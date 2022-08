Kven bryr seg om dei lokale kulturhusa?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Noregs Ungdomslag har gjennom prosjektet Huset i Bygda tatt initiativ til å kartlegge alle organisasjonseigde kulturhus i Noreg. Prosjektet skal gi ein oversikt over og vere ein ressurs for dei organisasjonseigde husa – ungdomshusa, grendehusa, samfunnshusa, bedehusa og bygdehusa.

I dette arbeidet samarbeider vi tett med fylkeskommunar og tilbyr gratis rådgjeving til huseigarar om korleis dei kan ivareta og utvikle husa vidare.

Kulturhusa er midtpunkt i grender og bygdelag og er viktige arenaer for frivillig kulturarbeid, som dans, teater, bunadsarbeid, klubbaktivitetar og anna kulturarbeid. På denne måten medverkar dei til auka bulyst i distrikta. Husa er òg viktige inkluderingsarenaer i eit stadig meir fleirkulturelt samfunn og fungerer som motvekt til sentralisering.

I møte med politikarar og styresmakter vert Noregs Ungdomslag ofte møtt med behovet for auka kunnskap. Arbeidet til Huset i Bygda syner at den kunnskapen har vi. Det er meir eit spørsmål om styresmaktene klarer å nyttiggjere seg av den kunnskapen som finst, og bruke lag og organisasjonar til å bygge gode lokalsamfunn.

Noregs Ungdomslag har difor studert eit utval av offentlege kulturstrategiar. Her varierer kunnskapsnivået og sjølv nye planar har store kunnskapshol. Fellesnemnaren er at planane ofte tar lite omsyn til husa og laga som eig dei. Hurdalsplattforma til regjeringa understrekar ulikskapen.

Regjeringa vil lage ein nasjonal plan for idrettsanlegg, men har gløymt frivilligheita sine behov for tenlege kulturhus. Først og fremst er det behov for auka forståing og interesse for desse lokale kulturhusa, både på kommunalt, regionalt og ikkje minst nasjonalt nivå om vi verkeleg skal få ut potensialet som ligg i kulturhusa.

Kartlegging utført av Huset i Bygda syner at det truleg finst om lag 5000 organisasjonseigde kulturbygg i Noreg i dag. Huset i Bygda har rekna ut at desse kulturhusa treng minimum to milliardar kroner til vedlikehald for å kunne møte dagens standard og krav. Med dagens fokus på sirkulærøkonomi finst det heller ikkje noko betre tiltak enn å ta vare på og utvikle dei eksisterande kulturhusa.

I dag består inntektene av ein kombinasjon av kontingent, utleige og årlege basar- og marknadar. Inntektspotensialet er på denne måten avgrensa. Auke i faste kostnadar gjer at eigarane disponerer stadig mindre frie midlar til vedlikehald og utvikling av nye aktivitetar.

Samstundes har statlege støtteordningar vorte redusert monaleg. Frå 2013 har delen tippemidlar som går til kulturhus falle frå 135 millionar til 54,6 millionar kroner. Eit kutt på nesten 60 prosent. Her saknar vi oppfølging av stortingsmeldinga om Kulturens kraft frå 2018, der ein av prioriteringane i meldinga var å vurdere innretning og fordeling av spelemidlar til kulturbygg innanfor tippenøkkelen.

Vi ser òg at det er ein systematisk forskjellsbehandling mellom idretts- og kulturbygg ved at det ikkje eksisterer nokon tilsvarande momskompensasjonsordning for sistnemnde. Det er med på å undergrave moglegheita til større utbetringar på husa og forverrar økonomien til huseigarane.

Huset i Bygda får jamlege tilbakemeldingar på at straum, forsikring og auke i offentlege avgifter tek stadig større del av driftsmidlane til kulturhusa. I 2021 var det i snitt ein auke på straumkostnadane på 31 prosent.

Einskilde lag hadde kostnadsauke på over 50 prosent. Det er Ingen grunn til å tru at situasjonen er betre i 2022. For mange lag utgjer forsikringa i tillegg stor del av dei faste kostnadane.

Sjølv om kulturhusa har ei viktig rolle i det lokale kulturlivet, er heller ikkje dei forskåna for auke i offentlege avgifter. Som følgje av manglande vedlikehald har kommunane varsla betydeleg auke i offentlege vatn og avlausgebyr i åra framover. Allereie no ser vi at fleire kommunar har auka gebyra med over 10 prosent.

I tillegg kjem behov for teknisk utstyr. Ifølge Norsk musikkråd er berre ti prosent av lokala brukt til musikkøving eigna til føremålet. I 2020 var samla søknadssum til Kulturrom, tilskotsordninga for teknisk utstyr og lokale, 363 millionar kroner, mens samla pott var på 41,5 mill. Dette svarar til 11,4 prosent av samla søknadssum!

Om ikkje det vert sett i gang ein målbevisst satsing på desse husa vil etterslepet på to milliardar kroner auke i åra framover. Det er difor eit prekært behov for opptrappingsplan knytt til vedlikehald og utvikling av organisasjonseigde kulturhus.

Fjerning av gåveforsterkingsordninga til kunst- og kulturformål har frigjort 70 millionar av speloverskotet frå Norsk Tipping AS til kulturføremål. Ein start vil vere å overføre desse midlane til tilskotsordninga til kulturbygg. Dette vil auke dagens ramme frå 56,4 til 126,4 millionar kroner. Dette vil òg vere i tråd med stortingsmeldinga om å vurdere innretning og fordeling av spelemidlane til kulturbygg.