Grovfôret høstes og fraktes i dag ofte milevis fram til et stordriftsfjøs, slik utviklingen er blitt styrt de siste årene. Dersom staten ikke snart oppdager verdien/miljøgevinsten i å stoppe denne utviklingen, er det ganske oppsiktsvekkende.

Fagre ord om det grønne skiftet fungerer dårlig dersom politikerne ikke evner å se gevinsten i å stoppe denne trenden, og begrense kjøttimporten. Dersom den praktiske politikken ikke legger forholdene til rette for drift av små bruk, hjelper det svært lite med trendy formuleringer i festtaler og valgprogram.

TV2 hadde i 2016 et innslag som viste at vi importerte 1600 tonn storfekjøtt fra Botswana. Innslaget viser hvordan slaktehåndteringen foregår, og hvordan dyrene lider.

Den importerte biffen vi kjøper i butikken, bør også inngå i vurderingen når miljøregnskapet i landbruket skal evalueres. Det er det samme ozonlaget i atmosfæren som bøndene i Botswana lever under. Metangassen i prompen og rapen fra dyrene i Botswana er sannsynligvis ikke særlig annerledes enn fra norske små- og storfe.

På toppen av det hele kommer selvsagt at flyfrakta av 1600 tonn kjøtt fra Botswana heller ikke bidrar særlig positivt i det globale miljøregnskapet når det gjelder CO2-utslipp. Den totale norske kjøttimporten for 2018, lå i størrelsesorden 20.000 tonn. Denne importen setter selvsagt et lite gunstig fotavtrykk i ozonlaget.

Praksisen ved norsk kjøttimport er ikke skrevet i steintavler, og bør snarest mulig bli gjenstand for en kritisk gjennomgang, hvor kiloprisen ikke bør være det essensielle. Av Næringsdepartementets hjemmeside går det fram at de fleste gjeldende handelsavtalene som er inngått omkring import av kjøtt, er basert på mer enn ti år gamle avtaler/forutsetninger. Disse avtalene bør selvsagt revideres og vurderes i lys av de miljø- og forurensningsproblemene vi ser i dag.

Den enkleste og mest samfunnstjenlige miljøgevinsten til vårens jordbruksoppgjør, ligger sannsynligvis i å få staten til å innse nødvendigheten av å begrense norsk kjøttimport, samtidig som forholdene legges bedre til rette for fortsatt drift av små bruk her i landet. Det kan f.eks. være at staten yter en fast årlig kompensasjon for bruk i fortsatt drift. En kompensasjon som f.eks. kan kalles: miljø- og landskapsbidrag. Det vil kunne motivere og inspirere eiere av småbruk til fortsatt drift, til fordel både for det norske landskapet, god matvarekvalitet og ikke minst et bedre klima.