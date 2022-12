Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I dag truer både rømninger, lakselus og medisinering våre ville bestander av sjøørret og den atlantiske villaksen. Sistnevnte er ansvarsart for Norge, og står på rødlista over trua arter.

Men det er så mye annet som hindrer næringen i å være bærekraftig, klima- og miljøvennlig. Ei holder næringen en etisk standard i tråd med dyrevernlovens bestemmelser.

Forskning har lenge fortalt oss at også fisk har et rikt sanseapparat og et variert følelsesliv. Men vi er dessverre dårlig i stand til å gjenkjenne fiskens smerte, og dermed føle særlig empati med dem.

I 2020 døde nesten 50 millioner laks i norske merder før de nådde slaktevekten, eller nær 140.000 hver dag! Enda flere før de kommer til merdene. Etter at lakselusa ble immun mot giftstoffene næringen pøste ut i norske fjorder, ble innfangede leppefisker, eller rensefisk, en av løsningene. 137 000 rensefisk dør også i norske oppdrettsanlegg hver dag. Når det gjelder oppdrettslaks er en vanlig dødsårsak at hjertet sprekker, blant annet fordi et hjertevirus finnes i nesten all oppdrettslaks.

Det er faktisk slik at disse fiskene omfattes av dyrevernloven som sier at formålet er «å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr», men uten at Mattilsynet eller Landbruks- og matdepartementet synes å følge opp dette. Næringens politiske makt er enorm, og de har i mange år satt fiskehelse på sin agenda uten at dødeligheten før slakting har gått ned!

Sjømat presenteres som en grønn næring, men det er lite bærekraftig ved lakseoppdrett. Den som måtte tro det er noe klimavennlig med lakseproduksjonen må også tro om igjen, for laksen er blant de matproduksjoner som har det tyngste klimaavtrykket. Norsk flytransport av laks gir like mye klimagassutslipp som alle andre flyreiser i Norge til sammen.

Det internasjonale havpanelet bestilte i 2020 en ekspertrapport om hav og klima. Fagfolkenes anbefaling var at flytransport av oppdrettsfisk skulle opphøre innen 2025 av klimahensyn. Det rådet overhørte panelets daværende leder og statsminister Erna Solberg, og lot være å følge opp denne anbefalingen.

Det er altfor lite snakk om hvor maten til oppdrettslaksen kommer fra. Enorme regnskogarealer er hogd ned, brent for så gi arealer for produksjon av soya til blant annet oppdrettsfisk. Minst like ille er det at enorme mengder uregulerte fiskebestander fiskes internasjonalt opp og tas fra sultne befolkninger i tredje verden for at den rike verden skal få sine skiver av oppdrettslaks.

I tillegg til å kalle fagfolk med motforestillinger for «mørke krefter han skulle bekjempe», prøvde vår daværende fiskeriminister i 2016 å påstå at FN påla Norge å produsere oppdrettslaks som bidrag til matvaremangel i verden. En rå bløff han ikke hadde noen dekning for å påstå.

Tvert imot er det slik at FAO, FNs organisasjon for ernæring og landbruk, mener lakseoppdrett «kommer i veien for matsikkerhet» og for fattige mennesker konkurrerer oppdrettsnæringen om den samme maten: «Billig fisk blir ledet vekk fra menneskelig konsum for å bli fiskefôr til oppdrettsfisk, selv om det kunne hatt større nytte for ernæring og matsikkerhet hvis de ble spist direkte.» Det sier FAO.

De seinere åra har oppdrettsbransjen spist seg inn i Brasils soyaproduksjon, og det er ikke lite avskoging av regnskog og fordriving av urbefolkninger som følger med denne.

Riksrevisjonen har konkludert med: «Havbruksnæringen forvaltes ikke slik Stortinget har bestemt.» Men det er ikke lett å spore noen politisk oppfølging her heller. Ingen politikere av betydning har våget å utfordre denne mektige næringen som har produsert i størrelsesorden 40 milliardærer de siste 10 åra.

Det har kommet mye kritisk dokumentasjon på lakseoppdrettsnæringen de siste åra, men den ties i hjel. Det gjelder også boka «Den nye fisken» hvor mye her er hentet fra. Både næring, politikere og media synes å leve etter parolen «taushet er gull».