På Vestlandet er vi etter kvart litt i tvil om vi framleis er ein del av heile landet. Om vi skal halde fram å vere det, må det gjerast grep fort.

Frp har hatt som mål å gjere maten billigare. Med Listhaug som minister skulle det opnast for større fridom for oss i jordbruket. Vi skulle få lov å produsere mykje meir.

Skulle ein få støtte til driftsbygningar gjennom Innovasjon Norge, måtte ein byggje for auka produksjon, anten ein hadde ønske om å auke eller ikkje. Om ein hadde areal til denne auken, vart ikkje vektlagt.

Auka produksjon skulle gje auka inntekt. Men som forventa førte dette til overproduksjon på dei fleste område, prisane gjekk ned og resignasjonen tok til å få fotfeste. Ein får dårlegare betalt for arbeidsinnsatsen ein legg ned. Om ein driv med sau, får ein mindre betalt per kilo lammekjøt, og for sauen får ein omtrent ingenting. Driv ein med mjølk, skal ein redusere produksjonen, og meir av literprisen blir borte i omsetningsavgift.. Kyr og sauer utpeika som klimaverstingar fordi dei fis og rapar, utan omsyn til at dette er ein naturleg del av kretsløpet.

Landet vårt er mangfaldig. På Vestlandet har vi utfordringar med bratt og krevjande areal. Vi har mykje av alt som har med natur å gjere. Mykje fjell, mykje fjordar, mykje nedbør. Turistane er opptekne at det bur folk i jordbruksarealet, noko som blir meir og meir sjeldan. Dei blir imponerte over at folk i desse bygdene tek arbeidet med å stelle desse tungdrivne areala. For tungdrive er mykje av det. Enten er det så bratt at det er ei utfordring, eller så er det flatt og treng drenering.

På store delar av Vestlandet er det sau og storfe som er aktuelt å drive med om ein vil drive gard. Her kan vi produsere mjølk og kjøt på areal som elles ikkje ville bli nytta.

Omleggingane vi fekk då Sylvi Listhaug fekk herje, svekka Vestlandet i forhold til andre delar av landet. Tilskota som skulle vere med å utjamne skilnadane, vart flata ut. Dei vart endra til fordel for tilskot som vaks i takt med at ein kunne levere fleire kilo kjøt og fleire liter mjølk.

Vi har fått ei omlegging der areal som kan brukast til korndyrking, no blir brukte til grasproduksjon. Ut frå det som tidlegare er skrive om den mangfaldige geografien, er dette uheldig. Skal vi auke sjølvforsyninga, må ein nytte tilgjengeleg areal til kornproduksjon, eigna areal til produksjon av frukt og grønt, og andre område skal brukast til beitedyr og grasproduksjon.

Klimapanelet i FN, IPCC, seier det er nødvendig å ta i bruk alle tilgjengelege ressursar til matproduksjon, og at produksjonen må vere tilpassa dei naturgjevne forholda. Sjølvforsyningsgraden i Norge er no på mellom 30 og 40 prosent. I eit land med så varierande klima, geografi og så lite areal som eignar seg til matproduksjon, bør ein nytte det arealet ein har best mogeleg, og på ein berekraftig måte. Vi treng norsk mat i eit evigheitsperspektiv.

Vi i jordbruket vil gjerne gjere ein innsats for betre miljø, klima, dyrevelferd og låg bruk av antibiotika. Oppgåva vår er å produsere mest mogeleg av det den norske forbrukaren et. Då må vi ha økonomiske rammer som gjer det.

Vestlandet er det område det har blitt meldt inn flest mjølkekvoter til sal. Her er minst bruk i areal, mange mjølkebruk med 15- 30 mjølkekyr, og snittbuskapen på sau ligg på rundt 50 dyr. Det er avgjerande for jordbruket at ikkje fleire avviklar drifta. Vi har ikkje ein bonde å misse!

Skal Vestlandet framleis vere ein del av heile landet, må ein ta grep no. Vi må prioritere små og mellomstore bruk, vi må betre økonomien for dei som driv med kjøt og mjølk, og vi må fokusere meir på produksjonsmåte enn på volum. Vi treng investeringsordningar som gjer det mogeleg å oppgradere gamle bygningar til gjeldande forskrifter og funksjonalitet, fordi kvart gardsbruk i drift har ein verdi for samfunnet. Ein må innrette investeringsverkemidla slik at dei som ønskjer halde fram å dyrke jord og produsere mat får høve til det, utan å setje seg i gjeld på måten vi ser i nabolanda våre. For kvart bruk som blir nedlagt, blir jordbruksmiljøet mindre, og det blir meir einsamt å vere jordbrukar. Misser vi jordbruk i delar av landet, fell grunnlaget for mykje av det all politikk i landet vårt byggjer på.

Eit aktiv jordbruk er ein føresetnad for levande bygder. Forsvaret er opptekne av at jordbruk i heile landet er viktigaste beredskapen vi har om det oppstår krisesituasjonar. Og kriser kan kome, det skal ikkje meir enn eit lite virus til.

Gjennom å stryke dei områda der det trengst mest, vil ein faktisk kunne rette nakken og seie: «Ja, vi meiner det når vi seier vi skal ha jordbruk i heile landet!»