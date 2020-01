Offentleg forvaltning skal spele på lag, men kan ikkje vere redninga aleine. Veksten må kome i private, lønsame arbeidsplassar. Der andre parti tyr til skatteaukingar for å gjere staten større, vil Høgre heller ha låge skattar og sjølvråde der verdiane vert skapt.

I Nationen før jul skulda den nyvalde ordføraren i Hareid, Bernt Brandal frå Felleslista, regjeringa for å tappe distrikta for kapital og infrastruktur. Han tek han feil. Det er det motsette som har skjedd dei siste åra.

Les kronikken frå Bernt Brandal her:

Det største grepet er lett å gløyme: Det blir no kravd inn mindre pengar frå folk og næringsliv, og meir vert att der verdiane vert skapt. Skattane er senka med over 25 milliardar kroner. Formuesskatten, som norske bedriftseigarar har betalt for berre å eige ei bedrift og skape ein arbeidsplass i Noreg, er senka og innretta betre. Og det til store protestar frå Sp, Ap og dei andre venstresidepartia.

Me skjermar arbeidsplassane i større grad frå kommunal eigedomsskatt. Det kjem distrikta generelt, og kysten spesielt, til gode når maskiner og produksjonsutstyr ikkje lenger kan skattleggjast. Slik vert pengane reinvestert i arbeidsplassar, oppgradering av programvare, maskinar og kompetanse til dei tilsette, i staden for å bli tatt inn til statskassa.

Me får tru at ordføraren er godt kjent med at skattane som er føreslegne frå to ulike utval om havbruksnæringa og om inntektene til kraftkommunar er nettopp framlegg frå eit utval, og ikkje noko regjeringa har gått inn for. Tvert imot har fleire av oss understreka at det ikkje er aktuelt med ei slik auka skattlegging som det er gjort framlegg om.

Ein må la småbyane og tettstadane spele ei større rolle, om ikkje alt skal hamne på det sentrale austlandsområdet.

Næringslivet langs kysten og i distrikta har i hovudsak to utfordringar: å få tak i nok kvalifisert arbeidskraft og få redusert avstandsulempene. Til det første har regjeringa styrka utdanning i heile landet, mellom anna gjennom å samle fleire høgskular under same institusjon. NTNU Ålesund kan til dømes by på fleire og meir spanande studietilbod som del av NTNU, enn dei kunne som frittståande høgskule.

Til det andre har me auka løyvingane til samferdsel med 80 prosent sidan 2013. Det gjev meir asfalt, rettare og raskare vegar, meir påliteleg jernbane og lågare kostnader for kysttransporten.

Mange fylke har vore ivrige på skifte ut ferjene i sitt fylke for å ta del i det grøne skifte, og det råkar no tilbodet mange stadar fordi dei nye anboda har vorte høgare enn føresett. Regjeringa jobbar med å finne løysingar på dette.

Å kalle dei auka kostnadane ein bevisst strategi frå regjeringa, slik Brandal her gjer, er useriøst. Regjeringa har mellom anna løyva pengar for å spleise på landinfrastrukturen dei nye elferjene treng, og ser no på kostnadsnøkkelen for ferjefylka.

Brandal etterlyser meir pengar til fylke og kommune for å kunne stogge sentralisering. Me kan i dag sjå attende på minst 15 år med svært gode statsfinansar i Noreg. I den tida har landet vore styrt av regjeringar av ulike valørar, og kvart år har kommunar og fylker sagt dei får for lite pengar. 2020-budsjettet er ikkje det romslegaste, men det er framleis vekst.

Kommune-Noreg har likevel sett mykje verre år enn 2020. Ein kjem ut frå eit 2019 der skatteinntektene til kommunane har vorte meir enn 5 milliardar høgare enn ein trudde då ein la 2019-budsjettet. Kommunane leverer gode økonomiske driftsresultat, og det har aldri vore færre kommunar under statleg administrasjon som følgje av dårleg økonomi.

Problema til distriktskommunar landet over er ikkje dårlege kommuneøkonomi. Problemet er for få unge og for få arbeidsplassar, særleg av dei som ikkje driv med offentleg administrasjon eller tenesteyting.

Svaret ligg ikkje då berre i auka løyvingar til kommunane. Lågare skattar for næringslivet må til for å auke aktiviteten. Politikken må leggje til rette for nye arbeidsplassar, ikkje seie nei og leggje hindringar.

Ein må la småbyane og tettstadane spele ei større rolle, om ikkje alt skal hamne på det sentrale austlandsområdet. Offentlege høgkompetansearbeidsplassar må samlast regionalt, slik at fagmiljøa vert større og meir attraktive for nyutdanna.

Om det er auka skattar ordføraren mest er redd for skal tappe distrikts-Noreg for ressursar, vert det ikkje betre om eit fleirtal av Raudt, Miljøpartiet, SV, Sp og Ap får styre. Dei føreslår mellom 3 og 30 milliardar i auka skattar berre i 2020, og mykje av dette skal gå frå det kysten produserer.

Og ser me attende til tida der dei raudgrøne styrte, opplevde me mindre sjølvråderett til kommunane. Då fekk kommunane berre halvparten så ofte som no medhald i sine arealsaker. Og er det noko som er viktig, så er det at kommunane, som best veit korleis dei kan utvikle sine lokalsamfunn, får ha råderett over sine areal og utvikling av sine samfunn.

Politikken må leggje til rette for utvikling i heile landet. Lågare skattar, ein stat som spelar på lag og ei positiv haldning til å la folk skape arbeidsplassar med grunnlag i naturressursane våre, er grunnleggjande. Det som sikrar at det held fram, er ei borgarleg regjering.