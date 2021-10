Det er lettere å løse matkrisa med full verktøykasse.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Julie Rødje i Spire drar i sitt tilsvar til meg fram en rekke konkrete problemer knyttet til produksjon av mat til 8 milliarder mennesker; store utslipp av klimagasser, avrenning av næringsstoffer, verdens matproduksjon er skjevt fordelt og vi mennesker kaster masse mat. Alt dette er helt reelle problemer, ingen er uenige i det.

Les også: En matkrise ingen kan løse alene

Men hvordan løser vi disse problemene?

Vi kan starte med matkasting. En noe underkommunisert fordel med industriell matproduksjon og prosessering er at det gir lite oppstrøms matkasting. Fram til at maten står i hylla i butikken er vårt industrielle matsystem med kontinuerlig kjøling, effektiv logistikk og sanitære fabrikker veldig lite sløsende.

Samme gjelder i godt gjødslede åkre der matsvinn forhindres med plantevernmidler og avlinger som tørkes eller kjøles ned umiddelbart når de tas av åkeren. Eller i klimaregulerte fjøs der dyra er oppstallet under strengere biosikkerhetstiltak enn på norske sykehus under pandemien slik at de kaster bort minst mulig mat på å holde seg varme og friske.

Det ville ikke blitt mindre matkasting om vi ikke hadde hatt en industrialisert verdikjede fra åker til butikk. Det er å anta at de folka som sitter og finregner på logistikken til Norgesgruppen har større insentiv til å kutte i drivstofforbruket per kilo levert vare i butikk, enn en småskala osteprodusent som kjører fra Gudbransdalen til Mathallen i Oslo for å selge ost til 400 kroner per kilo.

Les også: En matkrise Spire ikke kan løse

At vestlige forbrukere gjennom holdningskampanjer og opplysningsarbeid kan komme til å redusere sitt matsvinn er ikke et argument for å gjøre resten av verdikjeden mindre effektiv.

Hva så med fordeling av mat? Det er lite her i verden som noensinne har vært godt fordelt, og mat føyer dessverre inn i statistikken. Men historisk sett er det en måte fordelingen kan bli bedre på og det er at de landene som ikke har nok mat til egen befolkning øker sin innenlands produksjon av mat. Men det skjer dessverre ikke gjennom praksiser som Sprie er tilhenger av.

Som Joe Studwell skriver i boka “How Asia works” har land som Japan, Sør-Korea, Taiwan og til dels Kina på forskjellig tidspunkt fulgt en ganske lignende strategi for å bli selvforsynte med mat, industrialisere og bli rike.

Annonse

"I en ideell verden hadde vi ikke hatt sult, avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp fra matproduksjon. Men den ideelle verden eksisterer ikke."

Det disse landene hadde til felles var at de hadde et enormt overskudd av manuell arbeidskraft i tillegg til en ekstrem skjevfordeling av jorda. De gikk da hardhendt til verks og omfordelte jorda slik at folka og familiene som gjorde det fysiske arbeidet på jordene fikk eiendomsretten til jorda.

Les også: En matkrise selv ikke kunstgjødsel kan fikse

Dette gir de selveiende bøndene insentiver til å forbedre drifta si fordi de selv sitter igjen med fortjenesten på den ekstra avlingen de klarer å ta ut. I tillegg subsidierte statene alt fra landbruksrådgivning til drenering, irrigasjon og selvsagt også kunstgjødsel og plantevernmidler.

På dette viset øker avlingene to, tre eller fire ganger noe som gjerne fører til redusert handelsunderskudd med omverden. Det skaper også innenlands etterspørsel etter varer og tjenester slik at en gryende industrialisering kan komme i gang der selskaper kan begynne å levere utstyr og teknologi til en stadig rikere bondestand.

Denne fasen varer noen tiår, før folk begynner å forlate de små gårdene for å flytte til byer der eksportretta industri tilbyr høyere lønn, lettere arbeid og mer bekvemt liv enn på bygda. De som ble igjen på bygda vil da øke arealene sine gradvis, mekanisere og videreutvikle landbruket gjennom gradvis profesjonalisering.

I all hovedsak, muligens med unntak av omfordeling av jorda, det motsatte av hva Spire drømmer om.

Hva angår klimautslipp fra landbruket er det også vestlig **høyeffektivt landbruk som leder** an. Ei ku slipper ut like mye metan uansett om hun melker ti tonn eller ett tonn. Økologisk produksjon med halverte avlinger eller mer, ville ført til at langt mer skog, steppe og savanne måtte konverteres til landbruksarealer for å møte etterspørselen. Om vi med en heroisk innsats klarer å halvere matsvinnet bør det “ledige” arealet gå tilbake til natur og utmark i stedet for å brukes til ekstensiv økologisk matproduksjon.

Les også: Ode til kraftfôr og høye ytelser

I USA, kanskje det mest mekaniserte og industrialiserte jordbrukslandet i verden, toppet forbruket av kunstgjødsel seg på 70-tallet, ifølge en studie utført av Jesse Ausubel. Og det til tross for at mais- og soyaavlingene bare fortsetter å stige, mens jordbruksarealet har vært stabilt. Dette kommer blant annet av av at amerikanske farmere har tatt i bruk vekstskifte, presisjonsteknologi og framavlede genmodifiserte såfrø.

I en ideell verden hadde vi ikke hatt sult, avrenning av næringsstoffer og klimagassutslipp fra matproduksjon. Men den ideelle verden eksisterer ikke, vi har bare vår uperfekte verden full av interessemotsetninger og avveininger, og der er det landbruket med den fulle verktøykassa som leder an for å gjøre landbruket mer klima- og miljøvennlig, samtidig som at forsyningssikkerheten ivaretas.