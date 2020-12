Samtidig som mange kommuner vil unngå sammenslåinger, pålegges kommunene stadig nye oppgaver. Løsningen for å unngå videre sammenslåinger kan ligge i omsorgssektoren.

Hvorfor skal det være så vanskelig å kunne velge sykehjem, også sykehjem på tvers av kommunegrenser? Mange pårørende opplever at de ikke blir hørt når de ønsker å få flyttet sine kjære fra en annen kant av landet. Andre ønsker å bytte sykehjem eller andre tjenester fordi de rett og slett ikke er fornøyd med tilbudet som gis.

Kan forklaringen på manglene innen omsorgsektoren være at store deler av våre kommunale helse- og omsorgstjenester er organisert ut ifra en todimensjonal modell?

I omsorgssektoren har kommunene totalansvar for både finansiering og levering av tjenestene, mens tjenestemottakerne utgjør den andre siden.

Da ordningen ble innført på 80-tallet, var Arbeiderpartiet fortsatt var preget av troen på planstyre. Det kommunale planstyret gjelder delvis fortsatt.

I min mastergradsoppgave om fritt sykehjemsvalg i Oslo, uttalte «Elise» at hun hadde ikke orket å leve hvis hun fortsatt måtte være på det forrige sykehjemmet hun bodde på. Og hun la til at «jeg har måttet kjempe for å komme hit».

Våre maktutredninger har slått fast at når det foreligger asymmetri i maktforhold, er faren for maktmisbruk til stede. Slik de kommunale velferdstjenestene er organisert, er det opplagt at det foreligger til dels svært store asymmetriske misforhold i makt.

Hagen-utvalget har foreslått at ideelle aktørers andel av omsorgstilbudet burde være 25 prosent. Hvordan skal vi få det til? Istedenfor dagens modell med kommunalt totalansvar, kunne vi skille ut finansieringsansvaret til staten, gjerne folketrygden.

Da ville for eksempel pårørende kunne hente sine gamle fra en annen kant av landet. Og da får vi en tredimensjonal modell med staten som betaler, kommuner, private og ideelle virksomheter som leverandører og pasient /bruker som mottakere (kunder). Ved det vil brukernes/pasientenes maktforhold opp mot tjensteutøverne styrkes betraktelig. For da vil de kunne velge seg bort fra tilbud som ikke passer.

Blant stortingspartiene er det i dag bare FrP som går inn for en modell med statlig eller folketrygdfinansiert velferd. I en artikkel i Sykepleien i 2019 stilte Barth Tholens, ansvarlig redaktør, spørsmål om man skulle si nei til et forsøk med statlig finansiering av kommunens omsorgstjenester – bare fordi ideen kommer fra Frp.

Det opprinnelig tyske subsidiaritetsprinsippet innebærer at offentlig, dvs kommunal og statlig produksjon av tjenester bare skal tre i kraft når privatdrevne løsninger er utilstrekkelig. Altså det offentlige kan finansiere, men bare subsidiært drive tjenester, mens de private og ideelle primært skal gjøre det.

Da det kommunale ansvaret for helse- og omsorgstjenester ble innført, var kronargumentet at beslutninger må kunne tas nærmest dem det gjelder. Men hvem står nærmest den det gjelder? Er det kommunepolitikerne eller er det de det gjelder og deres pårørende?

Med statlig finansiering eller folketrygdfinansiering kunne vi legge til rette for en god variasjon i tjenestetilbud. La derfor ildsjelenes drømmer få blomstre og slipp de gode krefter til. Da kan vi få en reell maktfordeling: Staten betaler, kommuner, ideelle og private tilbyr tjenester, og brukerne gis frihet og makt til å kunne velge og velge bort.

Og ikke minst, videre press mot kommunesammenslåinger kunne trolig unngås.