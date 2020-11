Sier du «kunstgjødsel» istedenfor «mineralgjødsel» blir du fort plassert i en leir som gir denne typen gjødsel skylda for alt fra utarmingen av jord til klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Men kunstgjødselen i seg selv gjør ikke noe av dette, det er måten vi driver landbruk på som er problemet.

Kunstgjødselens forbannelse kunne vært tittelen på en hel bok, for det er mye å si om både fordeler og ulemper med kunstgjødsel og hvordan den både har formet landbruket og ført til at vi i dag kan brødfø en planet med over 7 milliarder mennesker. Men la oss se på det grunnleggende først.

Før kunstgjødselen var avlingene små og jorda rik på organisk materiale. Man gjødslet med fast husdyrmøkk som hadde tapt mye av næringsinnholdet sitt på grunn av utette møkkakjellere og spedde på med litt belgvekster i omløpet.

Jordhelsa hadde det nok utmerket (mer om jordhelse en annen gang) og moldinnholdet var høyt, men åkerjorda var ofte utarmet likevel, i den forstand at man kontinuerlig fjernet mer næringsstoffer fra jorda i form av avling enn det man tilførte som gjødsel.

For jord er ikke noe uuttømmelig lager av plantenæring. Bortsett fra nitrogen fra N-fikserende belgvekster og ørlite grann forvitring, må næringsstoffer som fjernes erstattes for at systemet skal være i balanse.

Så kom kunstgjødsla, og avlingene skjøt i været. Man kunne ha større åkerarealer og færre husdyr, og likevel få store avlinger. Plantene manglet ikke lenger de viktigste næringsstoffene N, P og K.

På 50-tallet innførte Einar Gerhardsen kanaliseringspolitikken for å øke sjølforsyninga av korn og effektivisere landbruket. Korn skulle dyrkes på flatbygdene på Østlandet og i Trøndelag, mens husdyr ble forvist til «distriktene».

Resultatet vi ser i dag er ikke bare at vi til en viss grad er sjølforsynte med matkorn og kjøtt, men også at åkerjorda vår er utarmet i den forstand at den har mistet mye av sitt opprinnelige moldinnhold. Og jo mindre mold, jo mindre har den av porøsitet, vannlagringskapasitet, erosjonsstabiltet, rotutvikling og jordliv.

Til gjengjeld flyter de mest intensive husdyrdistriktene over av møkk, til forkleinelse for både jord og miljø. Så Gerhardsen og Per Harald Grue har grunnleggende sett skylda for dagens misære når det gjelder krisa mye norsk jord befinner seg i, for ikke å snakke om absurditetene i husdyrnæringa.

Så hvorfor gikk vi fra en type utarming av jord til en annen? Og finnes det en mellomting eller andre løsninger? Svaret på det første er «kunstgjødselens forbannelse». Den er billig, lett å bruke og løsriver dyrking av åkervekster og grønsaker fra husdyrhold og resirkulering av organisk materiale.

En effekt som forsterker misæren er at korn er en type plante som tilfører jorda lite organisk materiale. En kornåker er grønn i omlag tre måneder, og resten av året ligger jorda som oftest brakk eller i stubb.

Til sammenlikning driver gras og beiter fotosyntese fra snøen går om våren til frosten setter inn om høsten. Det er karbonfangst som i stor grad ender i jorda og bidrar til at eng- og beitejord ikke opplever noen utarming av moldinnholdet og har et langt rikere jordliv.

I tillegg til at korn tilfører jorda lite karbon pga kort vekstperiode er det også en type plante der mye av næringsstoffene fjernes med avlingen. De eksporteres fra gården og ender opp som kloakk og avfall som i svært liten grad kommer tilbake til jordene de kom fra.

Det er denne nettoeksporten av organisk materiale og næringsstoffer, samt kornets elendige evne til å vedlikeholde jordas moldinnhold, som gjør at åkerjord gradvis utarmes av kunstgjødselbasert landbruk. Det er ikke kunstgjødsla i seg sjøl som er skadelig, og heller ikke pløying og annen jordarbeiding, med mindre det fører til erosjon og pakkingsskader.

Les også: Norge slutter seg til samarbeid for å lagre mer karbon i jorda

Kunstgjødsel inneholder ikke organisk materiale, og i mer enn 70 år har vi ignorert at dette er et alvorlig strukturelt problem. Man høster avling og erstatter kun mineralnæringsstoffene. Det organiske materialet som forsvinner tillegges ingen verdi.

Matvareindustrien har kapitalisert jordas moldinnhold, og tatt det ut som billig mat. Skal dette reverseres må matvareprisene, særlig kornprisene, ta hensyn til at det koster å vedlikeholde jorda og at dette er en integrert del av produksjonskostnadene.

Kloden vår har tapt enorme 135 milliarder tonn karbon fra jord på grunn av landbruk. Det er 25 prosent av økningen av CO2-nivået i atmosfæren. Det vil koste mer enn dagens satser for karbonfangst å reversere dette, for det er ikke bare snakk om å fange karbon. Det trengs en kontinuerlig prosess for å nå et høyere likevektsnivå av mold i jorda der påfyllet er større enn tapet.

Det er litt som å fylle vann i en bøtte som lekker. Men vi har ikke noe valg, så det er bare å brette opp ermene og bemanne pumpene.