Kroken på døra for Trøndersk Matfestival?

Oi! Trøndersk Mat og Drikke har mistet 50 prosent av sine inntekter på grunn av covid-19, og har likviditet fram til 31. desember i år. Oi-kraften som i over 15 år har bidratt til å bygge Trøndelag som en internasjonal matdestinasjon, kan forsvinne i januar 2021.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke er selskapet bak Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim. Vi har tapt 10 millioner kroner i inntekter på grunn av arrangementsforbudet til regjeringen. Det er dramatisk for en liten organisasjon som skaper mye med få ressurser. I tillegg til festivalene våre jobber vi med å løfte fram kunnskap om trøndersk matproduksjon og våre produsenter på nettstedet matriketmidt.no, rekruttering til matfag på videregående skole, mer lokalmat på institusjoner for eldre og mer relevant forskning for midt-norsk jordbruk gjennom Grønn Forskning.

"Vil matministeren ta ansvar for matfestivalene i landet, slik som kulturministeren har tatt ansvar for kulturarrangement?"

Vårt arbeid springer ut fra Trøndersk Matmanifest som satte standarden i Norge for hvordan man kan jobbe med økt verdiskaping for norsk matproduksjon regionalt. 4. februar 2021 har Trøndersk Matmanifest ti-årsjubileum, og et strukturert og systematisk arbeid har blant annet bidratt til at Trøndelag har fått status som European Region of Gastronomy i 2022. Oi! Trøndersk Mat og Drikke er en sentral aktør når Trøndelag skal samles i arbeidet for å markere Trondheim og Trøndelag og som den viktige matdestinasjon i Nord-Europa.

Vi har siden april jobbet sammen med Gladmat og Bergen Matfestival opp mot Landbruks- og matdepartementet for å sikre at mat- og drikkefestivalene også får ta del i regjeringens krisepakke. Så har vi fått løftet det i Stortingets spørretime gjennom både Anette Trettebergstuen og Bård Hoksrud i forrige uke. VG omtalte nylig saken. Vi venter fortsatt på skriftlig svar fra regjeringen, men den muntlige beskjeden er at regjeringen ikke vil gi oss tilsvarende vilkår som kulturlivet.

Vi ber om 3 millioner kroner slik at vi kan klare oss fram til neste års festival. Men kanskje er problemet at vi ber om for lite støtte? Oljemessa i Stavanger fikk nylig 21 millioner kroner i krisehjelp fra regjeringen, mens landbruksmessa Dyrsku’n fikk 11,2 millioner kroner i krisehjelp fra regjeringen.

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen representerer en samlet omsetning for lokale mat- og drikkeprodusenter på 20 millioner kroner og med 250.000 publikummere.

I 2019 omsatte utstillere i snitt for 100.000 kroner på Trøndersk Matfestival. I 2017 ble våre festivaler kåret til ett av 12 reisemål i Skandinavia, og i 2019 ble festivalene våre omtalt som Europas beste. Vi er en viktig omdømmebygger for Norge som matnasjon og vi er en viktig verdiskaper for næringa.

Vi var også en sentral aktør under den norske deltakelsen på verdens største matmesse, Grüne Woche, i Berlin i fjor. Før helga kom nyheten fra Tyskland om at matmessen til neste år er avlyst. Grüne Woche er en del av omdømmeprogrammet til regjeringen. Nå sparer Landbruks- og matdepartementet et titalls millioner kroner på avlysningen. Disse pengene er satt av over jordbruksoppgjøret til omdømmefremmende midler – og må omprioriteres til å støtte matfestivalene.

Vil matministeren ta ansvar for matfestivalene i landet, slik som kulturministeren har tatt ansvar for kulturarrangement? Kan regjeringen finne en løsning til oss på tvers av departementene, på lik linje med Dyrsku’n og Oljemessa?

Vi har vist omstillingsvilje og -evne. I april i år var hele festivalen ferdig produsert og klar til å rulles ut. Når regjeringens restriksjoner ga oss forbud mot å lage Trøndersk Matfestival med 220.000 mennesker i Trondheim sentrum, klarte vi på noen uker å omorganisere festivalen til et nytt og kraftfullt konsept. Trøndersk Matfestival – et sted nær deg! Med over 200 arrangement i nesten alle kommunene i Trøndelag. Dette klarte vi med engasjerte ordførere, destinasjonsselskap, næringsselskap og produsentene som samarbeidspartnere. Det er bred enighet om at mat og matopplevelser skaper verdier for oss som samfunn. Også verdier som ikke står i et regneark som identitet, fellesskap og stolthet.

Det skal kraft, vilje og evne til å omorganisere seg og innovere en ny festival så raskt. Den kraften har vi. Forsvinner den blir det et stort vakuum ikke bare i Trøndelag men også i matnasjonen Norge. Nå krever vi politisk handlekraft slik at vi kan jobbe videre med å planlegge neste års Trøndersk Matfestival og Bryggerifestival, men ikke minst, bygge Trøndelag og Norge som en europeisk matdestinasjon mot 2022, Ski-VM i 2025 og Norge som reisemål nummer en i verden når vi har 1000-årsjublieet i 2030. Vi har kraften, nå må politikerne vise muskler, også for Trøndelag og matnasjonen Norge.