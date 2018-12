Mange av oss kikker med fasinasjon på NRKs storsatsing «Lykkeland» for tiden. Det er mange refleksjoner som kan gjøres med utgangspunkt i Norge i 1970 og Norge i dag, jeg har noen jeg ønsker å dele. Den første er den kollektive og individuelle gleden og spenningen knyttet til å finne en ny næringsvei og inntektskilde for landet fremover. Med utgangspunkt i tradisjonell bondekultur, gudstro og et relativt klassedelt Stavanger gripes muligheten ganske begjærlig av de aller fleste for å skape noe nytt og bedre for fremtiden.

Sterkt inspirert av amerikansk entreprenørskap, teknologi og kultur, men definitivt med trygg nasjonal forankring fra starten. 50 år etter kjenner vi fasit og det er lett å se at mye ble gjort rett. Men det som la grunnlaget for vårt nasjonale oljeeventyr hadde ikke behøvd å skje den gangen. Langt mer usikkert er det om det norske samfunnet i dag ville maktet å gjøre de riktige valgene tidsnok en gang til.

Ikke bare var det en omstillingsvillig befolkning og arbeidskultur som sto klar når muligheten bød seg. Kombinert med dyktige lokale myndigheter og en nasjonal strategi fra starten av gjorde dette til en enestående suksess for det norske samfunnet. For det var ingen tilfeldighet at Philips Petroleum ikke fikk enerett på all olje på norsk sokkel. I dag virker det selvsagt. Den gang hadde Danmark gitt enerett til A.P Møller og Maersk.

Forskjellen ligger etter mitt skjønn i norsk historie og dermed kloke politiske valg. I 1969 hadde Norge lang erfaring med å forvalte rike naturressurser; Skog, fisk, jordbruk, mineraler og vannkraft hadde lagt grunnlaget for industrialiseringen av det norske samfunnet bare noen generasjoner tidligere. Vi hadde erfaring med lovverk og reguleringer for å sikre individet skjerming fra storkapitalen gjennom odelsloven og sikring av nasjonalt eierskap gjennom konsesjonslovene og heimfallsretten. Naturressursen skulle utnyttes til beste for hele folket.

I statsministerens nyttårstale i 1967 omtales muligheten for at den norske havbunnen kan skjule nye rikdommer. I 1971, 1 år etter at funnet av Ekofisk var bekreftet, omtaler statsminister Per Borten oljen. Der understrekes det nøkternt at den nye ressursen skal forvaltes med utgangspunkt i de samme tradisjoner og verdier som mineraler og vasskraft ble regulert av rundt 60 år tidligere. Norsk Hydro ble av «kjøpt hjem» med tanke på å bygge en nasjonal industri rundt oljen av samme mann.

Det er flere som skal ha æren for at historien ble som den ble, ikke minst Jens Evensen. Regjeringen Brattelis beslutning om å opprette Statoil og Jens Ch. Hauge, Finn Lied og Arve Johnsens rolle i samme selskap har vært betydningsfulle. Men grunntonen ble tidlig satt av et bredt politisk flertall.

I Lykkeland stifter vi bekjentskap med den særs handlekraftige Arne Rettedal. Som markant lokalpolitiker gjør han det som er nødvendig for å få nødvendig fart i beslutningen og tilrettelegging på plass. Resultatet kjenner vi alle; Stavanger og Rogaland har blitt en av Norges sterkeste vekstregioner og industrilokomotiv.

Så kan man spørre seg; ville noe tilsvarende vært mulig i dag? Det er jeg undrende til. Vi har gått fra å være et samfunn der det var viktig å få til noe, til å bli et samfunn der det viktigste er å kunne dokumentere at man ikke har gjort noe galt.

Hva er sjansen for at Fylkesmannen eller Miljødirektoratet i dag ville akseptert at Jåttåvågen, den gang foreslått til badeplass og offentlig rekreasjon, ble omgjort til industriområde og byggeplass for spektakulære betongkonstruksjoner? Hva er sjansen for at de mange rollene flere av ovenfornevnte hadde, og som gjorde de svært effektive, ikke ville blitt stemplet som dobbeltroller og inhabilitet?

I takt med velstandsutviklingen og sikkert gode intensjoner har antall personer som jobber for at ting ikke skal skje, eksplodert i statsforvaltningen og i statsfinansierte NGO-er. Med Frp i regjering har denne utviklingen eskalert.

Det paradoksale er at de store selskapene og næringsinteresser ansetter like mange og gjennom det ofte klarer å komme frem til ønsket resultat. Men mindre bedrifter og folk flest står i økende grad maktesløse mot et ansiktsløst og uangripelig statsbyråkrati.

Bare spør folk i Lierne, som først mistet mulighet for beiting til rovdyr, så omstilte seg til bl.a utmarksturisme og jakt. Noe Fylkesmann Frank Jenssen nå har tatt fra dem, med henvisning til samordning av praksis for motorferdsel i Trøndelag.

Det tok 18 måneder fra Ekofisk ble funnet til feltet var i produksjon. Johan Sverdrup vil trenge 10 år. Jeg er ikke sikker på at Norge ville maktet å mønstre gjennomføringskraft og besluttsomhet nok til å lykkes om oljen hadde blitt oppdaget i dag. Så kanskje det var bra den kom når den kom?