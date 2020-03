La byen blomstre, ikke gro igjen

Men dette skjer samtidig med at restene som er igjen av byens gamle park- og friluftsetat får stadig strammere budsjett å jobbe med. Ikke bare det. De får i tillegg stadig flere anlegg, som skal driftes og vedlikeholdes med mindre penger for en forventet stadig voksende befolkning. Når en by vokser og områder transformeres, bør det resultere i økte kvaliteter for alle innbyggerne i en by. Ikke det motsatte.

Vi blir stadig mer urbane og en større andel av befolkningen er ikke markatravere. Derfor er mer grønt i byen et viktig virkemiddel. Nærhet er essensielt i dette. Vi vet at jo nærmere disse ligger inngangsdøra, jo mer bruker vi dem.

I Byrådets samarbeidsplattform heter det at de vil ta vare på og styrke grøntområder som gir frilufts- og naturopplevelser som bidrar til god folkehelse og livskvalitet. De vil jobbe for nye grøntområder over hele byen.

Oslo skal ha levende nabolag med aktiviteter og opplevelser for alle, rikere naturmangfold og kort vei til flotte friluftsopplevelser. De vil ruste opp flere av byens parker og byrom og gjenåpne flere elve- og bekkeløp, samt etablere flere turtraseer og naturstier langs elver og turområder i byen – for å nevne noe.

Byen skal bli sunnere og vi skal bli sunnere. Vi skal ut i friluft og grønne omgivelser som er godt både for kropp og sjel. Noe som helt sikkert er et gode som forebyggende helsevern og for å holde helse- og sosialbudsjettet nede. Parker og nærmiljøanlegg i bylandskapet er viktig arenaer i dette. Det skal igjen bli mindre asfalt og mer grønt i byen, som en videreføring av tradisjonen med parker tilrettelagt som et gode for befolkningen i snart 150 år.

Her er det mye godt tankegods, men …

Det kan være moro å klippe en snor til et nytt anlegg og vise: «Dette har vi fått til». Men beviset på at det er et godt anlegg er vel snarere hvordan det ser ut og brukes etter noen år. Da hjelper det ikke med et sjenerøst investeringsbudsjett. Da trengs det også et økt budsjett for drift og vedlikehold.

Det er naivt å tro at det finnes vedlikeholdsfrie anlegg. Det gjelder uansett om det skal være et prydanlegg i sentrum eller en økologisk driftet slett med villflor og høyt gress.

Det er mulig det er en forventning om effektivitet, men nå er allerede det meste av bygging og drift av grøntanlegg og parker lagt ut på anbud. Dermed er det grunn til å tro at det meste av effektiviseringsgevinsten er tatt ut.

Jeg må beklage, men jeg klarer ikke helt å følge logikken til byrådet. Mener byrådet at standarden på anleggene ikke spiller noen rolle, eller er de i den tro at vi skal få en selvskjøttende natur, litt villmark, inn i byen?

Er drømmen om å ligge i grønne enger og tilrettelegge for biene, så er det ikke bare å vrenge opp asfalten. Da kommer det ikke et biomangfold, snarere et bio-få-fold, som de færreste ønsker. Det som dukker opp er verken en blomstermeny for pollinerende insekter eller egnet til å legge seg ned i.

Dét krever en aktiv handling for å få inn hageplanter og ville planter med et plantevalg som er tilpasset østlandsområdet, som gir et kontinuerlig blomsterflor fra tidlig vår til sen høst. Det er et byggeprosjekt! Det krever kompetanse og forstand, selv der en bruker økologiske prinsipper som grunnlag. Og det krever stell i alle år fremover. Det er naivt å tro at det finnes vedlikeholdsfrie anlegg. Det gjelder uansett om det skal være et prydanlegg i sentrum eller en økologisk driftet slett med villflor og høyt gress.

Dessuten bruker restparkvesenet en anselig mengde av sitt budsjett til renhold, for å rydde opp etter deg og meg. Det er fordi vi alle bare slenger fra oss søppel hvor som helst i den tro at morra vår kommer og ordner opp. Det gjør hun ikke! Det er det kun ansatte som er hyrt inn av kommunen som gjør. De pengene kunne de helt klart brukt til noe langt mer fornuftig, som grøntpleie av byens grøntanlegg.

For realiteten er nå at det er et stadig voksende etterslep i drift og vedlikehold av byens grønnstruktur. Resultatet blir kjapt at det blir et enormt behov for rehabilitering av anlegg om noen få år. Det koster skjorta! Det er lite langsiktig forvaltning av fellesskapets ressurser og slett ikke bærekraftig som byrådet ellers er opptatt av.

Primært hadde jeg nok kunne ønsket meg at Park- og friluftsetaten gjenoppstår som fuglen Fønix. En enhet hvor en samlet all god grøntkompetanse for planlegging, utvikling, nyanlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av de blågrønne strukturene og byens trær i et helhetlig og fremtidsrettet bærekraftsperspektiv.

Men uansett må det som er igjen av byens grønne forvaltning få anstendig rammevilkår og budsjetter til å stelle byens mangfold av grøntanlegg til glede for blomster og bier, for byens flora og fauna, og for oss tobeinte, i den grønne miljøhovedstaden Oslo.

Om ikke kan det synes betimelig å skrive om byens slagord fra «The Blue, green and the city in between» til «The Blue and the green, and nothing in between».