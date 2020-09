Kua og kalven får det bedre når de lever sammen

De siste ukene har det pågått en diskusjon i Nationen om hvorvidt melkekua bør få ha kontakt med kalven sin. Kua føder en kalv i året for å opprettholde melkeproduksjonen, og tradisjonelt skilles ku og kalv fra hverandre ved fødselen eller få timer etter.

Les også: Ku og kalv sammen i mjølkeproduksjonen

All husdyrproduksjon er i økende grad avhengig av samfunnets aksept, som omfatter krav om god dyrevelferd, for å være bærekraftig. Etiske oppfatninger om hva som er rett og galt endres over tid. Det er derfor ikke uvanlig at driftsformer som tidligere ble ansett for å være uproblematiske, må endres i takt med mer kunnskap og relativt større vektlegging av dyrenes livskvalitet.

"Det er ikke uvanlig at driftsformer som tidligere ble ansett for å være uproblematiske, må endres i takt med mer kunnskap og relativt større vektlegging av dyrenes livskvalitet."

Derfor skal båsfjøsene fases ut og erstattes av løsdrift, og derfor er det obligatorisk at dyra skal få komme ut om sommeren. Praksisen med å skille kua og kalven har kommet i søkelyset de siste årene. Temaet ble tatt opp allerede i stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd fra 2002-2003, som gikk forut for ny dyrevelferdslov i 2009. Nå praktiserer et økende antall melkeprodusenter over hele Europa å la ku og kalv ha kontakt, og næringen selv ved International Dairy Federation (IDF) har satt det på agendaen.

Les også: Ku og kalv får det betre med nytt prosjekt

Nationens leder 21.08 tar opp dette spørsmålet. Det slås fast at «norsk matproduksjon må ha et våkent øye til forbrukernes oppfatninger av dyrevelferd», samtidig som det advares mot å «projisere menneskelige følelser og tanker over på dyr». Nationen framholder at dyrevelferdsarbeidet må skje på vitenskapens og erfaringens grunn, og ønsker forsøk og forskning på ku og kalv velkommen.

Les Nationens leder:

Annonse

Les også: Skille ku og kalv

Nå i høst ble det igangsatt et stort forskningsprosjekt: Funksjonelle løsninger for kontakt mellom melkeku og kalv (SUCCEED). Prosjektets formål er å utvikle vitenskapelig baserte og praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs som gjør at melkekyr kan få ha kontakt med kalven sin. Dette mener vi vil gi både kalven og kua bedre liv, men det er også utfordringer med en slik driftsform, som ses spesielt på.

Les også: Nationen ramser opp gamle myter som støtter praksisen med å ta kalven fra kua

Prosjektet vil være helt i front når det gjelder utvikling av systemer som ivaretar dyrevelferd og dyrehelse, tilfredsstiller forbrukernes forventninger, og som er tilpasset gårdbrukers krav til en praktisk og moderne drift. Prosjektet undersøker tekniske løsninger som tillater kontakt mellom ku og kalv i løsdriftsfjøs med melkerobot eller melkestall, og vil se nærmere på sambeiting mellom ku og kalv for besetninger med vårkalving.

Les også: Ku og kalv kan gå mer sammen med ny teknologi

Kort- og langtidseffekter av diing på melkeproduksjon, fruktbarhet, helse og atferd vil undersøkes. Synspunkter fra aktørene i verdikjeden for meieriprodukter skal kartlegges for å få kjennskap til nåværende og framtidige hindringer så vel som muligheter, ved å tillate mer kontakt mellom ku og kalv. Økonomiske konsekvenser av økt ku-kalv-kontakt vil også vurderes.

Et system for å registrere morsatferd med tanke på framtidig seleksjon for morsegenskaper, vil bli utviklet. Prosjektet tar mål av seg å skaffe solid, vitenskapelig fundert kunnskap som grunnlag for å gi praktiske anbefalinger til melkeprodusenter. Med denne kunnskapen kan Tines rådgivere bistå bønder som ønsker å la ku og kalv få ha kontakt i ulike fjøsløsninger. Slik vil prosjektet øke dyrevelferden, sikre god dyrehelse og bidra til en bærekraftig og framtidsrettet melkeproduksjon.

Prosjektet er finansiert gjennom Styret for "fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter" (FFL) og styret for "forskningsmidler over jordbruksavtalen" (JA). Det ledes av Veterinærinstituttet, som tidligere har hatt et doktorgradsprosjekt på samme tema. Forskningen skjer i samarbeid med forskningsinstitusjonene NMBU, Nibio, Ruralis og NORSØK og næringspartnerne Tine, Geno, Felleskjøpet Agri, Norgesfôr, DeLaval og Nofence, samt tre utenlandske forskningsmiljøer.