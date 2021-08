Landbruket nordaførr – fra motvind til medvind

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Løsningen ligger i politiske veivalg som i større grad innfrir befolkningens ønske om de oppgavene landbruket skal løse. SV går til valg med en helhetlig og gjennomarbeidet landbrukspolitikk. Vi kan si at landbrukets oppgave er mat, miljø og marked.

Grovfôr (gras) er den altoverskyggende planteproduksjon i nord. Og det at vi har de beste utmarksbeitene i verden, gjør at husdyrproduksjon basert på sau, geit og storfe vil være bærebjelken i matproduksjonen i vår geografi. Denne produksjonen må foregå på en miljømessig god måte med god dyrevelferd og være tilpasset det markedet vi har.

Vi har også gode forhold for planteproduksjon i form av poteter, grønnsaker og bær. Det må være et mål å dekke vårt lokale marked for de grønne produksjonene vi kan dyrke her.

Kraftfôrkrevende produksjoner (gris og høns) må sees på som et supplement til annen produksjon på gården. For å oppnå dette, er følgende forhold viktige:

*Grovfôret må være mer attraktivt å bruke fremfor kraftfôr

*All jord må tas i bruk

*Nydyrking og god agronomi må prioriteres høyt

*Itmarka må tas mer i bruk til beite

*Virkemidlene i all planteproduksjon må ta hensyn til struktur, distrikt og kvalitet

Miljø, klima og bærekraft vil være viktige områder i det fremtidige landbruk i Norge. Landbruket er den største forvalteren av grønne verdier. Skal vi få til et grønt skifte, må landbruket spille en viktig rolle i denne prosessen. For at vi skal fylle den rollen, er følgende forhold viktige:

*Det må legges til rette for økt planteproduksjon, fordi all fotosyntese forbruker CO₂

*Det må stimuleres til bruk av planteprodukter i stedet for ikke fornybare ressurser

Annonse

*Utslippene fra landbruket må reduseres

*Hele landbruksproduksjonen må i større grad følge økologiske prinsipper.

*Det må stimuleres til produksjonsmetoder som reduserer bruken av ikke fornybare ressurser

*Bærekraftselementer må bli en del av landbruksrådgivingen

*Landbruksproduksjonen må også legge til rette for lagring av karbon i jord og biologiske produkter

"All erfaring tyder på at hvis vi vil noe med landbruksproduksjonen, så må vi ta i bruk mer politisk styring." Styring

Det er et markedsrom for mange produkter som er mulig å produsere i nord. Erfaringsmessig (og også ifølge økonomisk teori) så gir en bedre økonomi til primærprodusenten, et større vareutbud. Resultatet av det igjen, er at det for noen produkter blir overproduksjon med etterfølgende prisfall, og dermed presset produsentøkonomi.

En annen erfaring er at når produsentøkonomien presses, så er det produksjonen i de perifere områdene som først legges ned. Jordbruket i Troms er et eksempel på det. Så hvordan kan vi øke matproduksjonen og samtidig sikre en god markedstilpasning?

For det første må importerte varer ikke fortrenge salget av norsk vare. I første omgang kan vi stille samme krav til produksjonsform (bruk av medisin, kjemiske plantevernmidler, dyrevelferd, sosial dumping mv.) for importerte varer som for norskproduserte varer. Handlingsrommet i det internasjonale regelverket må nyttes fullt ut.

For det andre må produksjonen i større grad reguleres. Hvis vi ser litt på ordninger utenfor landbruket, så oppdager en at nesten all annen virksomhet basert på naturressurser, har en form reguleringer, konsesjoner eller lignende. Det gjelder mineralutvinning, energi (vannkraft, vindkraft, olje/gass, kull), fisk (villfisk og oppdrettsfisk) og i landbruket har vi en kvoteregulert melkeproduksjonen.

I tillegg har vi noen næringslivsbaserte avtaleproduksjoner (kylling og grønt). Hvorfor har vi fått et system med produksjonsrettigheter i naturressursvirksomhetene og ikke i landbruket. Er det markedsmessige årsaker? Miljømessige årsaker? Eller er det et politisk styringsønske?

Det er lite trolig at markedet selv med sine effekter, kan løse de ønsker vi har om bedre produsentøkonomi, bedre selvforsyning av mat og en matproduksjon på en trygg og bærekraftig måte. All erfaring tyder på at hvis vi vil noe med landbruksproduksjonen i denne retningen, så må vi ta i bruk mer politisk styring, eller kanskje aller helst en annen form for politisk styring.

Det er veldig nærliggende å innføre et system med produksjonsrettigheter i de fleste produksjoner.

Vi må innse at hvis vi vil noe med matforsyningen vår og hvis vi fortsatt vil ha bønder i hele landet, så må vi tenke i disse baner. Og kanskje spesielt for oss i nord er det viktig med en større sikkerhet for ikke å bli skviset ut ved neste overproduksjonsrunde.

Vi ser for oss et system med produksjonsrettigheter som følger gården. Rettigheten skal ikke være omsettbar, men falle tilbake til staten når den ikke er i bruk. Det kan bygges inn premisser i rettigheten som gir en god og trygg matproduksjon, både i forhold til matsikkerhet, miljø, bærekraft og god dyrevelferd.