Lokal makt pregar norsk språkpolitikk

Med 0,07 promille av innbyggjarane i verda er Noreg no staten med to av dei hundre mest vitale språka i verda. Éi årsak ligg i lokal makt over viktige delar av norsk språkpolitikk. Denne lokale makta er blitt forvalta gjennom folkerøystingar og vedtak i kommunestyre om språk i skule, kyrkje og offentleg forvaltning.

Her til lands har språk og demokrati lenge vore to sider av same sak. Gjennom folke-røystingar og lokale avgjerder blei språkval integrerte i den norske kvardagen. Innbyggjara-ne måtte ta stilling til bruk av nynorsk og bokmål, eller dei fekk i det minste høve til å gjere det. Slik blei språkval integrerte i den norske kvardagen.

Frå og med 1892 gjaldt det opplæringsspråk i folkeskulen og salmespråk i kyrkjene. Sidan 1907 har kyrkjelydane på same vis avgjort om liturgien skal vere på nynorsk eller bokmål. Folkerøystingane om språk i skulen var rådgivande, men har på visse vilkår vore bindande for lokale folkevalde.

Demokratiet var berre ikkje det same for alle. For skulekrinsar på bygdene var ord-ninga med rådgivande folkerøystingar lovfesta frå 1892. I byane blei ordninga først innført i 1917. På bygdene var dessutan røysteretten allmenn frå første stund. I byane kunne lenge berre foreldra røyste. Først i 1959 fekk folk i byane den same allmenne røysteretten om språk som bygdefolk då hadde hatt i nær 70 år.

"I språkpolitikken hadde bygdefolk i mange tiår ei vidare demokratisk deltaking enn byfolk."

I språkpolitikken hadde altså bygdefolk i mange tiår ei vidare demokratisk deltaking enn byfolk, og retten til slik deltaking fekk dei lenge før folk i byane. Ein liknande røysterett fekk ikkje samar og kvenar, ikkje då heller.

I boka Språkfakta 2020 viser eg at det truleg har vore minst 5000 folkerøystingar om språk i skule og kyrkje sidan slutten av 1800-talet. 280.000 røyster ved godt over 2200 av desse er dokumenterte og gir eit samla resultat på 50 prosent nynorsk og 50 prosent bokmål.

Før 1959 var det ikkje krav om skriftleg votering. I staden skulle der vere eit krinsmøte, og der røysta ein gjerne over saka etter eit kortare eller lengre ordskifte. Meiningspresset var stort, og det å vise med handa for alle kva ein meinte var noko heilt anna enn å ta stilling bak eit forheng.

Det kunne gå år mellom kvar gong Stortinget diskuterte språkpolitikk. I kyrkjelydane, skulekrinsane og kommunane var det støtt nye møte for å ta stilling. Berre i Nordland og Troms var det i 1939 i gjennomsnitt éi ny røysting kvar yrkedag heile året.

Som i rettssalen var der berre to val: ja eller nei. Dette var språkstrid etter utslagsme-toden. Det kunne skjerpe usemja, men gav også klare meiningar ei tydeleg retning. Gjennom dei mange tusen folkerøystingane blei usemje styrt inn i eit demokratisk system der kvar røyst talde like mykje. Slik var språkstriden med og lærte nordmenn at kulturelle konfliktar kan løysast demokratisk.

I 90 år har kommunestyra bestemt kva skriftspråk staten skal bruke i kontakt med kommu-nane. Berre i språkpolitikken har kommunane slik makt over staten, og dette er eit vassmerke i det norske demokratiet.

Rundt om i kommunane er det etter kvart lite strid om kva språk kommunen skal krevje frå staten. Som før regionreforma 2015–2019 bruker staten nynorsk til kvar fjerde kommune. Derimot kjem jamt oftare spørsmålet opp om kva språk kommuneadministrasjo-nen sjølv skal bruke. Då fem kommunar frå 2020 gjekk saman i nye Ålesund kommune, hadde debatten prega avisspalter og kommentarfelt på Sunnmøre i fleire år.

I skule og kyrkje er svaret nesten alltid ja eller nei. I kommunane dreiar det seg gjerne også om såkalla nøytralitet. Der er det inga felles forståing av kva ein språknøytral kommu-neadministrasjon er. Mange meiner det er at alle skriv som dei vil. Andre meiner at nøytralitet føreset reglar for veksling mellom språk, eventuelt med reglar for prosentfordeling over tid. Derimot tek jamt fleire det for gitt at kommunar skal svare kvar og ein på det språket vedkomande sjølv bruker. Det prinsippet har vore regelen i staten i snart 90 år, kjempa fram av målrørsla.

Folkerøysting om språk har altså vore ein av berebjelkane i det norske lokaldemokratiet. Det rare er at saka aldri har vore nemnd av eit einaste parti i eit einaste valprogram ved noko stortingsval.

I Stortinget har språkpolitikk knapt vore diskutert etter 2009, og dei mekanismane som lenge styrkte det språklege lokaldemokratiet, er no sjeldnare i bruk. Det kan gå år og dag utan at kyrkjesokn endrar liturgispråket. Det siste tiåret ar det også vore få folke-røystingar om språk i grunnskulen. Det som no avgjer det meste, er dei demografiske end-ringane og kvar folk buset seg.

Slik verkar den allmenne politiske striden om utviklinga av Noreg også inn på nåde språk og demokrati.