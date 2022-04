Kvifor er god forvalting av hjortebestanden naudsynt?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Omsyn til skogeigarar og bønder si inntekt, påkøyrsler av hjort og biologisk mangfald krev ei meir berekraftig forvalting av hjortebestanden enn den som er i dag.

Bestanden av hjort har om lag dobla seg sidan årtusenskiftet. Hovudgrunnen er ei underhausting av dyr ved jakt, men og milde vintrar dei siste 10-åra med stor overleving av hjort.

Den store hjortestamma gjer at ein ikkje oppfyller fleire mål i forvaltinga;

1) bestanden skal forvaltast biologisk forsvarleg ut frå kjønns- og alderssamansetjing slik at ein opprettheld ei hjortestamme i god kondisjonstilstand

2) hjorten skal ikkje valda urimeleg skade på jord- og skog

3) hjorten skal ikkje utgjera ein trussel mot biologisk mangfald

4) redusera talet på trafikkuhell med hjort

Med aukande hjortestamme aukar konkurransen om mat og som påverkar dyra sitt ve og vel. Overvakingsprogrammet for hjortevilt har sidan 1991 synt ein samanheng mellom nedgang i slaktevekt for både kalv og ungdyr og bestandstettleik. Det er funne ein reduksjon i fertilitet blant 1,5 år gamle hodyr.

Ein streng vinter det eine året kan føre til vinterdød og gje dårleg vektutvikling hjå kalv og ungdyr som overlever, og påverkar rekrutteringa til bestanden gjennom kor mange koller som fostrar kalv.

Godt sumarbeite påverkar vektutviklinga og moglegheita for kalv og ungdyr til å overleva neste vinter, og fleire unge koller vil kunne fostre kalv.

Vi har nett avslutta ei gransking av beiteskade av hjort i skog i utvalde kommunar langs kysten frå Suldal i sør til Agdenes i Trøndelag. Dette er område med stor tettleik av hjort og er kjerneområde for hjorten i Noreg. Vår gransking, saman med andre, syner at hjortens skader i skog og på dyrka areal med gras fører til store økonomiske tap for skogeigarar og bønder.

Skade i foryngingsfelt er beiting av topp- og sideskot, og i ung produksjonsskog borkgnag på stamma av gran og furu. Føreset vi at 25 prosent av grantrea som er utsette for borkgnag døyr fann vi eit verditapet ved sluttavverking som varierte mellom 515 og 1715 kroner per dekar for høvesvis skogsjord med låg- og høg produksjonsevne.

Opplysningar frå kommunal skogbruks- og viltforvalting tilseier at det stadvis er vanskeleg eller uråd- å få opp ny produksjonsskog grunna beiteskadar, sjølv med suppleringsplanting av gran eller ved frøtrestilling og naturleg forynging i furu.

Omfanget av beiteskade auka di lenger plantefeltet med gran var lokalisert frå veg. Men, det skal og nemnast at gransnutebilla og gjer stor skade på unge granplanter som nett er sett i jorda . Skadane frå hjort og snutebiller fører til skog med få tre per dekar og dermed redusert tømmerverdi den dagen skogen skal hoggast.

Våre berekningar synte eit framtidig verditap på 33 prosent samanlikna med om granbestanda hadde tilrådde tal planter per dekar og ikkje var utsette for beiteskader i foryngingsfasen.

Beiteskade i eng er størst der det er kort avstand mellom skog og eng. Hjorten søker ly i skogen om dagen og beitar gras i skumringa og fram til morgon gry. Beitepresset og reduksjon i avling er størst i ung eng der hjorten beitar frå seinsommar gjennom vinteren til våren. Då søkjar hjorten tilhald i utmark og fjellområde der den livnærer seg på gras, urter, lauv og nye skot på lyng og buskar.

"Beitinga av hjort i utmark kan vera så omfattande at biologisk mangfald reduserast."

Beitinga av hjort i utmark kan vera så omfattande at biologisk mangfald reduserast. Mest i augnefallande er omfattande beiting på einskilde lauvtreslag, som rogn, osp og selje. Jamvel gamle styvingstre av ask og alm er utsett for borkgnag. I verna område med barlind og edellauvskog er beitetrykket så hardt at det er vanskeleg å få opp nye framtidstre.

Jakta er viktigaste dødeligheitsfaktoren for hjorten og styrer i stor grad utviklinga av bestanden. Bestanden er for stor i mange regionar , og alder- og kjønnsbalansen ofte skeiv, då det over tid har vore for lite uttak av kalv og hodyr og for sterkt uttak av hanndyr.

Auka jaktuttak i ein bestand slik at ein går frå vekst til reduksjon i bestandstorleiken, krev at ein samstundes ofte gjer ei endring i alders- og kjønnsfordelinga i uttaket. Det betyr redusert uttak av bukk og auke i uttak av kalv og unge hodyr. Det er viktig å understreka at fordelinga i både tal felte dyr i forhold til areal, hjortetettleik, kjønn- og aldersfordeling må tilpassast den lokale bestanden.

Tiltaka kan og medverka til å betra kondisjonstilstanden i hjortebestanden, og snu utviklinga med nedgang i slaktevekt. Det er viktig å ha god kjennskap til og følgja utviklinga i hjortebestanden lokalt og regionalt tett, og å gjera tiltak med bestandsregulering slik at skadeverknadane for jord- og skogbruk ikkje vert store og økonomisk tyngjande.