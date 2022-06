"Tenk hvis det øvrige samfunnet hadde hatt halvparten av stå på-viljen og arbeidsmoralen!"

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg synes uansett det er på sin plass å gi en hyllest til generasjonen som har holdt det gående i fjøset de siste 40-50 årene etter forrige opptrappingsvedtak.

Jeg har bare min egen erfaring å by på, men jeg har opplevd fascinerende stor kontrast i mental innstilling til livssituasjonen som gårdbruker mellom meg selv og forrige generasjon.

Jeg har fått føle på kontrasten fra et vanlig arbeidsliv til livsstilen som fjøsrøkter og melkeprodusent i et krevende båsfjøs. En dag jeg kom inn til middag etter enda en halvgått 15 timers arbeidsdag ga jeg uttrykk for misnøye med arbeidsbelastningen. Da fikk jeg høre av en særdeles snill og raus, men beinhard svigerfar at det der er bare syting og det måtte jeg slutte med.

Når man legger ned et sted mellom 3500-4000 timer i året for å produsere mat til befolkningen er den tilbakemeldingen ganske spinnvill sammenlignet med et vanlig arbeidsliv. Det gjenspeiler likevel en fantastisk innstilling til gårdsarbeidet og en utrolig arbeidsmoral.

Da jeg også ga uttrykk for sterkt manglende fritid var han uenig, for han mente jeg hadde masse fritid. Det var fritid da jeg satt og spiste middag med familien eller kjørte 30 min ned til Felleskjøpet på Oppdal og skravla litt med de ansatte der. Eller da jeg måtte en tur i verkstedet for å skru, for det synes han var artig.

For å definere noe som fritid vil jeg kunne disponere tiden fritt til å løpe og gå på ski i fjellet, eller å ha råd til avløser og dra ut på helgetur langt bort fra fjøset for å få litt miljøforandring med familien. Vi ble aldri enige om hvordan vi definerte fritid.

Da vi flytta fra Oslo til Oppdalsfjella snubla jeg med et lite flyttelass i hendene på vei ut av boden i Oslo, kløna det til og knakk et bein i foten. Jeg hørte det knakk. Jeg forsøkte å glemme det ettersom fjøset venta neste morgen. Da jeg passerte Lillehammer måtte jeg allikevel innom sykehuset sent på kvelden for å få påvist brudd i et bein til en tå og fikk sykemelding i 14 dager med streng beskjed om å ta det rolig.

Det var det selvfølgelig bare å glemme. Jeg var hjemme kl 04 og i fjøset kl 07, men der møtte jeg forrige generasjon som allerede hadde fått med seg uhellet. Jeg fikk klar tilbakemelding;

«Jeg hører du har knekt foten? Men du har da to bein og bare halter litt. Hvor i all verden er den knekte foten? Har du et lite brudd inne i foten, sier du? Nei, vet du hva, det der er ikke noe å bry seg om. Brudd i hender og tær vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har hatt. Nei, det er bare å mjølke videre og halte litt et par uker, det går fint.»

Disse tilbakemeldingene gir innsikt i en vanvittig imponerende arbeidsmoral der nøysomhet og beinhard innsats har preget hver eneste dag hele livet! Beinharde, men samtidig snille og rause som dagen er lang.

De er fornøyd med lite, er storfornøyd med livets reise på tross av enorme arbeidsmengder, er som regel i godt humør og finnes ikke et sekund bitter på at de ikke har vært i nærheten av å holde følge på velstandsutviklingen som samfunnet ellers har opplevd.

"Tenk hvis det øvrige samfunnet hadde hatt halvparten av stå på-viljen og arbeidsmoralen!"

Det er inspirerende og imponerende! Tenk hvis det øvrige samfunnet hadde hatt halvparten av stå på-viljen og arbeidsmoralen!

Det har fått meg til å reflektere om denne holdningen kan være toneangivende for hele den generasjonen, og at dette kan ha sammenheng med kravene i tidligere jordbruksoppgjør.

Samfunnet må nå erkjenne at bøndene ikke kan basere fremtiden på «stå på døgnet rundt-metoden» i fjøset. Det gir ikke anstendig og tilstrekkelig inntekt og et godt familieliv etter dagens standarder. La oss allikevel bli inspirert og motivert av denne mentale innstillingen til jobben som kommer i tillegg til gårdsarbeidet fremover for tette inntektsgapet!

Etter fjorårets brudd med staten mente jeg at vi burde ha krevd mye mer enn vi gjorde, gjerne 10 milliarder kroner, men i en lærerik samtale med Lars Petter Bartnes etter 400 kilometer i traktor til Stortinget fikk jeg et lynkurs i storpolitikk.

Da forstod jeg at store krav uten grunnleggende forståelse og kunnskap om landbruk, i forhold til andre næringer som også slåss om store midler, ville bli avfeid av politikerne og latterliggjort av forbrukerne. Den eneste veien for å få gjennomslag for en realistisk opptrappingsplan var mobilisering til massiv innsats fra alle bønder og tillitsvalgte som fortalte sine tøffe historier på tv, i riksaviser og lokalaviser.

Mottakerne var politikerne og forbrukerne, og hensikten var å øke kunnskapsnivået om de respektløse vilkårene mange bønder lever under. Det var mange som tenkte det samme, og heldigvis fikk vi skikkelig drahjelp av fem mann i Bondeopprøret, i tillegg til fantastisk innsats gjennom hele året fra veldig mange tillitsvalgte. Resultatet har blitt et vanvittig bra moment med tydelig økt kunnskapsnivå blant forbrukere, stortingspolitikere og regjering.

Selvfølgelig er det forbanna trist med den ufattelige kostnadsøkningen som tok store deler av det historiske oppgjøret. 40.000 kroner i tetting av inntektsgapet er en start selv om det gjenstår at bøndene får pengene på konto og kan bekrefte i regnskapet at lønna har blitt bedre.

Etter de siste 12 intense månedene er det nå ufattelig viktig at vi holder trykket oppe og opprettholder landbruket på dagsorden, slik at kunnskapsnivået vi nå har bygd opp ikke forvitrer før neste års oppgjør. Jeg er oppriktig bekymra for at mange forbrukere og politikere tror og mener at bøndene fikk sitt store oppgjør i år og at det var velfortjent, men at de nå må være fornøyd flere år fremover.

Vi har Hurdalsplattformen å lene oss på og den må vi stole på og bruke for alt det er verdt. Heldigvis har vi en minister og regjering som tilsynelatende har forstått alvoret, men årets resultat med 40 prosent av kravet til tetting av lønnsgapet, og trolig langt lavere prosent i tetting av hele gapet, viser at vi ikke kan ta noe for gitt og hvile på fjorårets innsats. Bondeopprørerne har trådd til side og nye og gamle tillitsvalgte og andre bønder må ta stafettpinnen fra dem og fortsette trykket.

Kommunikasjon og historiefortelling etter årets historiske oppgjør er et nøkkelbegrep fremover på lik linje med i fjor. Det er viktig å ha sterkt nivå på kunnskap og kompetanse om landbruksnæring og politikk i utsatte verv og stillinger, men i krisetider er det like viktig å få med folk på laget som er gode til å fortelle historier fra virkeligheten som kunnskapsløse forbrukere og politikere forstår.

Derfor er det viktig å vurdere begge deler når det velges og rekrutteres engasjement fremover på alle nivåer. Hvis det er noen der ute nå, som har evner og egenskaper til å fortelle budskapet og kjenner på kapasitet til å bidra med mediesaker og by på seg sjøl, så er det bare å tre frem i front. Ta motstanden, ta ansvar og ta en for laget det neste året! Jeg ønsker deg masse lykke til!