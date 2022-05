Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

De viktigste problemene norsk jordbrukspolitikk må løse framover er å minimum trappe opp til 50 prosent selvforsyning av mat basert på norske areal raskest mulig, gjøre oss mindre avhengig av utenforstående innsatsfaktorer, sikre et jordsmonn som bygges opp, ikke ned, sikre bedre klimavalg, bedre kretsløp av næringsstoff, og et sterkere biologisk mangfold.

For å få til dette avhenger vi for det første av en solid inntektsopptrapping.

Alliansen Ny Landbrukspolitikk mener det er viktig og riktig at staten i år kommer med et historisk høyt tilbud. Det gir nok nytt håp for mange som nå tviler. Men gir tilbudet stor nok tetting av inntektsgapet? Vi står på randen av ei global matkrise, det er en kostnadsgalopp uten sidestykke, og mange bønder vurderer å legge ned drifta.

I Hurdalsplattformen har regjeringa satt et mål om “en forpliktende og tidfestet plan for å tette inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet”. Et inntektsløft på 100.000 kroner slik som jordbruket legger fram i sitt krav er et rimelig krav som et første steg i å tette dette gapet.

Det står kritisk til i næringa, og svært mange bønder har over lang tid ligget under fattigdomsgrensa. Et inntektsløft på kun 30.000 kroner er altfor lavt for å sikre at vi beholder flest mulig bønder og for å legge til rette for at de kan drive et bærekraftig jordbruk.

Staten møter jordbrukets krav når det kommer til dekning av ekstraordinære kostnader. Det er bra, syns vi. På kort sikt er det veldig viktig med denne kostnadsdekninga for å sikre at ikke for mange bønder faller ifra.

"Evig effektivisering er verken hensiktsmessig eller mulig!" Ny kurs

Samtidig er vi kritiske til at det legges opp til fortsatt høy bruk av innsatsfaktorer slik som kunstgjødsel og kraftfôr. For å gjøre jordbruket mer solidarisk og robust i møte med framtidige kriser, må det stakes ut en ny kurs for jordbrukspolitikken.

Vi trenger en jordbrukspolitikk som gjør det lønnsomt å skjøtte alle arealene sine, også de marginale, og å drive med god agronomi – mest mulig etter økologiske prinsipper. Det må bli mer lønnsomt å gjøre tiltak som øker karboninnholdet og livet i jorda, bruke planter som kan fange nitrogen fra lufta, og å sette næringsstoffer med biologisk opphav i kretsløp.

Vi er glad satsingen på slike tiltak øker, men fortsatt er det volum og innsatsfaktorer som dominerer tilskuddene.

Vi trenger også en ny korn- og kraftfôrpolitikk. Rådende norsk jordbrukspolitikk har i flere tiår ønsket at norske husdyr, uansett husdyrslag, skal omdanne mye, billig kraftfôr til husdyrprodukter, uansett om kraftfôret kommer fra Norge eller andre land.

Norsk husdyrproduksjon beslaglegger nå omtrent en million dekar i utlandet til dyrking av fôr. Det er både sårbart og usolidarisk i en verden med skyhøye priser på korn og oljevekster. Tiden er inne for å øke målprisene på korn enda mer, slik at vi kan få tilbake mye av det enorme kornarealet som har gått ut av drift.

Forbruket av svin og kylling må også tilpasses til det vi kan produsere på egne ressurser, og så er tiden inne for å starte omstillinga til at norske drøvtyggere primært skal spise gress, blant anna gjennom å gi en skikkelig ny vår til seterdrifta.

Da trenger vi flere bønder, ikke færre. Over flere tiår har det blitt stadig færre som jobber i jordbruket i Norge. Det reduserer mulighetene for god bruk av norske areal, god agronomi, gode miljøvalg, uavhengighet av innsatsfaktorer, gode kolleganettverk og tid til å ta vare på seg selv og familien som bonde.

Evig effektivisering er verken hensiktsmessig eller mulig! Derfor vil vi til slutt bemerke at det er sterkt kritikkverdig at både jordbrukets krav og statens tilbud legger opp til en betydelig nedgang i antall årsverk i jordbruket, henholdsvis 500 og 1050 årsverk. Hvis ikke vi skal slutte å systematisk legge ned gårdsbruk i år – når skal vi slutte?

Mange hevder at jordbruksforhandlingene legger opp til en “ny kurs” for norsk jordbrukspolitikk. Realiteten er at verden brenner – selvforsyning og miljøomstilling trengs mer enn noen gang, men i norsk jordbrukspolitikk drives det i første rekke brannslokking av problemer skapt av troen på evig effektivisering. Den reelle kursendringen lar vente på seg. Og vi i Alliansen ny landbrukspolitikk er utålmodige.

Innsendt av styremedlem i ANL:

Frida Nodeland Indregard, Sosialistisk Ungdom

Mari Jensen Aas, Spire

Mari Støverud Beitnes, Latin-Amerikagruppene i Norge

Nora Fjeldkåsa og Runa Tunheim, Ungdomsutvalget i NBS

Ulrikke Torgersen og Tobias Stokkeland, Grønn Ungdom

Hedwig Thiery Aresvik, Natur og Ungdom

Paula Lorentzen, Rød Ungdom

Benedicte Brun og Elin Enger, Norsk Permakulturforening (støttemedlem)

Markus Hustad, Økologisk Norge (støttemedlem)

Hege Skarrud, Attac Norge (støttemedlem)

Eric Brinkhof, Biodynamisk Forening (støttemedlem)