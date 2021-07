Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I sommer settes det varmerekorder mange steder på den nordlige halvkule og den vestlige delen av USA lider alvorlig av mangeårig tørke. Dette er i tråd med de scenarioene klimaforskerne har presentert i mange år, ekstreme tørke- og flomhendelser vil komme hyppigere og de vil bli mer alvorlige.

Flere land og regioner vil bli påvirket av ekstremvær enn tidligere. Sommeren 2018 ble det satt nye varmerekorder i Nord-Europa inkludert på Østlandet. Ett blokkerende høytrykk låste værsituasjonen fra mai til september og demonstrerte sårbarhet i jordbruket overfor sterk tørke. Vi har studert strategiene som ble brukt for å komme gjennom tørken, studien blir publisert internasjonalt som del av et prosjekt om økt klimasårbarhet og samfunns evne til å komme igjennom kriser som følge av økt sårbarhet.

På Årnes, midt i ett av Norges beste jordbruksområder var middeltemperaturen i mai 2018 hele 5,5⁰C høyere enn gjennomsnittet for perioden 1961–1990. Samtidig kom det 27 mm regn, om lag halvparten av det normale. Juli måned var tilsvarende unormalt varm og tørr, med sju dager med maksimumstemperatur over 30 grader, maksimum var 34,1⁰C. Som kjent ga dette dramatiske konsekvenser for jordbruket, mange steder var det for tørt til at såkornet kunne spire og avlinger på 100 kg/da var ikke uvanlig. Hveteavlingene var 63 prosent under normalen, mens havreavlingene var 42 prosent lavere på Østlandet i 2018. Svært dårlige grasavlinger førte til akutt mangel på fôr til husdyr.

Sårbar

Vår studie peker på at landbruket ikke på noen måte var forberedt på en slik ekstremhendelse, og noen årsaker til at konsekvensene ikke ble enda alvorligere. Det trolig viktigste tiltaket var bruk av dårlig kornåkrer til husdyrfôr, enten ved at kornet ble slått til fôr mens det var grønt, eller ved at halmen etter treskinga ble presset og brukt til fôr. Lokale bondeledere brukte sine nettverk til å koble husdyrbønder, for eksempel i Gudbrandsdalen med kornbønder i Akershus. Mange kornbønder gav bort halmen til husdyrprodusenter.

Felleskjøpet importerte fôr fra blant annet Island. Bondelagene organiserte møter lokalt der tørkerammede bønder kunne møte kollegaer og søke felles trøst. Dugnadsånden var absolutt til stede og sammen med ei godt organisert næring var det viktig for å komme igjennom krisa. Statens avlingsskadeerstatning var avgjørende for at landbruket kom seg gjennom tørken.

Etter samtaler mellom bondelagene og Landbruksdepartementet i juli, ble det satt fortgang i å utbetale avlingsskadeerstatninger fra september av. Dette tilførte helt nødvendig likviditet, ikke minst til kornprodusenter som fikk salgsinntektene redusert med opptil 80 prosent. Avlingsskadeerstatningen kunne ikke forhindre en kraftig nedgang i bøndenes inntekter, men den finansierte innkjøp av såkorn, gjødsel og andre nødvendige innsatsmidler til 2019-sesongen.

Vi har forsøkt å kartlegge bønders oppfatninger av tørken i 2018 og har identifisert to ulike syn. En gruppe mener at tørken var et engangstilfelle, de trekker paralleller til tørken i 1947 og håper at det blir 70 år til neste gang. Dermed ser de ikke noe behov for å planlegge for at tørken på nytt kan ramme.

En annen gruppe mener på den andre siden at tørken absolutt kan ramme på nytt og at vi bør lære av tørken og planlegge for at det kan skje igjen. Tre år etter tørken er det imidlertid grunn til å spørre om jordbruksnæringa og dens organisasjoner har lært noe? Som forskere som følger næringa har vi problemer med å se tydelige tegn på at en har trukket lærdom og utarbeidet planer og tiltak som settes i verk ved en ny tørke. Med basis i klimaforskningen er det dessverre lite som tilsier at det vil gå 70 år til neste gang vi får en ekstrem tørkesituasjon.

Uten tiltak som faktisk gir en tydelig reduksjon av klimagasser får vi raskt økende temperatur også i våre områder. Med et slikt scenario sier klimaforskere klart ifra at frekvensen av tørkeperioder vil øke også over det nordlige Europa. Vårt råd er derfor at næringa tenker igjennom hva de kan gjøre for å være bedre forberedt på en ekstrem tørkesituasjon enn hva tilfellet var i 2018.

Her kan ledere i bondelagene ta et særlig ansvar. Jordbrukets sårbarhet overfor klimaendringer tilsier at det er i næringas egeninteresse å bidra til å redusere de underliggende årsakene til et varmere klima. Gjennomføring av Landbrukets klimaplan er et nødvendig første skritt i arbeidet med å redusere klimautslippene.