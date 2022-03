Lite bærekraftig «gladsak»

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ressursgrunnlaget vårt gir oss gode forutsetninger for å produsere sjømat og kjøtt, egg og melk fra husdyr. Men vi har svært begrensede muligheter for å produsere den frukten og de grønnsakene norske forbruker vil ha, samt nøtter, planteoljer og bønner.

Det er fordi vi har et vått og kaldt klima, og er ett av landene i verden med minst dyrkbar mark. Derfor bør ikke finansbyråd i Oslo kommune, Einar Wilhelmsen (MDG), være overrasket over at Oslo-byrådets mål om å halvere kjøttforbruket i kommunen innen utgangen av 2023 ikke «sees på som en gladsak, og et eksempel til etterfølgelse».

Han sier i et innlegg i Nationen at tiltaket både er "billig, bra for klima og godt for helsa". Vi er ikke enig.

Wilhelmsen hevder at tiltaket er «billig, bra for klima og godt for helsa» og refererer til rapporter som sier vi kan øke mengden proteinrike vekster, at kjøttkutt kan redusere risikoen for flere alvorlige sykdommer og gi utslippsreduksjon.

Men referansene viser kun en side av saken, og rapportene er omdiskuterte. De bygger heller ikke på solid forskning. Nok en gang ser vi dessverre at kjøttdebatten er basert mer på ideologi og antakelser enn fakta.

Kun 3 prosent av vårt totale landareal egner seg til å dyrke mat eller fôr. Av det igjen er 2/3 hovedsakelig egnet til å dyrke gras, mens cirka 1/3 kan brukes til å dyrke korn, grønnsaker, frukt og bær.

Vi kan dyrke mer gulrot, rødbeter, kålrot, havre og bygg enn i dag, men det er likevel bare få promille av arealet vårt som kan gi oss mer vegetarmat. Dette er også varer som bare i begrenset grad kan erstatte næringsinnholdet vi får fra kjøtt, egg og melk.

Det hjelper ikke at Wilhelmsen refererer til at Nibio og Klimakur 2030 sier vi kan øke produksjonen av proteinrike vekster betydelig. Hvis vi lykkes med proteinvekster tett opp mot det som er agronomisk mulig, og antar at cirka 50 prosent av avlingene skulle oppnå en kvalitet som egner seg til mat, vil dette bare kunne dekke 5 prosent av dagens proteinforbruk.

Dyrking av åkerbønner og erter kan bli et positivt supplement i det norske kostholdet, men kan ikke erstatte norsk husdyrproduksjon.

Påstanden om å kutte i det norske kjøttinntaket for å redusere risikoen for flere alvorlige sykdommer er rett og slett ikke riktig. Det er en misforståelse som ofte gjentas fra dem som ønsker å få flere over til et plantebasert kosthold. Det blir ikke mer sant av den grunn.

Kjøtt inneholder en rekke næringsstoffer som kroppen trenger og effektivt gjør bruk av. Kjøtt kan derfor trygt spises som en del av et sunt og variert kosthold, i tråd med kostrådene.

I Norge bør de fleste spise mer grønt. Men det er ikke slik at det å spise mer frukt, bær, grønnsaker og frø forutsetter at vi kutter kjøtt. Tvert imot.

Wilhelmsen vil videre at vi skal se til Danmarks nye kostråd, kostråd som har en sterk reduksjon av kjøttinntaket i forhold til de norske kostrådene.

Mengdeanbefalingene i de nye danske rådene er dessverre ikke basert på solid dokumentasjon og brede kunnskapsoppsummeringer når det gjelder kjøttkutt. Og dette er enkelt å finne ut om man vil ettergå fakta.

Wilhelmsen undrer seg også over at noen kan mene at staten ikke skal blande seg opp i hva norske forbrukere spiser, ettersom størsteparten av landbruksstøtten går nettopp til animalsk produksjon.

Og at Opplysningskontoret for egg og kjøtt mottar mye omsetningsmidler for å drive generisk markedsføring av kjøtt og egg. Også her må man se på sammenhengene.

Fordi det norske klimaet og ressursgrunnlaget begrenser hva vi kan dyrke av mat her til lands, utgjør husdyrproduksjon størstedelen av det norske landbruket.

Når den norske bonden mottar støtte, er dette en del av en avtale mellom det norske landbruket og den norske stat. Bonden skal produsere mest mulig mat for å dekke det norske behovet.

Men avtalen krever også at bonden skaffer seg inntekter fra produksjonen gjennom salg i markedet. Og her kommer Opplysningskontoret for egg og kjøtt inn og bistår til at produktene blir solgt med høyest mulig verdi.

Påstanden om at å redusere kjøttforbruket er et viktig klimatiltak har bakgrunn i at kjøttproduksjon medfører høyere klimagassutslipp enn mye annen matproduksjon. Men bærekraft er mer enn klimagassutslipp.

Det handler også om å produsere mest mulig basert på de ressursene og mulighetene vi faktisk har. Å vedta at det skal serveres mindre norsk kjøtt styrker ikke vår evne til matproduksjon, men begrenser tilgangen til norsk mat, medfører redusert verdiskaping og vanskeliggjør å opprettholde levende bygder samt reduserer biologisk mangfold.

Utslippene fra norsk landbruk kan nemlig reduseres uten at det går utover kjøttproduksjonen og norsk matproduksjon. Landbruket har allerede forpliktet seg til å kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Det er viktig at storsamfunnet og forbrukerne bryr seg om maten og hvordan den er produsert. Men i stedet for å bruke innkjøpsmakta til å redusere en matkategori, bør man heller bruke den til å velge norsk mat som er bærekraftig produsert, basert på mest mulig norske ressurser og med god dyrevelferd.