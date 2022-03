Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Kalvar i jakttida på Hardangervidda veg gjerne nedi 10–12 kilo, simler med kalv veg godt og vel 20 kg, og bukkar over 55 kg er sjeldan å treffe på, om du ikkje er så heldig og treffa på nokre av dei siste «hålebukkane» som finst.

Det er ikkje det minste rart at dette skjer, for dyra blir pressa frå skanse til skanse mest heile året. Og for å bruka eit sitat frå Helge Åsen, som var den siste fangst- og fjellmannen frå Kjeåsen og Eidfjord, han sa det slik i eit radio-intervju tidleg på syttitalet: «Det skulle ikkje vera lov å byggja hytter på vidda, for reinen får ikkje fred nokon tid».

Og dette er 50 år sidan! Korleis er det i dag? For dei som har levd og fylgd med på utviklinga på og rundt Hardangervidda, er det ikkje overraskande at kondisjon og helsetilstand på villreinen er slik han er. Og ein kan ikkje setja fingeren på berre éin bestemt aktivitet eller gruppe, det er summen av alt som fører til at dyra blir pressa frå skanse til skanse året gjennom.

For å byrja med våren ser alt vel og bra ut. Dyra finn seg eit kalvingsområde og kalvar, og etter kalving er det mat som gjeld, godt vårbeite er viktig.

Ei tid etter kalving vil dyra trekkja mot sommarbeita som det finst rikeleg av om dei er tilgjengelege. Og det er kanskje her det startar, for den som har vore oppe i lufta langs Kvennavassdraget har sett motorvegen, for det er nett slik det ser ut frå lufta i myrane attmed elva – ein motorveg av dyretrokk.

Dyra er snart vest mot Kvennsjøen og snart aust att til Møsvatn i ein evig runddans til jakta startar og dei blir meir eller mindre pressa over vassdraget. I denne viktige tida skulle reinen gått uhindra på gode saftige sommarbeite i kanten av snøfennene, noko dei i stor grad ikkje har tilgang til.

Dette er samansett, og der er nok fleire årsaker: Turiststigar, padlarar og fiskarar langs vassdraget, og tusenvis av leigesau på dei gode beita i vest, noko som kanskje òg er med på å bidra. Det som er sikkert, er at om dyra fekk vandra fritt, hadde dei ikkje gått opp og ned langs Kvenna mest heile sommaren.

Jakttida lever sitt eige liv, dyra blir jakta på og skræmde og difor trekkjer dei mot vinden. I dei siste åra har jakttida òg vorte utvida i begge endar med den uro dette fører med seg.

August er ein viktig beitemånad, men no jaktar me i desse viktige vekene der dyra skal leggja på seg for å møte ein tøff vinter. Når brunsten byrjar, jaktar me framleis, og dyra får ikkje fred til å para seg, kanskje med utsett brunst og seint fødde kalvar neste vår som resultat.

Kvifor driv me på slik? Jo, fordi dyra er sjuke og må slaktast ned! Men er dei sjuke? Eg vil påstå at grunnen til alt dette er at økosystemet på Hardangervidda er i ubalanse.

"I dei siste åra har jakttida òg vorte utvida i begge endar med den uro dette fører med seg." Uro

Annonse

Me manglar rovdyr som haustar av dei svake individa, rovdyret mennesket tek gjerne det finaste eksemplaret om han kan, og dyra får ikkje fred nokon gong! Dyra er belasta med parasittar, fotròte og no CWD, som eit resultat av forvaltninga av dette fantastiske dyret.

Når hausten nærmar seg vinter og jakt og brunsten er ferdig, går reinen ei god tid i møte framleis. For då er vidda svært utilgjengeleg med dårleg skiføre og opne elvar og vassdrag. Når jola nærmar seg, går me inn i ei ny tid. Kanskje er det godt skiføre og me byrjar å bruka hyttene våre.

Det skal køyrast skuter, det er skiturar, ekspedisjonar med pulk over Hardangervidda, hundekøyring, fuglebikkjene må luftast (for dei kan ikkje gå i band, det er dyreplageri), kiting og endå meir.

Me viser til allemannsretten for å driva på med alt dette, og so har jo me bygdefolk særrettar! Men er det nokon som tenkjer på at me òg har plikter, plikter til å ferdast i naturen på ein slik måte at dyreliv og natur ikkje blir forstyrra og at miljøet ikkje blir forringa?

I haust var det eit stort engasjement mot vinterjakt. Det viktigaste argumentet her var at dyra måtte få ro til å beite i vinter. Det som har vist seg dei siste vekene i februar med vinterferie, fint vêr og føre i fjellet, er folk og fe som ynskjer å oppleva dette er med ro og fred.

Men villreinen får ikkje oppleva ei sårt tiltrengt ro i ein viktig periode. For dyra skal beita, kvila og få gå uforstyrra på sparebluss nettopp på denne tida!

Skiftande vêr frå mildt til kaldt gjennom vinteren – kanskje på grunn av klimaendringane – har ført til nedisa beite, og reinen har måtta trekke ned i dalar og til utkantane av vidda for å finne mat. Og til alt overmål har reinen stilt seg opp på toppen av den planlagde skiheisen til Eidfjord Resort i Sysendalen.

Over 1000 dyr var der og hevda retten sin til fritt å beita der det måtte finna mat! Og i slike år med nedising som no i vinter, er det nettopp i slike utkantområde av Hardangervidda at beita er gode og «tilgjengelege» …

Ei lita veke etter at desse 1000 dyra var der, observerte eg ein bukkeflokk på same plass. Dei var svært urolege, eit lite søk på dyreposisjonar viser at dei har «vandra» svært mykje dei siste dagane, over ein halvmaraton i døgnet hit og dit. Og det på ei tid då dei bør ha ro. Er det rart det berre er senar og bein igjen!

Er me dei som øydelegg for komande generasjonar?

Så spør eg meg då, skal generasjonen min vera dei som øydelegg ein så viktig del av livet rundt Hardangervidda? I bygda der eg bur, har me levd med og av denne ressursen sidan siste istid. I cirka 6500 år har det vore fangsta villrein ved Sumtangen på Hardangervidda.

Ynskjer me ikkje at borna og barneborna våre skal få oppleva dette? Er økonomisk vinning viktigare? Har ikkje naturen ein verdi i seg sjølv?

Eg er meg bevisst på at eg er ein del av dette. Eg fekk sjølv oppleva reinen på nært hold i vinter då eg var på hytta vår i Bjoreidalen. Mange hundre dyr beita nedanfor hytta og hadde nattelega like ved. Når det er slik, må ein berre sitta inne til dyra er vekk. Dette var ei fantastisk oppleving som eg verkeleg unner etterkomarane våre å få med seg.