Må vi tilbake til gasskraft?

Motstanden mot vindkraft er sterk. Lokalsamfunn føler seg overkjørt av utbygging, og stiller spørsmål om vi trenger mer kraft. I Norge har vi alltid hatt opphetede debatter om kraft. Uenighet om hva som må til for å sikre norsk kraftforsyning har til og med ført til bytte av regjering og statsminister. I 2000 gikk Bondevik av da han nektet å bygge gasskraftverk. Jens Stoltenberg gikk på, og mente gasskraftverk var nødvendig for å sikre forsyning av strøm til Norge og til norsk sokkel. Alternativet, mente Stoltenberg, var import av kullkraft.

Les også: Massiv motstand mot vindkraft i Norge

Med dagens motstand mot fornybar energi, kan det virke som om vi må tilbake til debatter om gasskraft og import av kullkraft. Og denne veien fra mot til for gasskraft har vært tråkket opp av flere politiske aktører tidligere.

Med dagens motstand mot fornybar energi, kan det virke som om vi må tilbake til debatter om gasskraft og import av kullkraft.

Kjell Magne Bondevik måtte også innfinne seg med gasskraftverk på både Kårstø og Melkøya, for å bli statsminister med støtte fra Høyre i 2001. Tidligere partner i sentrumsregjeringen, Senterpartiet, gikk fra å være mot gasskraftverk så sent som i 2005, til å snu i løpet av de første årene i den rødgrønne regjeringen.

I 2006 opplevde nemlig Midt-Norge en usikker energisituasjon. En rask oppbygging av kraftkrevende industri, elektrifisering av Ormen Lange-feltet og lav kraftproduksjon, gjorde for det første at et lite brudd kunne gi store konsekvenser for hele kraftregionen, og for det andre ga det høye strømpriser og høy nettleie for forbrukerne.

I lys av denne usikre situasjonen sang gasskraftdebatten på sitt siste, men kraftfulle vers. Det var en høylytt sang. Som ga gjenklang. For hvor viktig er det ikke for hele landet, og for enhver regjering, å sikre kraftforsyning til befolkningen? Og å kunne gi forsyningsgaranti til investorer og industri?

Annonse

Det var et stort press på å bygge et nytt gasskraftverk. Arbeiderpartiet ville ha gasskraftverk, med eller uten CO2-rensing. SV ville ikke ha gasskraftverk, men kunne gå med på det om det ble bygget med CO2-rensing. Det ville gi teknologiløft og energiforsyning. Gasskraftverket på Mongstad ble til slutt bygget med mål om CO2-rensing fra 2014. På veien dit måtte landet finne seg i betraktelig større CO2-utslipp for å være sikret energi.

Men var gasskraft løsningen? Nei. Gasskraft viste seg å ikke være verken lønnsomt eller nødvendig. Av de tre gasskraftverkene som ble bygget etter de lange, trettende kampene på 90- og 00-tallet, Kårstø, Melkøya og Mongstad, står kun anlegget på Melkøya igjen. Med CO2-rensing. Kårstø stod klart i 2007, men var aldri i full drift. Nå er det stengt. Mongstad begynte å produsere i 2010, men skal også stenges ned.

Med gasskraftverkenes fallitt sparer nordmenn store CO2-utslipp fra kraftproduksjon. Men utslippene er økt fra olje- og gassproduksjon. I 2006, samtidig som Jens Stoltenberg insisterte på at landet trengte gasskraftverk for å levere nok strøm, gikk han hardt imot elsertifikatordningen internt i den rødgrønne regjeringen. Elsertifikatordningen er en felles markedsordning med Sverige, der Norge betaler en andel subsidier for investeringer i ny energi. Avtalen kom på plass i 2009, arbeidet fram av Senterpartiet og SV. Den handler ikke om gasskraft med store CO2-utslipp. Men om vindkraft og småkraft.

Jens Stoltenberg har omtalt elsertifikatordningen som å subsidiere en vare vi allerede har nok av, og mente i 2006 at ordningen ville subsidiere ulønnsom nedbygging av natur for å selge strøm til utlandet. Problemet med dette resonnementet er at Stoltenberg samtidig la prestisje i å bygge sterkt forurensende gasskraftverk for å sikre kraftforsyningen og hindre import av kullkraft. Men det høres jo unektelig rart ut, at samtidig som vi hadde så lite kraft tilgjengelig at det var et akutt behov for gasskraft, hadde så mye kraft til overs at vi for all del måtte unngå vindkraft.

Helt siden de store debattene om gasskraft på nittitallet, har bevisbyrden vært mye tyngre på fornybar energi enn på fossil energi. Til tross for alt vi vet om klimakrisa og CO2-utslipp.

Men siden elsertifikatordningen trådde i kraft i 2009 er det tilsiget av kraft fra vindkraft og småkraft som har demmet opp for kraftforbruket i landet. Og sammen med en stadig utbedring av distribusjonsnettet, har ny fornybar energi eliminert behovet for gasskraft. Veien har vært lang, fra kabinettspørsmål i Stortinget via monstermaster i Hardanger, til den siste beslutningen om å stenge Mongstad. De som er bekymret for klimagassutslipp bør være glad for dette.

Les også: Naturvernforbundet frykter uhemmet vindkraftutbygging

Men debatten fortsetter. Der vi i dag har løst problemet med forurensende gasskraftverk, er selve løsningen blitt konflikten. For kraftforbruket slutter ikke å øke selv om vi produserer mer fornybar energi. Vi forbruker stadig mer kraft. Da må vi enten produsere den selv, eller importere den fra andre. Og der elsertifikatordningen var god i å skaffe investeringer i fornybar energi, var den svak i å sikre lokal forankring for kraftutbygging. Det er ingenting i elsertifikatordningen som sikrer lokal kompensasjon for naturinngrep, eller kommunalt eierskap i vindkraft slik vi kjenner det fra vannkraft.

Les også: Regjeringen har fått 760 svar i høring om vindkraft

Denne lokale forankringen må sikres i et nytt konsesjonssystem for vindkraft. Konfliktnivået ved utbygginger er skyhøyt. Regelverket har i for stor grad vært formet på utbyggers premisser, og hoppet glatt over lokalsamfunnenes interesser. I dag sier de fleste kommuner tvert nei til vindkraft, samtidig som store naturområder omdisponeres til hyttefelt, kjøpesentre og datalagring.

Vi trenger et regelverk som sikrer lokal forankring for vindkraft. Rett og slett fordi klimaet ikke tåler en ny runde med gasskraft. Eller importert kullkraft.