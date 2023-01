Lovløse tilstander i skogen

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I NRK sin sak; «skjer det ikke ulovligheter i norsk skog». Kommer det frem at skoglovverket er vagt, og ikke fungerer som tiltenkt når det gjelder å verne om miljøverdiene ved hogst.

Ved utbyggingssaker etter plan- og bygningsloven er det lovpålagt med konsekvensutredninger og offentlig involvering. Tiltakene skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens prinsipper om bærekraftig bruk.

I skogen er det offentliges innblanding minimal og skognæringa selv er gitt miljøansvaret. De skal selv passe på at miljøverdier blir tatt vare på, til tross for at hensyn til natur betyr redusert økonomisk gevinst av hogst.

Skognæringen kartlegger miljøverdier og bestemmer omfanget av hva de vil ta vare på, innenfor frivillige sertifiseringsordninger. Kartlegging og utvalg av miljøhensyn skjer med offentlig støtte, men uten nevneverdig innsyn fra miljømyndigheter og øvrige offentlighet.

Data på detaljnivå unndras offentligheten, i strid med forutsetningene for bevilgningene. Skoglovverket og sertifiseringen de følger har mange gode intensjoner, men er lite konkret og baserer seg på «frihet under ansvar».

Så lenge det ikke er en søknadsplikt, med offentlig behandling av søknadene, blir ikke inngrepene vurdert etter naturmangfoldlovens prinsipper om bærekraftig bruk. Dette til tross for at halvparten av alle artene på den norske rødlista lever i skogen og 87 prosent av disse trues av skogbruk. Lovverket er altså svakest mot den næringa som utgjør den største trusselen for naturmangfoldet.

Med skognæringa på begge sider av bordet vinner næringsinteressene fram og skognaturen taper. Dette er godt dokumentert. Næringas egne miljøkartlegginger finner bare en brøkdel av hva frittstående biologer finner av miljøverdier i skogen.

Samtidig kan all skog som skognæringa ikke setter av til miljøhensyn hogges og selges videre som miljøsertifisert tømmer, uansett om næringsuavhengige fagfolk har funnet store naturverdier i området eller ikke.

Konsekvensene av dette er at de siste flekkene av verneverdig skog fortsatt hogges og at den politiske målsettingen om 10 prosent skogvern og de internasjonale føringene om representativt vern av all type natur blir vanskeligere å nå.

I et ferskt eksempel fra Follsjå i Notodden ble internasjonalt viktig furuskog hogd ned uten at det ble registret som brudd på lovverk eller miljøsertifisering. Skogen var unik og huset rester av eldgamle trær som spirte en gang i middelalderen.

Før hogsten huset skogen en lang rekke rødlistede arter som bare lever i denne type gammelskog. Skogen hadde sannsynligvis tusenvis av års kontinuitet i gamle trær og død ved. Denne type skog kommer aldri tilbake.

På arealet plantes ensartet skog, som over tid utvikler seg til en industriskog på geledd med trær av lik alder, og som høstes igjen etter 80-120 år. I furuskog er dette ikke nok tid til å gjenskape rødlisteartenes leveområder. Tømmeret ble solgt videre med miljøstempel og skognæringa viser til handlingsrommet i skoglovverk og sertifisering.

Samme mønster ser vi når det gjelder utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven. Hule eiker er et eksempel på en viktig «hot-spot» for biologisk mangfold, og har derfor blitt en «utvalgt naturtype» med en spesiell beskyttelse gjennom naturmangfoldloven. Men beskyttelsen gjelder kun når en hul eik vokser på bebygd areal, kulturmark eller på uproduktiv mark (lavproduktiv ulønnsom mark for skogbruket). I vanlig produktiv skog (altså der trær stort sett vokser), er hule eiker ikke beskyttet av lovverket.

Der en utbygger må ta hensyn til naturverdier, kan skognæringen slippe unna hensyn på det samme arealet. Staten kan bruke flere titalls millioner på å legge om en veitrase, gi avslag på en utbygging av et vassdrag eller skrinlegge større hytteutbygginger som følge av funn av gammel skog med høy naturverdi.

Samme areal kan så hogges, med loven i hånd - selv om flatehogst og nedbygging har samme negative effekt på gammelskogsartene.

Når skognæringen selv har ansvar for miljøhensynene, blir dessverre naturen ofte den tapende part for kortsiktige økonomiske interesser. Skogen er mer enn bare tømmer. Skog er et samspill mellom tusenvis av arter og som gir oss naturgoder som karbonlagring, mat og rent vann.

Myndighetene må ta aktivt grep og styrke naturens rettsikkerhet. Det er på høy tid å samkjøre miljøkravene i de forskjellige lovverkene, få en sterkere næringsuavhengig myndighetskontroll og mer offentlig innsyn i skogen.

Naturmangfoldlovens bærekraftprinsipper bør også gjelde i skogen, der behovet for beskyttelse av naturmangfoldet er størst. Skal vi sikre de siste restene av de gamle naturskogene må det snarest igangsettes en ny, uavhengig og etterprøvbar registrering av den eldste skogen (eldre enn 80 år), og inntil det er på plass må det innføres en søknadsplikt for hogst i disse skogene.