Kan en grønn politikk best forenes med blå eller rød fordelingspolitikk?

Miljøpartiet de Grønne kan avgjøre hvem som skal danne regjering etter stortingsvalget neste år. Grønn ungdom peker til venstre, men flere tillitsvalgte ønsker å holde på etiketten blokkuavhengig.

Noen tolker begrepet som at MDG er et grønt sentrumsparti. I så fall kan man spørre seg om partiets eksistensberettigelse, siden vi allerede har et slikt parti, Venstre.

Jeg tror de fleste i MDG oppfatter den blokkuavhengige posisjonen som et mer grunnleggende brudd med den tradisjonelle høyre/venstre-aksen i politikken.

Som en minimumsdefinisjon kan man kanskje si at en blokkuavhengig posisjon betyr at man ikke binder seg formelt til andre partier, men man går glipp av noe viktig hvis man ikke legger til at posisjonen også innebærer å tilføye en ny dimensjon til det politiske landskapet: vi har ikke bare en blå og en rød pol, men også en grønn og en grå.

Den grønne polen bryter med den grå ved at den setter spørsmålstegn ved menneskenes økende rovdrift på naturen, og minner oss på både at klodens ressurser er begrenset, men også på at mennesket er en del av den naturen vi prøver å dominere.

Ødeleggelsene av naturen og livsgrunnlaget vårt skyldes i alle hovedsak en økonomisk tankegang som fører til rovdrift på ressurser og mennesker.

Betyr dette at den blårøde aksen, spørsmålet om fordeling av samfunnets goder, er utdatert? Etter min mening er svaret tvert imot. Når vi må legge begrensinger på hvor mye vi kan produsere (ta ut av naturressurser), blir spørsmålet om fordeling bare enda mer presserende. Den grågrønne aksen er kommet for å komplettere, ikke erstatte den blårøde.

Spørsmålet om fordeling kommer tilbake med ny kraft etter flere tiår med økonomisk vekst som mange mente løste fordelingsproblemet ved å gi mer til alle: når det regner på presten, drypper det på klokkeren. Eller som man sier i Høyre: det er ikke noe galt i å bli rik, hvis bare de fattige ikke blir fattigere.

Les også: Sp må lære seg å prioritere

Thomas Piketty går i sin siste bok Capital et idéologie kraftig i rette med en slik tankegang. Ulikhetene i verden øker, og han mener det haster med å snu denne utviklingen, både fordi den er uheldig i seg selv, og fordi den undergraver mulighetene for en effektiv klima- og miljøpolitikk:

«Utfordringene med ulikhet og klimaendringer er dessuten tett knyttet sammen. Det er klart at løsningen på problemet med den globale oppvarmingen, eller i det minste i å begrense den, vil kreve dype endringer i levemåten vår. Hvis disse skal være akseptable for flertallet, er det nødvendig at byrdene fordeles mest mulig rettferdig. Dette kravet om rettferdighet er særlig viktig siden de rikeste, både blant landene og innad i hvert enkelt land, er ansvarlig for en svært høy andel av klimagassutslippene, og at konsekvensene av oppvarmingen vil være størst for de fattige».

De gule vestene i Frankrike er bare ett eksempel på blokkeringer av miljøtiltak når disse utformes uten tanke på rettferdig fordeling.

Annonse

Klima og miljø utgjør en liten del av Pikettys siste bok, men når han behandler temaet, minner han oss om at en effektiv miljøpolitikk bare er mulig i et samfunn/verden der vi også har en effektiv politikk for økonomisk utjevning og rettferdighet.

Dagens økonomiske system er bygd på konkurranse om ressurser og markeder. Forutsetningen for at systemet fungerer, er at tilgangen på ressurser er ubegrenset.

Både rød og blå blokk har bygd sin politikk på dette, men adskilt seg i måten å fordele produksjonen på. Den grønne posisjonen består i å kreve at politikken forholder seg til det alle nå vet: at ressursene er begrenset. Spørsmålet er da: kan en grønn politikk best forenes med blå eller rød fordelingspolitikk?

Hvis grønn politikk er avhengig av sterkere økonomisk utjevning og styring av markedet og konkurransen, er det lite blå side har å tilby. Det betyr ikke at blå side ikke kan innføre gode miljøtiltak, men den mangler viljen til å gjøre noe med de underliggende kreftene som fører til rovdrift og forurensning.

Les også: Vil være et voldsomt slag for tilliten om Vedum skulle gå mot høyre

Rød side har tradisjon for å ville styre markedet (blandingsøkonomi) og for vilje til utjevning mellom fattige og rike (riktignok bare på nasjonalt nivå). Kan disse verktøyene nå tas i bruk for å nå grønne – og ikke bare røde – mål? Kan vi bruke styringsverktøyene til å begrense produksjon og forbruk framfor å øke dem?

Kan vi utjevne forskjeller ikke bare nasjonalt med også globalt? Kan vi utjevne, ikke bare ved å heve nivået fra bunnen, men samtidig senke (forbruks) nivået på toppen? Er det mulig å få oppslutning om et program for moderasjon som fellesprosjekt for samfunnet, og ikke fortsatt ekspansjon?

Jeg tror det er kombinasjonen av rød politikk, fornyet med dagens grønne innsikt, at det er mulig å løse de store miljøutfordringene, enten det dreier seg om klimagassutslipp, forurensing av hav, jord og vann, eller rovdrift på fornybare og ikke fornybare ressurser.

Økofilosofen Sigmund Kvaløy lanserte for mange år siden et politisk kart i form av en trekant i stedet for den tradisjonelle høyre-venstre-linjen. Kvaløys trekant er fortsatt aktuell, men jeg vil foretrekke å tegne trekanten skjev med den grønne polen plassert noe til venstre.

Den grønne dimensjonen – og utfordringen – ligger i at vi må innse begrensningen i ressurstilgangen. Ødeleggelsene av naturen og livsgrunnlaget vårt skyldes i alle hovedsak en økonomisk tankegang som fører til rovdrift på ressurser og mennesker.

Et grønt parti må, hvis det vil være med å forme samfunnet, også ha en økonomisk politikk som tar hensyn til fordeling og forvaltning av jordas ressurser, og en maktteori som sier noe om hvordan en grønn økonomi kan utformes.