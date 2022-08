Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

l et innlegg i Nationen skriver Dyrenes Rett ved Jenny Rolness og Tina Ohlsson at dyrevelferden bør ut av Mattilsynet.

Vi er enige med Dyrenes Rett i at dyrevelferd blir stadig viktigere for folk flest, og at det er en bevisstgjøring rundt dyrs egenverdi og rettigheter. Dyrevelferdsloven slår fast at dyr har en egenverdi uavhengig av hvilken nytteverdi de måtte ha for mennesker.

Les også: Dyrene har havnet sist

Vi er også enige i at dyreeier har ansvaret og at vår rolle i Mattilsynet er å føre tilsyn med at dyreeier tar dette ansvaret i tråd med kravene i regelverket.

Det er ingen tvil om at det er frustrerende for våre inspektører å måtte prioritere bort saker. Selv om noen inspektører har valgt å slutte, er dette ikke det generelle bildet i Mattilsynet.

Vi er, som Dyrenes Rett, glade for at Mattilsynet på statsbudsjettet for 2022 fikk en styrking av budsjettet på 40 millioner kroner, øremerket dyrevelferd og digitalisering. Det gir oss litt større handlingsrom på noen av de viktigste områdene våre. Vi er også glade for at den sittende regjeringen har en tydelig uttalt ambisjon om å styrke Mattilsynet og å styrke innsatsen for å bedre dyrevelferden i Norge.

Dyrevelferd er tett knyttet til dyrehelse, som igjen er knyttet til folkehelse. Å se dette i sammenheng mener vi er faglig fornuftig og forvaltningsmessig effektivt. Da kan vi ivareta dyrs egenverdi, uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og den faktiske nytteverdien av dyr i trygg og bærekraftig matproduksjon. Derfor er vi uenige med Dyrenes Rett i at det er en god idé å flytte dyrevelferd ut av Mattilsynet.

Vår oppgave er å se sammenhengene, overvåke og ha oversikt over tilstanden, være til stede langs hele matkjeden, og mest der risikoen er størst. Å bryte denne kjeden, ved å flytte ut et viktig ledd, kan få store konsekvenser for myndighetenes evne til å løse dette oppdraget.

Vi er uenige i Dyrenes Rett sin påstand om at oppfølgingen av dyrevelferd blir stadig dårligere. Gjennom flere år har Mattilsynet hatt en krevende ressurssituasjon, og vi har fått stadig strammere budsjetter. Vi har måttet prioritere hardt, men dyrevelferd har vært en av de prioriterte områdene over flere år.

Vi har økt utviklingstakten, og blant annet gjennom styrkingen av budsjettet, rekruttert nye dyktige kollegaer innen digital utvikling, i tillegg til nærmere 40 nye veterinærer, jurister, og fiskehelsebiologer som begynner hos oss i løpet av høsten.

Antall fysiske dyrevelferdsinspeksjoner har gått ned de siste årene. Nedgangen skyldtes blant annet koronapandemien, men det har også vært en styrt utvikling, for å øke kvaliteten på inspeksjonene våre og å prioritere de alvorlige sakene som krever mest ressurser. Samtidig er det viktig å si at et høyt antall fysiske tilsyn ikke nødvendigvis betyr bedre dyrevelferd. Vi trenger god innsikt i de ulike næringene for å vite hvor vi skal gå på tilsyn. Det får vi blant annet gjennom digital utvikling og oversikt over ulike data.

Arbeidet med dyrevelferd omfatter mer enn bare fysiske inspeksjoner. Både i regionene og på hovedkontoret jobber medarbeidere med andre viktig oppgaver knyttet til dyrevelferd, for eksempel veiledning, regelverksutvikling og dyrekrim. Om lag 35 prosent av Mattilsynets tilgjengelige ressurser til operativt tilsynsarbeid er rettet mot dyrehold, og dette har vært stabilt gjennom de seneste årene.

Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer en omfattende tilsynskampanje på dyrevelferd for svin der vi over en toårsperiode er på tilsyn i om lag 600 svinebesetninger. Denne kampanjen er ikke risikobasert, men er basert på et statistisk uttrekk av mer enn en fjerdedel av alle svinebesetninger i Norge.

I tillegg har vi en mer systematisk oppfølging av kronisk dårlige dyrehold, mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger og bedre bruk av data til å risikobasere den offentlige kontrollen.

Mattilsynet får hvert år ca. 12 000 bekymringsmeldinger om dyrevelferd. Alle bekymringsmeldinger vurderes av et regionalt team, før de alvorligste sendes videre til avdelingene for videre oppfølging. Det er ikke mulig eller hensiktsmessig å følge opp alle meldinger med inspeksjon. Det vil det heller ikke være for et eget dyretilsyn.

Uansett hvor mange inspektører vi har, og hvor mange tilsyn vi gjennomfører, vil vi aldri kunne garantere at dyr ikke lider. For å hindre dyretragedier må vi derfor jobbe smartere enn før. Vi kan

ikke kjøre rundt på lykke og fromme for å se hva vi finner. Vi trenger et godt samarbeid med andre

parter, innsikt i næringene, gode data som forteller oss tidlig om noe er i ferd med å svikte på en

gård, og systemer som fanger opp slike tilfeller. Det er vi nå i ferd med å utvikle, og selv om antall

tilsyn vil gå ned tror vi at dette vil føre til bedre dyrevelferd landet rundt.

Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet