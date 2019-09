Hvilken internasjonal satsing er bonden og landbruket i Norge best tjent med?

Tøffere tider er i vente. Det er lite hjelp å få fra våre folkevalgte. Ingen politikkere har virkelig stått opp for situasjonen i norsk melkeproduksjon. Uansett vil det være avgjørende hva vi klarer å få til internt i næringa, og debatten som har pågått om hvordan produksjonen av Jarlsbergosten og nedskalering av produksjonen skal foregå er veldig viktig.

Et vedtak står ikke lenger enn til et nytt er fattet. Hverken for staten eller Tine. Det er for enkelt kun ensidig å drøfte hvor mye vi skal kutte i forholdstall og hvor mange naboer som må kjøpes ut, uten å snu alle steiner på nytt i forhold til avsetningsmuligheter og politisk støtte. At bankene mener at de virkelige verdiene i norsk melkeproduksjon er vesentlig forskjellige om en kutter grunnkvote kontra om en kutter i forholdstallet, skremmer en skarve melkeprodusent.

Det kan kanskje legge noe press på Tine i forhold til å få avsetning for melka framover om en bruker forholdstall, men først og fremst er dette snakk om ulike tall på et papir for oss som har skoen på og for hvilke faktiske verdier som finnes i norsk melkeproduksjon. Situasjonen i forhold til avsetningsproblemet er der og alle må bidra med sitt.

Konsekvensene i forhold til bortfallet av melkevolumet, har etter hvert kommet fram bit for bit. Konsekvenser for arealbruk og kulturlandskap, foretaksøkonomi, tilpasninger på bruksnivå, meieristruktur, er noen forhold som enkeltvis er belyst. Sist og nå gjennom rapporten fra arbeidsgruppa som har sett på utfallet av ulike måter å ta kuttet på. Det er synd at alle tall ikke kommer fram før på oppløpssida, det er og synd at det helhetlige bilde med ringvirkninger ikke er belyst.

Det virker som analysene Tine selv har gjort i forhold til utfasing av Jarlsbergeksporten har vært for snevre og har i størst grad ivaretatt Tine som selskap, ikke engang har konsekvensene for melkeprodusentene kommet tydelig nok fram. Vi hadde nylig rådgiver på besøk, her kom tallene for eget bruk fram. Rådgiverne var vel de som var mest overrasket. Dette var imidlertid enkle regnestykker, basert på forutsetninger om nedskalering med forholdstall og utkjøp, som kunne vært gjort i det øyeblikket utfasing av eksportstøtten ble vedtatt, eller når beslutningen om utflaggingen av Jarlsberg-osten ble tatt og synliggjort for den enkelte melkeprodusent.

Annonse

Da kunne vi kanskje hatt tid til en skikkelig debatt. Samtidig er det rett nok slik at ting virker fjernt når beslutninger fattes, men når konsekvensens slår inn blir bildet klart.

Bare på få år har det og skjedd endringer som viser risiko knyttet til satsingen i Irland. Det er stort sett bare melkeprodusentene som etterlyser å fortsatt se etter eksportmuligheter. Selv om Tine og nå i ny strategi fram mot 2025 har ambisjoner om å bygge opp eksport. Denne eksporten skal tydeligvis ikke bygges på eksisterende infrastruktur, kunder og produkter som ligger til produksjonen av Jarlsbergosten. Alvoret i situasjonen synliggjøres nå videre med framskriving av en negativ økonomisk utvikling i selskapet fram mot 2025.

I forhold til utfasingen av Jarlsberg-eksporten, virker det som det mangler en skikkelig analyse av totale konsekvenser for norsk landbruk og samfunnet med ringvirkninger på kort og lenger sikt. En må og stille seg spørsmålet om vi kan konkurrere internasjonalt med spesiell smak på osten, verdens beste dyrevelferd, beste dyrehelse og mest klimavennlige melk om noen år. Er det da riktig å kaste kortene nå?

Mangler vi óg tydelige og konsistente strategier for framtidas landbruk i Norge? Tine satser i Irland og Felleskjøpet i Sverige på sine områder. Det er i høyeste grad synergier i denne virksomheten, men det spørs om vi beveger oss bort fra den virkelige kjernen. Er grepene som gjøres her det riktige på lenger sikt for bonden? Felleskjøpet får og kritikk for egentlig å glemme bonden i all fokuset på bondenytte. Hvilken internasjonal satsing er bonden og landbruket i Norge best tjent med? Hvordan skal vi bruke felles opptjent kapital internasjonalt og hvordan kan vi med hjelp av våre politikkere, landbruksforvaltningen i bredt og virkemiddelapparatet sette norsk landbruk på kartet, utvikle og styrke vår konkurranseevne?

Enhetlig strategisk og operativ opptreden mellom samvirkeselskapene i sammen med faglaga gjennom ei samkjørt næring kombinert med politisk velvilje må og kunne gi potensiale i internasjonale satsinger, uten at grensevernet skal settes på spill. Kunne det vært behov for en bred strategisk prosess i norsk landbruk hvor både samvirke, annen foredlingsindustri og faglaga sammen med det offentlige vurderte internasjonale muligheter og utfordringer?

Bonden må være i ledelsen og stake ut kursen for hvordan norsk landbruk skal være en del av resten av verden framover. Det er lett å innta en defensiv strategi når en er presset, men angrep kan være det beste forsvar. Skal vi bare bygge ned og ned, kjøpe ut naboer og ikke få utvikle næringa vår, graver vi helt klart egen grav. Vi kan ikke lenger være med på denne nedbyggingen av vår næring og våre lokalsamfunn. Det må prøves det som prøves kan.

Vi er ikke til for selskapene våre, det er selskapene og organisasjonene som er til for oss! Vi får håpe at nøden lærer naken kvinne å spinne før det virkelig er for sent.