Økonomi belyser dynamikken mellom bedrifter, offentlige myndigheter, konkurranseforhold og konsumenter. Dynamikken påvirker den økonomiske utvikling i samfunnet vårt.

Økonomi er som fag tuftet på et individbasert perspektiv. Ideen er at enkeltindivider opptrer rasjonelt utfra en kunnskap og prioritering av de forhold som påvirker økonomiske valg.

Utfra dette utledes økonomiske modeller - og faget gir oss viktige begreper og peker på sentrale historiske og nåtidige årsakssammenhenger. Faget har som disiplin kanskje hatt mindre oppmerksomhet på verdens klimakrise i et mer fremoverlent langsiktig samfunnsperspektiv.

I samfunnsøkonomien finnes riktignok begrepet eksterne virkninger. Dette er et begrep som blir brukt for tilfeller hvor et produkt har positive eller negative virkninger på samfunnet.

Bruk av diesel eller bensin i bilkjøring er et eksempel på aktiviteter som har negative eksterne virkninger. Utfra dette skulle vi som konsumenter kanskje ha betalt et høyere pris for å kompensere for forurensning (negative eksterne miljøvirkninger), b) skader som følge av trafikkulykker (sosiale eksterne virkninger) og c) økt veivedlikehold (økonomiske eksterne virkninger).

Ekstrainntektene som en på den måten fikk inn, kunne vært brukt til kompenserende tiltak for å gjøre fossildrevet bilkjøring «klimanøytralt» og til å kompensere for andre negative eksterne virkninger.

En helt annen tilnærming har vi gjennom Karl Marx sin klassiske teori om profittratens fallende tendens. Teorien kan forstås som et samfunnsbasert perspektiv. Her forklarer og forutser man både dynamikk og kriser utløst utfra et motsetningsforhold mellom den konstante kapital (maskiner og utstyr) og arbeidskapital (arbeidskraft) i virksomheter.

Konkurransesituasjonen mellom virksomheter både nasjonalt og internasjonalt tvinger, ifølge teorien, fram stadige investeringsbehov i produktivitetsforbedringer. Dette fører igjen til økte kapitalkostnader og gir økt press på arbeidskraften.

I Marx sin forståelse vil det være arbeidskraften som skaper merverdi og profitt – og de økende kapitalkostnader vil over tid føre til fallende profitt og redusert inntjening. Unntak fra dette vil kunne oppstå dersom avsetningsmulighetene i markedet øker, arbeidskraften tynes mer eller dersom utgiftene til virksomhetens anleggsmidler reduseres.

Dette er en radikal teori som i et mer langsiktig perspektiv forklarer både veksten i samfunnsøkonomien, men som også gir forklaring til økonomiske kriser og fluktuasjoner.

FN har definert bærekraft: "en utvikling der dagens generasjon kan dekke sine behov - uten å ødelegge for fremtidige generasjoner muligheter til å få dekket sine behov» (United Nations, Report of the World Commission on Environment and Development: our common future. UN. 1987).

I et økonomisk perspektiv kan miljø sies å utgjøre en eller annen form for kapital. Utfra ideen om bærekraft kan natur sies å være en kapital som enten kan opprettholdes eller så kan den brukes, men ikke på hvilken som helst måte.

Dersom naturen ødelegges og forårsaker markedskollaps representerer dette en form for irrasjonell økonomisk handling. Men bruk av ikke-fornybare ressurser vil derimot være akseptabelt når det blir reinvestert i annen kapital som kan sikre avkastningen eller opprettholde økonomisk vekst. Eksempelvis kan vi utfra en slik tilnærming benytte petroleumsinntekter til å investere i løsninger som kan sikre fremtidig grønn energi.

"Klimakrisen er å anse som en dysfunksjon i markedsmekanismen."

I en tolkning av Marx sin teori vil kanskje bærekraft forstås mer som strukturell begrensning. Det er ikke virksomhetenes overproduksjon eller fallende etterspørsel som i seg selv forklarer behovet for bærekraft.

Klimakrisen er derimot å anse som en dysfunksjon i markedsmekanismen. Den utløser et behov for politisk regulering av kapitalen for å ivareta både miljø og bærekraft. På den måten kan man i det lange løp kan sikre overlevelse av markedsproduksjon og kapitalavkastning (les: sikre miljøet) – men da på kanskje nye og andre måter.

Det er interessant å koble bærekraft til så diametralt ulike perspektiv. Litt karikert vil klimakrisen utfra et økonomisk perspektiv åpne for et grønt markedsskifte. Det vil kunne gi et nytt og spennende mulighetsrom for kapitalen og markedsaktørene.

Dette rommet kan vi utfra teorien være med å påvirke som individuelle konsumenter. I dette perspektivet vil det gis fortrinn til virksomheter som både opptrer grønt og som evner å gripe nye teknologiske muligheter.

Utfra teorien om profittratens fallende tendens vil derimot klimakrisen kunne tolkes eller forstås som en helt ny form for krise som truer både markedsmekanismen og menneskeheten. Dette nødvendiggjør behovet for politiske intervensjoner og reguleringer.

For virksomhetene vil slike intervensjoner kunne forstås som en måte å beskytte kapitalen, mens det for ansatte vil handle om å sikre liv og helse for seg selv, samfunnet og fremtidige generasjoner. Uten en aktiv politisk regulering av kapitalen og beskyttelse av miljøet, vil klimakrisen til slutt bli ustoppelig og ende opp med å bli destruktiv for både mennesker og markeder.