Kommunevalget er ikke langt unna. Det er lenge siden et kommune- og fylkestingsvalg har vært sett på som så spennende, og med antakelig så store følger til riksplanet og det kommende stortingsvalget.

Det som skjer ved dette lokalvalget, kommer til å gi føringer for firepartiregjeringen Solberg sin framtid. Får regjeringen medhold i sin sentraliseringspolitikk? Eller blir dette lokalvalget et protestvalg og første spikeren i kista til regjeringen Solberg sin kommunereform – den store sentraliseringen?

I Storfjord Senterparti sitt valgprogram for 2019–2023 er det slått fast at Storfjord skal være egen kommune. Det gir innbyggerne best tilbud. Lokalpartiet garanterer kommunens framtid så langt partiet rår. Storfjord Senterparti er trygg på at Storfjord kommune har livets rett.

På NRK Troms sin nettside 22.8.19 uttaler ordfører Bernhard Halvorsen i Lavangen kommune følgende: «I 13 år var Lavangen en del av Salangen kommune. Da skjedde det ingenting der. Som egen kommune ble det stor aktivitet.»

Utviklingen av Ullsfjord kommune (Sørfjord) etter at den ble slukt av Tromsø i 1964 er og et eksempel. Her har det ikke skjedd mye siden.

Lille Modalen kommune i indre Nordhordland med under 400 innbyggere klarer seg mye bedre enn nabodalen Eksingedalen, som er en del av (utkant i) Vaksdal kommune. Som kraftkommune forblir inntekter fra denne virksomheten innenfor Modalen, og brukes til utvikling av Modalen og til styrking av tjenestetilbudet der.

Disse tre eksemplene viser at småsamfunn med egen kommunal organisasjon klarer seg bedre enn småsamfunn uten. Kommunen er en ressurs i seg selv, og et viktig middel til å utvikle lokalsamfunn. Den kunnskapen var et viktig grunnlag for etablering av det kommunale selvstyret i 1937.

I stedet ser regjeringen Solberg hele det mangslungne Norge fra sitt ståsted; Oslo-gryta og storbylandskapet.

Dette er ikke en særnorsk erfaring. Gamle dagers kolonisystem var preget av fravær av en lokalt eid og drevet organisasjon som kunne representere folket med (politisk) makt. Fraværet ga koloniherrene stort utbytte.

Det gjelder også i ny tid. Professor Paul Collier ved universitetet i Oxford hevder (Dag og Tid 16. mai 2019) at: «Skal en by og et næringsliv fungere, trenger næringslivet tre ting; lokalpolitisk makt, frie banker og en rett utdannet gruppe mennesker til å rekruttere arbeidere.» Skal det skje utvikling, må det overføres makt til lokale aktører med nødvendig kunnskap om lokale forhold. Kommunen blir her et redskap for utvikling basert på denne nødvendige og lokale kunnskapen. Politisk makt spres utover gjennom det kommunale nivået. Det er helt sentralt i utviklingen av demokratiet, gjennom det lokale selvstyret.

Demokrati innebærer at de som utøver makt har kunnskap om og har kommunikasjon med de som de representerer; de som har gitt de politisk mandat for en tid.

Når regjeringen Solberg og kommunalministeren vil legge ned alle kommuner med mindre enn 5000 innbyggere, ser de helt bort fra den kraften som ligger i det å ha et kommunalt apparat i ryggen, et apparat med kunnskap om lokale forhold og som har dialog med sine innbyggere. Der denne kunnskapen er fraværende, går det som det har gått med så mange av regjeringen Solberg sine «reformer». De har svekket og vanskeliggjort det daglige livet på utallige områder, fra fødsel til grav, i mange samfunn. Regjeringens «løfte» for den neste perioden, 2019-2023, er mer av den samme sentraliseringen.

Regjeringen Solberg sitt grunnsyn vitner om at den mangler evne til å se hvilken betydning en kommunal organisasjon har, og hvilken ressurs den er. I stedet ser regjeringen Solberg hele det mangslungne Norge fra sitt ståsted; Oslo-gryta og storbylandskapet, som utgjør en viktig, men tross alt liten del av landet. Regjeringen presser fram politiske løsninger ut fra sitt syn, uten kunnskap om lokale forhold, og uten evne til å gå i dialog. Regjeringen dokumenterer manglende kompetanse på landet det styrer, og på de mange viktige småsamfunn som er der ute gjennom de tiltak som presses fram. Opprøret vi nå er vitne til blir en helt logisk og naturlig følge.

Regjeringen Solberg sin «sannhet» og politiske plattform bygger på at bare folkerike kommuner er robuste, små er det ikke. Det er mer politisk bekvemt ut fra regjeringen sitt grunnsyn å fjerne en liten utkantkommune enn å gå løs på sine egne politiske kjerneområder, hvor små areal de har og hvor «trangbodde» de er.

Det politiske fokus i valginnspurten på riksplanet har til nå vært dominert av kampen om å slippe bompenger og kø i disse områdene. Denne kampen klarte nesten å sluke hele regjeringsprosjektet. Det er en diskusjon som jo er helt perifer for de fleste kommunene i landet. Der man lever. Det hadde vært en ironisk slutt på hele regjeringsprosjektet om regjeringspartnerne ikke hadde blitt «enige». De fleste kommuner hadde levd godt med det.

En regjering med riktig kunnskap hadde vektlagt arealkravet og verdiskapingskravet minst like sterkt som befolkningskravet som grunnlag for reformarbeidet. Dette ville ha ført til en grunnleggende annen diskusjon enn den vi nå er vitne til. Det ville ha gjort regjeringens pågående kommunereform til en reform som i minst like stor grad hadde krevd endringer i de folkerike, men i areal små kommuner, som de i folketall små, men arealrike kommuner.

De fleste «der ute», vet at det finnes både små og store kommuner som er robuste, likeså vel som det finnes store og små kommuner som ikke er det.

Hva er best for den langsiktige og demokratiske utvikling av landet vårt, og hva gir på lang sikt det rikeste landet?

Vil kommunevalget bli en synliggjøring av kraften mot sentraliseringen til regjeringen Solberg, og samtidig dommen over hennes kommuneprosjekt?