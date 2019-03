Kvinnekamp er mer enn abortkamp

Det er lett å glemme at kvinner som ikke støtter – eller har støttet - kampen for selvbestemt abort, likevel er – og har vært –viktige i kampen for likestilling og kvinnevelferd.

En gruppe som sjelden får den oppmerksomhet de fortjener er bondekvinnene og bygdekvinnebevegelsen. Går vi tilbake i historien, kan vi godt gi den mannlige delen av bondebefolkningen litt kred også.

Da kvinnesaken ble aktuell i Norge midt på 1800-tallet, var det borgerlige kvinners situasjon som inspirerte til opprør. Det handlet om myndighet og medbestemmelse i ekteskapet så vel som i samfunnet. Det handlet om særeie, rett til arbeid, selvrealisering og egen inntekt. Slike krav føltes ikke relevant hverken for arbeiderkvinnene eller bondekvinnene. Arbeiderkvinnene og bygdekvinnene hadde det til felles at kvinnekampen smeltet sammen med kampen for bedre levekår, men forholdet mellom kjønnene var annerledes på landet.

Bondekonene nøt større respekt og tillit fra sine menn. Det var en naturlig følge av arbeidsfellesskapet på gården.

Antakelig er Bondepartiet/Senterpartiets, og ikke minst bondekvinnelagenes, rolle undervurdert.

Jeg har i flere sammenhenger argumentert for at den viktigste årsaken til at vi er blant de mest kjønnslikestilte landene i verden, er velferdsstatspolitikken og den økonomiske og sosiale utjamninga etter andre verdenskrig. I det store og hele har Arbeiderpartiet fått æren for den utviklingen. Antakelig er Bondepartiet/Senterpartiets, og ikke minst bondekvinnelagenes, rolle undervurdert. Det kan illustreres ved historien om barnetrygden.

Venstrekvinnen Margarete Bonnevies forslag til barnetrygd er kjent i kvinnehistorien. Det var i realiteten et forslag til lønnsreform, knyttet til spørsmål om likelønn kontra forsørgerlønn. Kvinnesakskvinnenes dilemma var å finne en balanse mellom likestilling på arbeidsplassen og likestilling hjemme – forstått som oppgradering av husmorens rolle. Derfor ble lønnsreformer, mødrelønn og barnetrygd diskutert i sammenheng. Dertil kom den sosiale dimensjonen: hvordan bekjempe fattigdom, hvilket ikke minst gjaldt barnefamiliene. Bonnevies ambisjon om å få gifte kvinner ut i arbeidslivet hadde dårlige kår.

Annonse

Detaljene i Bonnevies forslag endret seg over tid og i ulike sammenhenger, men grunnsprisippet var hele veien at en «forsørgerkasse» skulle utbetale forsørgertillegg til lønnstakere med barn. Da hun alene utgjorde mindretallet i den statlige komiteen som leverte sin innstilling i 1937, foreslo hun trygd for de som tjente minst 2500 kr i året, bidraget skulle være gradert etter lønnsklasser og ordningen skulle finansieres av arbeidstakerne selv. Flertallet gikk inn for den linja arbeiderbevegelsen hadde stått for: Universell barnetrygd, lik for alle og finansiert av staten.

Men da regjeringen la fram sitt forslag rett etter krigen, var det ikke komiteens flertallsforslag som lå til grunn. Det liknet Bonnevies dissens. En vesentlig forskjell var dog at regjeringen foreslo en forsikringsordning finansiert av arbeidsgiverne, og satte dessuten en øvre inntektsgrense på 9000 kr. Barnetilskuddet ville altså ikke kommet bønder og fiskere til gode, eller andre selvstendignæringsdrivende for den saks skyld.

Bondekvinnelagene reagerte kraftig og pekte på det urimelige i at bare lønnsmottakere skulle motta slik støtte. Bondepartiets stortingsgruppe handlet raskt og foreslo en barnetrygd som omfattet alle yrkesgrupper med inntekt under 6000.

Protestene mot proposisjonen førte til at den ble trukket tilbake. Rett nok stod ikke bygdefolket alene med kritikken, for eksempel var arbeidsgiverne også misfornøyd. Likevel er det rimelig å anta at bygdekvinnene bidro til at Einar Gerhardsens rene Arbeiderpartiregjering kunne trekke proposisjonen tilbake. Dermed var grunnen også beredt for arbeiderbevegelsens idé om en universell ytelse.

Det nye lovforslaget, som kom i august 1946, omfattet ikke bare alle yrkesgrupper, men var lik for alle og hadde heller ingen inntekstbegrensninger. Dessuten skulle trygden utbetales direkte til mødrene; noe også bondekvinnene hadde vært pådrivere for.

Beløpet var imidlertid beskjedent. På begynnelsen av femtitallet foreslo Husmorforbundet og Kvinnesaksforeningen derfor på nytt barnetillegg for lønnsmottakere. Igjen protesterte bondekvinnene. Bondekvinnelaget bad regjeringen øke barnetrygdsatsene i stedet.

Bondebevegelsen har satt tydelige preg på utviklingen av velferdsstaten. På samme måte som arbeiderbevegelsen ikke alltid tenkte kvinnesak, har kvinnene i begge leire bidratt sterkt til den nordiske velferdsstatsmodellen, som er helt nødvendig for likestilling og kvinnefrigjøring. Det er fundamentet for den senere såkalte kvinnevennlige politikken.

Nå gjelder det å stå sammen om å forsvare denne politikken, mot det nyliberale økonomiske regimet, uavhengig av hva vi måtte mene om abortloven.